Газета
Политика Эксклюзивно по подписке

Поддержка Макрона накануне выборов президента Франции растет

Опросы дают ему более чем на 10% больше, чем у Ле Пен
Илья Лакстыгал Глеб Мишутин
Согласно опросу Elabe, опубликованному во вторник, 19 апреля, 42% избирателей Меланшона готовы отдать свой голос Макрону / Ludovic MARIN / AFP

Поддержка президента Франции, кандидата от движения «Вперед, Республика!» Эмманюэля Макрона выросла после теледебатов, прошедших 20 апреля с его соперницей по избирательной гонке Марин Ле Пен. По данным опроса, проведенного 21 апреля Elabe по заказу СМИ BFMTV, L’Express и SFR, 59% зрителей назвали действующего президента победителем, в то время как кандидата от крайне правых – только 39%. До дебатов, 19 апреля, опрос Ipsos показывал 56,5% поддержки у Макрона (и 43,5% у Ле Пен), опрос Opinionway – 56% (44% у Ле Пен). Второй тур выборов, куда вышли Макрон и Ле Пен, состоится 24 апреля.

На дебатах Макрон первым делом раскритиковал Ле Пен за кредит в 9 млн евро, взятый «Национальным объединением» в 2014 г. у Первого российско-чешского банка, что свяжет руки ей в случае избрания. Он напомнил слова Ле Пен о признании Крыма частью России. Ле Пен, в свою очередь, обвинила Макрона в нечестности за упоминание этого вопроса и подчеркнула, что она и ее партия «свободны в своих решениях», а кредит в связанном с Россией банке был взят из-за того, что ни один французский банк его не давал, и сейчас он погашается.

Вы видите 13% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных