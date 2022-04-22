Поддержка Макрона накануне выборов президента Франции растет

На дебатах Макрон первым делом раскритиковал Ле Пен за кредит в 9 млн евро, взятый «Национальным объединением» в 2014 г. у Первого российско-чешского банка, что свяжет руки ей в случае избрания. Он напомнил слова Ле Пен о признании Крыма частью России. Ле Пен, в свою очередь, обвинила Макрона в нечестности за упоминание этого вопроса и подчеркнула, что она и ее партия «свободны в своих решениях», а кредит в связанном с Россией банке был взят из-за того, что ни один французский банк его не давал, и сейчас он погашается.