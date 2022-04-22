Поддержка Макрона накануне выборов президента Франции растет

Поддержка Макрона накануне выборов президента Франции растетОпросы дают ему более чем на 10% больше, чем у Ле Пен
Поддержка президента Франции, кандидата от движения «Вперед, Республика!» Эмманюэля Макрона выросла после теледебатов, прошедших 20 апреля с его соперницей по избирательной гонке Марин Ле Пен. По данным опроса, проведенного 21 апреля Elabe по заказу СМИ BFMTV, L’Express и SFR, 59% зрителей назвали действующего президента победителем, в то время как кандидата от крайне правых – только 39%. До дебатов, 19 апреля, опрос Ipsos показывал 56,5% поддержки у Макрона (и 43,5% у Ле Пен), опрос Opinionway – 56% (44% у Ле Пен). Второй тур выборов, куда вышли Макрон и Ле Пен, состоится 24 апреля.
На дебатах Макрон первым делом раскритиковал Ле Пен за кредит в 9 млн евро, взятый «Национальным объединением» в 2014 г. у Первого российско-чешского банка, что свяжет руки ей в случае избрания. Он напомнил слова Ле Пен о признании Крыма частью России. Ле Пен, в свою очередь, обвинила Макрона в нечестности за упоминание этого вопроса и подчеркнула, что она и ее партия «свободны в своих решениях», а кредит в связанном с Россией банке был взят из-за того, что ни один французский банк его не давал, и сейчас он погашается.