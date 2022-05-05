«Единая Россия» начинает тестирование технологий для проверки своих сторонников

«Единая Россия» начинает тестирование технологий для проверки своих сторонниковК следующей федеральной кампании их число хотят довести до 30 млн человек
«Единая Россия» начала тестирование новых технологий для активизации сторонников к выборам, рассказали «Ведомостям» два собеседника в партии. «Способы разные – от обхода жителей до реализации партийных проектов для разных категорий населения», – говорит один из источников. Партия будет смотреть, какие проекты привлекли наибольшее количество людей, поясняет он.
Как примеры оба собеседника приводят проект формирования комфортной городской среды: представители партии приходят во двор и предлагают жителям включить его в программу, для чего нужно обратиться с письмом в органы власти. «Те, кто поддержит такое обращение депутата-единоросса, могут быть записаны в сторонники», – поясняет единоросс.
Вы видите 28% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам