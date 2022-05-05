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«Единая Россия» начинает тестирование технологий для проверки своих сторонников

К следующей федеральной кампании их число хотят довести до 30 млн человек
Елена Мухаметшина
«Единая Россия» нуждается в перезагрузке своей базы сторонников / Андрей Гордеев / Ведомости

«Единая Россия» начала тестирование новых технологий для активизации сторонников к выборам, рассказали «Ведомостям» два собеседника в партии. «Способы разные – от обхода жителей до реализации партийных проектов для разных категорий населения», – говорит один из источников. Партия будет смотреть, какие проекты привлекли наибольшее количество людей, поясняет он.

Как примеры оба собеседника приводят проект формирования комфортной городской среды: представители партии приходят во двор и предлагают жителям включить его в программу, для чего нужно обратиться с письмом в органы власти. «Те, кто поддержит такое обращение депутата-единоросса, могут быть записаны в сторонники», – поясняет единоросс.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных