«Единая Россия» начинает тестирование технологий для проверки своих сторонников

Как примеры оба собеседника приводят проект формирования комфортной городской среды: представители партии приходят во двор и предлагают жителям включить его в программу, для чего нужно обратиться с письмом в органы власти. «Те, кто поддержит такое обращение депутата-единоросса, могут быть записаны в сторонники», – поясняет единоросс.