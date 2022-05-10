Из реестра СМИ-иноагентов впервые были исключены сразу шесть человек

По данным Любарева, семь наблюдателей получали иностранные переводы в период до сентября 2020 г., т. е. за год до внесения в реестр иноагентов. «То есть мы могли сразу после включения нас в реестр подать заявление на исключение из него, – говорит Грезев. – Но тогда мы не знали, за что нас внесли в реестр, и только на суде получили дополнительную информацию и справки из Росфинмониторинга с данными». Что делать, по словам Грезева, подсказал представитель Минюста на заседании суда в январе 2022 г.: «Он сказал, что мы можем подать заявление об исключении из реестра СМИ-иноагентов по процедуре, существующей для НКО». Процедура, которую предложил Минюст, на самом деле несуществующая, сказал «Ведомостям» руководитель правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.