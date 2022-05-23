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Путин предложил Совфеду кандидатуру на должность главы МЧС

На этот пост выдвинут бывший сотрудник ФСО Александр Куренков
Анастасия Майер
Андрей Гордеев / Ведомости

Президент России Владимир Путин внес в Совет Федераций представление об утверждении главой МЧС Александра Куренкова, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в верхней палате парламента. Совфед рассмотрит его кандидатуру на заседании в среду, 25 мая.

«В представлении президента на должность министра по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий значится кандидатура Куренкова А. В.», — сообщил собеседник агентства. По данным источников ТАСС, Куренков служил в Федеральной службе охраны (ФСО) и Росгвардии. Источники РБК в свою очередь сообщили, что он работал в должности старшего адъютанта Путина.

«Возможно, документы поступили, но я их пока не видел», — сказал «Ведомостям» председатель комитета по регламенту Совфеда Вячеслав Тимченко.

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МЧС возглавляет министр Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, назначаемый на должность президентом после консультаций с Советом Федерации.

Предыдущий глава МЧС Евгений Зиничев погиб 8 сентября 2021 г. Министр находился в Норильске, где проходили межведомственные учения в Арктической зоне России. Согласно сообщению ведомства, он погиб, спасая жизнь человека во время учений. Президент Владимир Путин присвоил Зиничеву звание Героя России посмертно. 10 сентября Зиничева похоронили с воинскими почестями в Санкт-Петербурге.

По словам собеседника «Ведомостей» в одной из силовых структур, Зиничев сорвался с обрыва, пытаясь удержать еще одного человека. Источник РБК рассказал, что это произошло во время съемок учебного фильма, сорвавшийся в воду сотрудник съемочной группы также погиб. По словам главного редактора RT Маргариты Симоньян, Зиничев с сотрудником группы стояли на краю выступа. Оператор поскользнулся и сорвался в воду. После гибели Зиничева Путин назначил временно исполняющим обязанности главы МЧС Александра Чуприяна.

Позже пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подтвердил «Ведомостям», что Путин внес кандидатуру Куренкова на пост главы МЧС: «Да, это действительно так».

В подготовке материала участвовали Максим Иванов и Елена Мухаметшина

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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