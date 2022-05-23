Путин предложил Совфеду кандидатуру на должность главы МЧС

По словам собеседника «Ведомостей» в одной из силовых структур, Зиничев сорвался с обрыва, пытаясь удержать еще одного человека. Источник РБК рассказал, что это произошло во время съемок учебного фильма, сорвавшийся в воду сотрудник съемочной группы также погиб. По словам главного редактора RT Маргариты Симоньян, Зиничев с сотрудником группы стояли на краю выступа. Оператор поскользнулся и сорвался в воду. После гибели Зиничева Путин назначил временно исполняющим обязанности главы МЧС Александра Чуприяна.