Путин предложил Совфеду кандидатуру на должность главы МЧС

Путин предложил Совфеду кандидатуру на должность главы МЧСНа этот пост выдвинут бывший сотрудник ФСО Александр Куренков
Президент России Владимир Путин внес в Совет Федераций представление об утверждении главой МЧС Александра Куренкова, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в верхней палате парламента. Совфед рассмотрит его кандидатуру на заседании в среду, 25 мая.
«В представлении президента на должность министра по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий значится кандидатура Куренкова А. В.», — сообщил собеседник агентства. По данным источников ТАСС, Куренков служил в Федеральной службе охраны (ФСО) и Росгвардии. Источники РБК в свою очередь сообщили, что он работал в должности старшего адъютанта Путина.
«Возможно, документы поступили, но я их пока не видел», — сказал «Ведомостям» председатель комитета по регламенту Совфеда Вячеслав Тимченко.
МЧС возглавляет министр Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, назначаемый на должность президентом после консультаций с Советом Федерации.
Предыдущий глава МЧС Евгений Зиничев погиб 8 сентября 2021 г. Министр находился в Норильске, где проходили межведомственные учения в Арктической зоне России. Согласно сообщению ведомства, он погиб, спасая жизнь человека во время учений. Президент Владимир Путин присвоил Зиничеву звание Героя России посмертно. 10 сентября Зиничева похоронили с воинскими почестями в Санкт-Петербурге.
По словам собеседника «Ведомостей» в одной из силовых структур, Зиничев сорвался с обрыва, пытаясь удержать еще одного человека. Источник РБК рассказал, что это произошло во время съемок учебного фильма, сорвавшийся в воду сотрудник съемочной группы также погиб. По словам главного редактора RT Маргариты Симоньян, Зиничев с сотрудником группы стояли на краю выступа. Оператор поскользнулся и сорвался в воду. После гибели Зиничева Путин назначил временно исполняющим обязанности главы МЧС Александра Чуприяна.
Позже пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подтвердил «Ведомостям», что Путин внес кандидатуру Куренкова на пост главы МЧС: «Да, это действительно так».
В подготовке материала участвовали Максим Иванов и Елена Мухаметшина