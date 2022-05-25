Госдума не стала менять правила проведения выборов на федеральном уровне

Госдума не стала менять правила проведения выборов на федеральном уровнеНа последнем перед стартом кампании заседании эту тему обошли стороной
На последнем весной 2022 г. заседании Госдумы, которое прошло 25 мая, вопрос корректировки избирательного законодательства не поднял ни один из депутатов. Это значит, что правила проведения региональных выборов в этом году останутся прежними: по закону избирательная кампания проводится по тем правилам, которые действуют на момент ее назначения, напоминает источник, близкий к Центризбиркому.
Решение о назначении выборов губернаторов и депутатов заксобрания региональные парламенты будут принимать со 2 по 12 июня (не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования), напоминает юрист Антон Тимченко: «Все решают по-разному». В теории, отмечает он, если в федеральный закон еще будут внесены изменения по поводу проведения выборов, то распространяться они будут на избирательные кампании в тех регионах, которые к этому моменту не успели назначить выборы.
Такая возможность не исключается, говорит собеседник, близкий к руководству Госдумы, но это «теоретическая постановка вопроса». Ведь, к примеру, заседания Госдумы еще пройдут 7–9 июня. Работавшие на выборах собеседники «Ведомостей» не помнят, чтобы в течение одного сезона региональные выборы проводились по разным федеральным правилам.
Кроме того, по словам юриста Олега Захарова, при желании можно оперативно собрать Госдуму, принять закон, затем утвердить его в Совете Федерации и отправить на подпись к президенту. «Но с учетом заявлений [секретаря генсовета «Единой России» Андрея] Турчака о необходимости выборов, которые он сделал 18 мая, это крайне маловероятно», – отмечает он.
Тимченко отметил, что муниципальные выборы назначаются чуть позднее (с 12 по 22 июня), поэтому вероятность успеть «обновить» избирательное законодательство «под муниципалку», которая пройдет в том числе в Москве, была бы чуть выше. По словам источника, близкого к полпредству Центрального федерального округа, речь о таких поправках не идет.
«Ведомости», «Коммерсантъ» и другие СМИ писали, что после начала военной спецоперации на Украине в администрации президента обсуждали пересмотр некоторых положений избирательной системы в России. К примеру, не исключался вариант отказа от прямых губернаторских выборов или переноса всех кампаний на 2023 г. Последнее возможно только по действующим основаниям, например, в связи с введением режима ЧП, отметил Захаров.
«Институт выборов работает в штатном режиме, и это говорит о том, что политическая система устойчива, об этом красноречиво свидительствуют и данные опросов», – говорит замдиректора института региональных проблем Николай Юханов.