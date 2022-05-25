Газета
Политика

Госдума не стала менять правила проведения выборов на федеральном уровне

На последнем перед стартом кампании заседании эту тему обошли стороной
Максим Иванов
Андрей Гордеев / Ведомости

На последнем весной 2022 г. заседании Госдумы, которое прошло 25 мая, вопрос корректировки избирательного законодательства не поднял ни один из депутатов. Это значит, что правила проведения региональных выборов в этом году останутся прежними: по закону избирательная кампания проводится по тем правилам, которые действуют на момент ее назначения, напоминает источник, близкий к Центризбиркому.

Решение о назначении выборов губернаторов и депутатов заксобрания региональные парламенты будут принимать со 2 по 12 июня (не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования), напоминает юрист Антон Тимченко: «Все решают по-разному». В теории, отмечает он, если в федеральный закон еще будут внесены изменения по поводу проведения выборов, то распространяться они будут на избирательные кампании в тех регионах, которые к этому моменту не успели назначить выборы.

Такая возможность не исключается, говорит собеседник, близкий к руководству Госдумы, но это «теоретическая постановка вопроса». Ведь, к примеру, заседания Госдумы еще пройдут 7–9 июня. Работавшие на выборах собеседники «Ведомостей» не помнят, чтобы в течение одного сезона региональные выборы проводились по разным федеральным правилам.

Кроме того, по словам юриста Олега Захарова, при желании можно оперативно собрать Госдуму, принять закон, затем утвердить его в Совете Федерации и отправить на подпись к президенту. «Но с учетом заявлений [секретаря генсовета «Единой России» Андрея] Турчака о необходимости выборов, которые он сделал 18 мая, это крайне маловероятно», – отмечает он.

Тимченко отметил, что муниципальные выборы назначаются чуть позднее (с 12 по 22 июня), поэтому вероятность успеть «обновить» избирательное законодательство «под муниципалку», которая пройдет в том числе в Москве, была бы чуть выше. По словам источника, близкого к полпредству Центрального федерального округа, речь о таких поправках не идет.

«Ведомости», «Коммерсантъ» и другие СМИ писали, что после начала военной спецоперации на Украине в администрации президента обсуждали пересмотр некоторых положений избирательной системы в России. К примеру, не исключался вариант отказа от прямых губернаторских выборов или переноса всех кампаний на 2023 г. Последнее возможно только по действующим основаниям, например, в связи с введением режима ЧП, отметил Захаров.

«Институт выборов работает в штатном режиме, и это говорит о том, что политическая система устойчива, об этом красноречиво свидительствуют и данные опросов», – говорит замдиректора института региональных проблем Николай Юханов.

Новости СМИ2
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных