Госдума не стала менять правила проведения выборов на федеральном уровне

Решение о назначении выборов губернаторов и депутатов заксобрания региональные парламенты будут принимать со 2 по 12 июня (не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования), напоминает юрист Антон Тимченко: «Все решают по-разному». В теории, отмечает он, если в федеральный закон еще будут внесены изменения по поводу проведения выборов, то распространяться они будут на избирательные кампании в тех регионах, которые к этому моменту не успели назначить выборы.