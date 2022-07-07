В Совет Федерации могут отправиться три экс-губернатора

В Совет Федерации могут отправиться три экс-губернатораВ верхнюю палату парламента отправятся региональные тяжеловесы
Кандидаты от власти определяются с претендентами на назначение в Совет Федерации (СФ) в 14 регионах, где в сентябре пройдут выборы губернаторов. Пока не определился с кандидатом и идущий как самовыдвиженец врио главы Ярославской области Михаил Евраев. Как пояснил «Ведомостям» близкий к администрации врио губернатора источник, решение будет принято до 23 июля. «Кандидатов несколько, но предметно с ними еще не говорили», – сказал собеседник.
При этом источник в партии «Справедливая Россия» утверждает, что Евраев все еще ведет переговоры с лидером справороссов Сергеем Мироновым. Ранее «Коммерсантъ» писал, что представитель партии включен в список потенциальных кандидатов в СФ. Миронов во время визита в Ярославль в 2021 г. публично выражал готовность партии не выдвигать в губернаторы популярного в регионе депутата Госдумы Анатолия Грешневикова и поддержать Евраева на выборах, если тот отправит справоросса в СФ. Вероятнее всего, таким кандидатом станет режиссер, депутат Госдумы Николай Бурляев, писали «Ведомости».
Как сообщает близкий к администрации президента (АП) источник «Ведомостей» и подтверждают собеседники в региональных администрациях, свои посты сохранят после выборов первый зампред комитета СФ по госстроительству Любовь Глебова (Удмуртия), первый зампред комитета по регламенту Вячеслав Наговицын (Бурятия), вице-спикер палаты Константин Косачев (Марий Эл) и сенатор Олег Ткач (Калининградская область). Вероятнее всего, останутся в СФ также председатель комитета по обороне Виктор Бондарев (Кировская область), сенаторы Михаил Белоусов (Тамбовская область) и Сергей Митин (Новгородская область).
Как ранее писали «Ведомости», не пошедшие на переизбрание губернаторы Томской области Сергей Жвачкин и Саратовской области Валерий Радаев будут представлять свои регионы в Совете Федерации. Подобные варианты обсуждаются, по данным собеседника в АП, в Рязанской области (экс-губернатор Николай Любимов). Во Владимирской области врио губернатора может делегировать в СФ спикера заксобрания Владимира Киселева или мэра Владимира Андрея Шохина, обсуждение еще идет.
Ранее стало известно также, что должность в СФ в силу своего возраста (85 лет) может не сохранить бывший свердловский губернатор Эдуард Россель. Об этом писал «Коммерсантъ». Кандидатура нового сенатора в регионе еще обсуждается, среди возможных претендентов местные СМИ называли первого вице-спикера заксобрания Виктора Шептия и экс-прокурора области Сергея Охлопкова. Скорее всего, выбор падет на Шептия.
В подготовке статьи участвовали Анна Нараева и Елена Мухаметшина