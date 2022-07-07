В Совет Федерации могут отправиться три экс-губернатора

При этом источник в партии «Справедливая Россия» утверждает, что Евраев все еще ведет переговоры с лидером справороссов Сергеем Мироновым. Ранее «Коммерсантъ» писал, что представитель партии включен в список потенциальных кандидатов в СФ. Миронов во время визита в Ярославль в 2021 г. публично выражал готовность партии не выдвигать в губернаторы популярного в регионе депутата Госдумы Анатолия Грешневикова и поддержать Евраева на выборах, если тот отправит справоросса в СФ. Вероятнее всего, таким кандидатом станет режиссер, депутат Госдумы Николай Бурляев, писали «Ведомости».