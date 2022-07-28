Система наблюдения за выборами в 2022 г. будет выстроена по-новому

Поправки, которые оставили ЧКСГ только в региональных и федеральной комиссиях, были приняты в марте. Члены УИК с совещательным голосом не были краеугольным камнем системы наблюдения за выборами, считает юрист Олег Захаров. Разделение на ЧКСГ и наблюдателей в разрезе УИК было «условным», говорит он: «Вплоть до того, что памятки по наблюдению им выдавали одни и те же».