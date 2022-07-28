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Система наблюдения за выборами в 2022 г. будет выстроена по-новому

Участники кампании больше не назначают членов комиссий с правом совещательного голоса
Юлия Малева Ксения Кожемяченко Елена Мухаметшина
В 2022 г. участники выборов перестраивают систему контроля за голосованием из-за изменений в законодательстве / Андрей Гордеев / Ведомости

В сентябре в российских регионах будут избирать 14 губернаторов, депутатов шести заксобраний и др. Этап выдвижения закончился 27 июля. Члены избирательных комиссий с правом совещательного голоса (ЧКСГ) впервые за десятилетия не будут работать в участковых (УИК) и территориальных (ТИК) избиркомах. УИК и ТИК – это основное звено в избирательной системе России. В первых ведется подсчет бюллетеней и составление протоколов об итогах голосования (всего в стране около 96 000 участков), а во вторых протоколы вводятся в ГАС «Выборы».

Поправки, которые оставили ЧКСГ только в региональных и федеральной комиссиях, были приняты в марте. Члены УИК с совещательным голосом не были краеугольным камнем системы наблюдения за выборами, считает юрист Олег Захаров. Разделение на ЧКСГ и наблюдателей в разрезе УИК было «условным», говорит он: «Вплоть до того, что памятки по наблюдению им выдавали одни и те же».

Эксперт подчеркнул, что «схожие правовые статусы» ЧКСГ и наблюдателей раньше использовали для организации дежурства. Сейчас «можно менять трех наблюдателей в течение дня», и это может компенсировать отсутствие ЧКСГ на участках. «Для членов комиссий не было ограничений, которые были введены для наблюдателей», – говорит эксперт по выборам Григорий Мельконьянц. Последние не могут работать за пределами своего региона.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных