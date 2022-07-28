Система наблюдения за выборами в 2022 г. будет выстроена по-новому

Система наблюдения за выборами в 2022 г. будет выстроена по-новомуУчастники кампании больше не назначают членов комиссий с правом совещательного голоса
В сентябре в российских регионах будут избирать 14 губернаторов, депутатов шести заксобраний и др. Этап выдвижения закончился 27 июля. Члены избирательных комиссий с правом совещательного голоса (ЧКСГ) впервые за десятилетия не будут работать в участковых (УИК) и территориальных (ТИК) избиркомах. УИК и ТИК – это основное звено в избирательной системе России. В первых ведется подсчет бюллетеней и составление протоколов об итогах голосования (всего в стране около 96 000 участков), а во вторых протоколы вводятся в ГАС «Выборы».
Поправки, которые оставили ЧКСГ только в региональных и федеральной комиссиях, были приняты в марте. Члены УИК с совещательным голосом не были краеугольным камнем системы наблюдения за выборами, считает юрист Олег Захаров. Разделение на ЧКСГ и наблюдателей в разрезе УИК было «условным», говорит он: «Вплоть до того, что памятки по наблюдению им выдавали одни и те же».
Эксперт подчеркнул, что «схожие правовые статусы» ЧКСГ и наблюдателей раньше использовали для организации дежурства. Сейчас «можно менять трех наблюдателей в течение дня», и это может компенсировать отсутствие ЧКСГ на участках. «Для членов комиссий не было ограничений, которые были введены для наблюдателей», – говорит эксперт по выборам Григорий Мельконьянц. Последние не могут работать за пределами своего региона.