КПРФ не спешит объединяться со «Справедливой России»Вряд ли такой сценарий пойдет на пользу партии
На Охотном Ряду началась межпартийная дискуссия о судьбе двух основных политических партий левого толка – существующей с 1993 г. КПРФ Геннадия Зюганова и созданной в 2006 г. «Справедливой России» Сергея Миронова. При создании последней суть стоящих задач тогдашний куратор внутренней политики в Кремле Владислав Сурков описывал образно: «Нет у общества «второй ноги», на которую можно переступить, когда затекла первая. В России нужна вторая крупная партия».
Новый виток обсуждения начал 27 июля Миронов, заявивший журналистам, что в обществе есть запрос на объединение всех левопатриотических сил – по его словам, это «неизбежно в исторической перспективе». Якобы соответствующее предложение уже направлено КПРФ. Компартия давно сама претендовала на объединение левопатриотических сил в России, а Зюганов представляется (в партийной прессе и на выборах) в качестве их лидера.
Отвергать идею Миронова лидер Зюганов с ходу не стал: «Программа опубликована, материалы известны, условия объединения тоже – пусть рассматривают и вносят нам свои предложения». По его словам, если справороссы согласны выполнять программу коммунистов, можно попробовать «совместное объединение»: «Подтягивайтесь, работайте». При этом, как сказал глава пресс-службы КПРФ Александр Ющенко, конкретных предложений пока в ЦК не поступало.
Установок Старой площади на объединение нет, говорит собеседник в «Справедливой России»: «Просто у всех партий, кроме «Единой России», падают рейтинги, и они выпадают из повестки».
Перед выборами в Госдуму 2021 г. в том числе по инициативе администрации президента, как писали «Ведомости», уже было проведено укрупнение партий – к партии Миронова присоединили «Патриотов России» бывшего коммуниста Геннадия Семигина и недавно созданную «За правду» Захара Прилепина. Перед выборами 2021 г. с предложениями об объединении к КПРФ обращался сначала Прилепин, Миронов обещал поднять вопрос после окончания избирательной кампании.
К заявлениям Миронова нельзя относиться без внимания, говорит близкий к КПРФ собеседник «Ведомостей». По его словам, это может быть предвестником «переформатирования партийной системы страны», которая, по его мнению, будет двигаться к радикальному сокращению числа политструктур, которые будут делиться условно на «левых, правых, центристов и консерваторов». До реформы 2012 г. их было семь. Сейчас – 28.
У КПРФ и «Справедливой России» практически не пересекается электорат, говорит секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов. Это объединение было бы нецелесообразно для КПРФ, поскольку не устроит ни «сталинистское ядро КПРФ, ни протестную периферию», говорит политолог Алексей Макаркин. У партии есть устоявшаяся идеология и электорат, указывает он: «Стратегия Миронова – попробовать «удушить» КПРФ в объятьях».
Маловероятно, что электорат двух пратий сольется автоматически при объединении, считает гендиректор ВЦИОМа Валерий Федоров: «Коммунизм – это разделяющая ценность. Для электората КПРФ важно, чтобы партия называлась коммунистической, на этом зиждется единство, а для избирателей «Справедливой России» коммунизм – это скорее пугало».
Политолог Константин Калачев говорит, что объединение партий на равных правах невозможно. Юридически партии даже не могут объединяться: одна из них должна ликвидироваться, а партийцы – вступить в оставшуюся политструктуру.
По данным ВЦИОМа, рейтинг КПРФ сейчас составляет 10,8%, «Справедливой России» – 5,8%.