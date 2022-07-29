КПРФ не спешит объединяться со «Справедливой России»

К заявлениям Миронова нельзя относиться без внимания, говорит близкий к КПРФ собеседник «Ведомостей». По его словам, это может быть предвестником «переформатирования партийной системы страны», которая, по его мнению, будет двигаться к радикальному сокращению числа политструктур, которые будут делиться условно на «левых, правых, центристов и консерваторов». До реформы 2012 г. их было семь. Сейчас – 28.