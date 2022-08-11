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Осенью возможно переформатирование ВГА в Херсонской и Запорожской областях

Туда могут быть дополнительно направлены «мирные управленческие кадры»
Екатерина Гробман
Не исключено, что в ближайшие месяцы военно-гражданские администрации бывших украинских территорий станут более гражданскими / Сергей Бобылев / ТАСС

Военно-гражданские администрации (ВГА) на территориях Херсонской и Запорожской областей, которые ранее изъявили желание присоединиться к России, осенью могут сменить формат работы: формат администрирования ими может приблизиться к российскому. Об этом «Ведомостям» рассказал источник в руководстве одного из российских регионов, занимающийся отбором чиновников, которые едут работать на новые территории.

Он утверждает, что со стороны администрации президента (АП) поручили работать над созданием на местах «спокойной обстановки». «Сейчас на местах военно-гражданские администрации. По сути, их нужно заменить на мирные администрации», – говорит собеседник. Он уточняет, что для этого будут брать чиновников, прошедших высшую школу госуправления РАНХиГС, в том числе из числа тех, кого готовили в губернаторы российских регионов. Последние могут возглавить территории в качестве врио, говорит он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных