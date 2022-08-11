Осенью возможно переформатирование ВГА в Херсонской и Запорожской областях

Он утверждает, что со стороны администрации президента (АП) поручили работать над созданием на местах «спокойной обстановки». «Сейчас на местах военно-гражданские администрации. По сути, их нужно заменить на мирные администрации», – говорит собеседник. Он уточняет, что для этого будут брать чиновников, прошедших высшую школу госуправления РАНХиГС, в том числе из числа тех, кого готовили в губернаторы российских регионов. Последние могут возглавить территории в качестве врио, говорит он.