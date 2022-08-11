Осенью возможно переформатирование ВГА в Херсонской и Запорожской областях

Осенью возможно переформатирование ВГА в Херсонской и Запорожской областяхТуда могут быть дополнительно направлены «мирные управленческие кадры»
Военно-гражданские администрации (ВГА) на территориях Херсонской и Запорожской областей, которые ранее изъявили желание присоединиться к России, осенью могут сменить формат работы: формат администрирования ими может приблизиться к российскому. Об этом «Ведомостям» рассказал источник в руководстве одного из российских регионов, занимающийся отбором чиновников, которые едут работать на новые территории.
Он утверждает, что со стороны администрации президента (АП) поручили работать над созданием на местах «спокойной обстановки». «Сейчас на местах военно-гражданские администрации. По сути, их нужно заменить на мирные администрации», – говорит собеседник. Он уточняет, что для этого будут брать чиновников, прошедших высшую школу госуправления РАНХиГС, в том числе из числа тех, кого готовили в губернаторы российских регионов. Последние могут возглавить территории в качестве врио, говорит он.