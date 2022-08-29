В восьмой пакет санкций ЕС могут войти ограничения против новых лиц и организаций

Сейчас ключевой вопрос на повестке новых санкций ЕС – это визовые ограничения, говорит научный сотрудник Центра европейских исследований МГИМО Артем Соколов. Полного консенсуса по вопросу виз в Евросоюзе нет. Франция и Германия выступают против запрета на выдачу виз, в то время как страны Восточной Европы и Прибалтики, а также Финляндия выступают за более жесткие меры. Как итог, отмечает эксперт, с большей долей вероятности будет принято компромиссное решение вроде отмены упрощенной выдачи виз по соглашению 2007 г. В результате такого решения будут увеличены визовые сборы, сроки рассмотрения заявок и список документов, которые надо будет представить, поясняет эксперт.