В восьмой пакет санкций ЕС могут войти ограничения против новых лиц и организаций

В восьмой пакет санкций ЕС могут войти ограничения против новых лиц и организацийЕвросоюз может отменить упрощенную выдачу виз россиянам
Эстония предложила Еврокомиссии ввести дополнительные антироссийские ограничения в восьмом пакете санкций. Об этом в интервью немецкому изданию Die Welt заявил министр иностранных дел страны Урмас Рейнсалу. Новые санкции будут затрагивать «энергетику, торговлю, дальнейшие ограничения на использование системы платежей SWIFT для российских банков и включение еще большего числа людей и организаций в санкционный список».
В своем интервью Рейнсалу отдельно упомянул проблему виз. По его мнению, Евросоюзу нужно прекратить выдавать россиянам шенгенские визы и таким образом призвать их к ответу за действия России на Украине. Министр пояснил, что запрет на выдачу виз – это и вопрос безопасности. «Мы можем стать целью для шпионажа и саботажа, что нужно предотвратить», – заявил Рейнсалу. При этом граждане, выступающие против специальной военной операции (СВО) на Украине, смогут попасть в Эстонию несколькими способами – например, по гуманитарной визе, говорит он.
Сейчас ключевой вопрос на повестке новых санкций ЕС – это визовые ограничения, говорит научный сотрудник Центра европейских исследований МГИМО Артем Соколов. Полного консенсуса по вопросу виз в Евросоюзе нет. Франция и Германия выступают против запрета на выдачу виз, в то время как страны Восточной Европы и Прибалтики, а также Финляндия выступают за более жесткие меры. Как итог, отмечает эксперт, с большей долей вероятности будет принято компромиссное решение вроде отмены упрощенной выдачи виз по соглашению 2007 г. В результате такого решения будут увеличены визовые сборы, сроки рассмотрения заявок и список документов, которые надо будет представить, поясняет эксперт.
Конфликты между умеренно и радикально антироссийскими странами блока неизбежны, так как внешнеполитические решения Евросоюз должен принимать единогласно, говорит эксперт, и это будет усиливать внутреннее напряжение в ЕС.
Восьмой пакет санкций Евросоюза, вероятнее всего, будет принят, отмечает программный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев. Но Таллину не стоит надеяться, что руководство ЕС включит в этот пакет все его предложения в неизменном виде. Эксперт поясняет, что ужесточение антироссийских санкций приводит к явным и существенным экономическим потерям. Следовательно, чем больше принимается санкций, тем чаще государства ЕС оговаривают для себя определенные нюансы.
По прогнозу Тимофеева, с большей долей вероятности стоит ожидать расширения списка заблокированных лиц. В него помимо политиков войдут организации, в том числе общественные, а также СМИ, считает он. Ограничения по SWIFT невыгодны самому Евросоюзу – полная финансовая блокада России не соответствуют интересам блока. В сфере же энергетики и промышленных товаров уже введены такие ограничения, что новые санкции не могут радикально изменить ситуацию, добавляет эксперт.