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Политика

В восьмой пакет санкций ЕС могут войти ограничения против новых лиц и организаций

Евросоюз может отменить упрощенную выдачу виз россиянам
Глеб Мишутин
ТАСС

Эстония предложила Еврокомиссии ввести дополнительные антироссийские ограничения в восьмом пакете санкций. Об этом в интервью немецкому изданию Die Welt заявил министр иностранных дел страны Урмас Рейнсалу. Новые санкции будут затрагивать «энергетику, торговлю, дальнейшие ограничения на использование системы платежей SWIFT для российских банков и включение еще большего числа людей и организаций в санкционный список».

В своем интервью Рейнсалу отдельно упомянул проблему виз. По его мнению, Евросоюзу нужно прекратить выдавать россиянам шенгенские визы и таким образом призвать их к ответу за действия России на Украине. Министр пояснил, что запрет на выдачу виз – это и вопрос безопасности. «Мы можем стать целью для шпионажа и саботажа, что нужно предотвратить», – заявил Рейнсалу. При этом граждане, выступающие против специальной военной операции (СВО) на Украине, смогут попасть в Эстонию несколькими способами – например, по гуманитарной визе, говорит он.

Страны Евросоюза постепенно идут к введению визовых ограничений для россиян

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Сейчас ключевой вопрос на повестке новых санкций ЕС – это визовые ограничения, говорит научный сотрудник Центра европейских исследований МГИМО Артем Соколов. Полного консенсуса по вопросу виз в Евросоюзе нет. Франция и Германия выступают против запрета на выдачу виз, в то время как страны Восточной Европы и Прибалтики, а также Финляндия выступают за более жесткие меры. Как итог, отмечает эксперт, с большей долей вероятности будет принято компромиссное решение вроде отмены упрощенной выдачи виз по соглашению 2007 г. В результате такого решения будут увеличены визовые сборы, сроки рассмотрения заявок и список документов, которые надо будет представить, поясняет эксперт.

Конфликты между умеренно и радикально антироссийскими странами блока неизбежны, так как внешнеполитические решения Евросоюз должен принимать единогласно, говорит эксперт, и это будет усиливать внутреннее напряжение в ЕС.

Восьмой пакет санкций Евросоюза, вероятнее всего, будет принят, отмечает программный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев. Но Таллину не стоит надеяться, что руководство ЕС включит в этот пакет все его предложения в неизменном виде. Эксперт поясняет, что ужесточение антироссийских санкций приводит к явным и существенным экономическим потерям. Следовательно, чем больше принимается санкций, тем чаще государства ЕС оговаривают для себя определенные нюансы.

По прогнозу Тимофеева, с большей долей вероятности стоит ожидать расширения списка заблокированных лиц. В него помимо политиков войдут организации, в том числе общественные, а также СМИ, считает он. Ограничения по SWIFT невыгодны самому Евросоюзу – полная финансовая блокада России не соответствуют интересам блока. В сфере же энергетики и промышленных товаров уже введены такие ограничения, что новые санкции не могут радикально изменить ситуацию, добавляет эксперт.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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