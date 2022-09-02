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Тестирование ДЭГ выявило только невнимательность членов избиркомов

Независимые наблюдатели жалуются прежде всего на отсутствие доступа к кодам
Екатерина Гробман
Вопросы, предъявляемые к ДЭГ, в целом остались прежними / Сергей Киселев / Агентство «Москва»

Центризбирком (ЦИК) завершил тестирование-тренировку дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в семи регионах, где его применят во время выборов с 9 по 11 сентября. По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, всего через «Госуслуги» изъявили желание «проголосовать онлайн» около 67 500 человек, лидирует Ярославская область – 17 193 заявления.

Воспользовалось возможностью проголосовать заметно меньше.

К моменту подготовки материала данные по Томской области и Калуге, где пройдут местные выборы, еще были недоступны, в пяти других регионах приняло участие в тестировании 7275 избирателей, явка составила 10,77%. По словам председателя специально созданной территориальной избирательной комиссии (ТИК) ДЭГ Ильи Массуха, в среднем голосовало в регионе около 1000 человек.

Лидером по числу проголосовавших стала Калининградская область – 2585 человек, Ярославская – 1798 и Новгородская – 1051. «Явка на тестировании ДЭГ растет без аномалий», – говорится в сообщении ТИК ДЭГ.

Серьезное нарекание вызвало тестирование в Калуге: два бюллетеня были выданы и получены около 5.00 утра, т. е. до того как началось голосование, рассказал «Ведомостям» член штаба по наблюдению за выборами в Москве Григорий Мельконьянц. По его словам, эту транзакцию заметили общественники.

Массух сообщил «Ведомостям», что по данному факту была проведена проверка, причиной стал человеческий фактор: «Калужская комиссия в ГАС «Выборы» не изменила даты голосования, они стояли с 30 августа. По идее, можно было проголосовать совсем раньше». Массух выразил уверенность, что на настоящем голосовании «это вряд ли случится»: «Там больше контроля. Мы обратим на это внимание».

По словам Мельконьянца, вопросы, предъявляемые к ДЭГ, в целом остались прежними: «Когда какие-то аномалии происходят, невозможно понять, что все это значит, мы можем только верить на слово создателям этой платформы, до сих пор не опубликован программный код, чтобы понять, насколько прозрачно и корректно работает система». Он отметил, что наблюдение за ДЭГ требует специальных знаний и специальных программных продуктов, чтобы считывать транзакции. Сейчас избирком пошел навстречу наблюдателям и позволил использовать такие программы, но только при условии, что сторона наблюдения разработает их сама. По его словам, программы есть у «Единой России», КПРФ и «Новых людей». Тем не менее контрольного пересчета голосов ни в Москве, ни в федеральной системе не будет, потому что порядок ЦИК его не предусматривает, подчеркнул Мельконьянц.

В Москве тестирование прошло раньше. Столица использует собственную, не связанную с Центризбиркомом платформу для ДЭГ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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