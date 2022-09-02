Тестирование ДЭГ выявило только невнимательность членов избиркомов

Тестирование ДЭГ выявило только невнимательность членов избиркомовНезависимые наблюдатели жалуются прежде всего на отсутствие доступа к кодам
Центризбирком (ЦИК) завершил тестирование-тренировку дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в семи регионах, где его применят во время выборов с 9 по 11 сентября. По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, всего через «Госуслуги» изъявили желание «проголосовать онлайн» около 67 500 человек, лидирует Ярославская область – 17 193 заявления.
Воспользовалось возможностью проголосовать заметно меньше.
К моменту подготовки материала данные по Томской области и Калуге, где пройдут местные выборы, еще были недоступны, в пяти других регионах приняло участие в тестировании 7275 избирателей, явка составила 10,77%. По словам председателя специально созданной территориальной избирательной комиссии (ТИК) ДЭГ Ильи Массуха, в среднем голосовало в регионе около 1000 человек.
Лидером по числу проголосовавших стала Калининградская область – 2585 человек, Ярославская – 1798 и Новгородская – 1051. «Явка на тестировании ДЭГ растет без аномалий», – говорится в сообщении ТИК ДЭГ.
Серьезное нарекание вызвало тестирование в Калуге: два бюллетеня были выданы и получены около 5.00 утра, т. е. до того как началось голосование, рассказал «Ведомостям» член штаба по наблюдению за выборами в Москве Григорий Мельконьянц. По его словам, эту транзакцию заметили общественники.
Массух сообщил «Ведомостям», что по данному факту была проведена проверка, причиной стал человеческий фактор: «Калужская комиссия в ГАС «Выборы» не изменила даты голосования, они стояли с 30 августа. По идее, можно было проголосовать совсем раньше». Массух выразил уверенность, что на настоящем голосовании «это вряд ли случится»: «Там больше контроля. Мы обратим на это внимание».
По словам Мельконьянца, вопросы, предъявляемые к ДЭГ, в целом остались прежними: «Когда какие-то аномалии происходят, невозможно понять, что все это значит, мы можем только верить на слово создателям этой платформы, до сих пор не опубликован программный код, чтобы понять, насколько прозрачно и корректно работает система». Он отметил, что наблюдение за ДЭГ требует специальных знаний и специальных программных продуктов, чтобы считывать транзакции. Сейчас избирком пошел навстречу наблюдателям и позволил использовать такие программы, но только при условии, что сторона наблюдения разработает их сама. По его словам, программы есть у «Единой России», КПРФ и «Новых людей». Тем не менее контрольного пересчета голосов ни в Москве, ни в федеральной системе не будет, потому что порядок ЦИК его не предусматривает, подчеркнул Мельконьянц.
В Москве тестирование прошло раньше. Столица использует собственную, не связанную с Центризбиркомом платформу для ДЭГ.