Тестирование ДЭГ выявило только невнимательность членов избиркомов

По словам Мельконьянца, вопросы, предъявляемые к ДЭГ, в целом остались прежними: «Когда какие-то аномалии происходят, невозможно понять, что все это значит, мы можем только верить на слово создателям этой платформы, до сих пор не опубликован программный код, чтобы понять, насколько прозрачно и корректно работает система». Он отметил, что наблюдение за ДЭГ требует специальных знаний и специальных программных продуктов, чтобы считывать транзакции. Сейчас избирком пошел навстречу наблюдателям и позволил использовать такие программы, но только при условии, что сторона наблюдения разработает их сама. По его словам, программы есть у «Единой России», КПРФ и «Новых людей». Тем не менее контрольного пересчета голосов ни в Москве, ни в федеральной системе не будет, потому что порядок ЦИК его не предусматривает, подчеркнул Мельконьянц.