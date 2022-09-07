Лиз Трасс официально стала премьер-министром Великобритании

Джонсон заявил о своем желании покинуть пост премьер-министра и главы консервативной партии Великобритании 7 июля. Этому решению предшествовала череда «протестных» увольнений 11 министров и нескольких десятков высокопоставленных британских чиновников. Они покидали посты под лозунгом необходимости отставки Джонсона после череды скандалов – в частности, в 2020 г. премьер и сотрудники его аппарата были уличены в участии в вечеринках на Рождество, в то время когда по всей стране был введен жесткий локдаун из-за коронавируса. Еще одним поводом послужил скандал с заместителем главного организатора правящей консервативной партии в палате общин Крисом Пинчером – стало известно, что Джонсон, назначая его на высокие посты, знал о том, что в 2017 г. тот уже был фигурантом парламентского расследования о домогательствах.