Лиз Трасс официально стала премьер-министром Великобритании

Лиз Трасс официально стала премьер-министром ВеликобританииБорис Джонсон выразил надежду, что она сможет преодолеть кризис и противостоять России
На аудиенции с королевой Великобритании Елизаветой II, прошедшей 6 сентября в резиденции ее величества в Шотландии, в замке Балморал, министру иностранных дел страны Элизабет (Лиз) Трасс было предложено стать премьер-министром и сформировать новое правительство.
«Мисс Трасс приняла предложение ее величества и поцеловала руку после ее назначения премьер-министром и первым лордом казначейства», – сказано в заявлении Букингемского дворца. В 16.00 по лондонскому времени Трасс выступила со своим первым обращением к нации в качестве нового премьер-министра.
Резиденцию Елизаветы II в Шотландии посетили и Трасс, и бывший премьер-министр Борис Джонсон с супругой Кэрри. Встреча Елизаветы II и Джонсонов состоялась в 11.20 по лондонскому времени и продлилась около 40 минут.
После того как Джонсон официально подал в отставку, в Букингемском дворце выпустили соответствующее заявление: «Досточтимый член парламента Борис Джонсон сегодня утром получил аудиенцию у королевы и подал в отставку с поста премьер-министра и первого лорда казначейства, которая ее величеством была любезно принята».
После аудиенции с королевой Джонсон и его супруга покинули резиденцию, и он поспешил поменять описание своего профиля в Twitter на «бывшего премьер-министра Соединенного Королевства».
Как сообщает ТАСС, он провел во главе правительства 1340 дней и занял 7-е место среди премьеров, быстрее всех покинувших этот пост. Занял он этот пост 25 июля 2019 г.
Сразу после отъезда Джонсона у Елизаветы II состоялась встреча с Трасс.
Утром бывший премьер-министр выступил с прощальной речью перед правительственной резиденцией на Даунинг-стрит. Он начал свое выступление с рассказа о проделанной его правительством работе – Brexit, борьбе с коронавирусом и поддержке Украины. Также он сказал о поддержке следующего премьер-министра Лиз Трасс и выразил надежду, что она продолжит противостоять России, а также сможет преодолеть кризис.
«Я буду поддерживать Лиз Трасс и новое правительство на каждом этапе пути», – подчеркнул Джонсон. Ничего конкретного относительно своих дальнейших планов он не сказал, отметив лишь, что он как первая ступень ракеты, «которая выполнила свою функцию» и теперь «незаметно упадет где-нибудь в отдаленной части Тихого океана». Помимо этого он сравнил себя с древнеримским военачальником Цинциннатом. «Как Цинциннат, я возвращаюсь к своему плугу и буду готов предложить правительству свою пламенную поддержку», – заявил Джонсон (цитата по ТАСС).
Речь покидающего должность премьер-министра заняла порядка семи минут, после чего он вместе с супругой покинул Даунинг-стрит.
Джонсон заявил о своем желании покинуть пост премьер-министра и главы консервативной партии Великобритании 7 июля. Этому решению предшествовала череда «протестных» увольнений 11 министров и нескольких десятков высокопоставленных британских чиновников. Они покидали посты под лозунгом необходимости отставки Джонсона после череды скандалов – в частности, в 2020 г. премьер и сотрудники его аппарата были уличены в участии в вечеринках на Рождество, в то время когда по всей стране был введен жесткий локдаун из-за коронавируса. Еще одним поводом послужил скандал с заместителем главного организатора правящей консервативной партии в палате общин Крисом Пинчером – стало известно, что Джонсон, назначая его на высокие посты, знал о том, что в 2017 г. тот уже был фигурантом парламентского расследования о домогательствах.
На пост главы консервативной партии претендовало несколько человек, но до финала дошли только экс-министр финансов Риши Сунак и Трасс. 5 сентября стало известно, что Трасс победила во внутрипартийном голосовании.