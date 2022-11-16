Госдума упрощает градостроительную деятельность на федеральной территории «Сириус»

Они внесены в ст. 46.1 закона о «Сириусе» (об особенностях осуществления градостроительной деятельности). Эту статью дополняют новыми частями, исходя из которых под объектами федеральной территории понимаются объекты, которые необходимы «для реализации полномочий, которые осуществляются органами публичной власти «Сириуса». Эти органы признаются объектами федерального значения при решении вопросов строительства, реконструкции и т. д. В то же время объекты «Сириуса» не подлежат включению в схемы территориального планирования Краснодарского края и его муниципалитетов, в том числе генпланы, правила землепользования и застройки: полномочия в этой части отданы самой федеральной территории.