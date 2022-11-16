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Госдума упрощает градостроительную деятельность на федеральной территории «Сириус»

Ее площадь увеличится, а строительство на ней будет регулироваться актами самого «Сириуса», а не Краснодарского края
Елена Мухаметшина Дарья Молоткова
Сейчас в «Сириус» входят олимпийская инфраструктура и поселения, которые в 2020 г. выделили из состава Адлерского района Сочи, – всего чуть больше 1400 га с населением около 13 000 человек / Евгений Разумный / Ведомости

Госдума во втором чтении приняла законопроект, который регулирует градостроительную деятельность на федеральной территории «Сириус» (других таких в России нет). Представлявший инициативу депутат Даниил Бессарабов заявил, что все 13 поправок поддержал комитет по госстроительству. Первое чтение правительственного законопроекта прошло 14 сентября, но поправки инициативу расширили.

Стройка и пашня

Они внесены в ст. 46.1 закона о «Сириусе» (об особенностях осуществления градостроительной деятельности). Эту статью дополняют новыми частями, исходя из которых под объектами федеральной территории понимаются объекты, которые необходимы «для реализации полномочий, которые осуществляются органами публичной власти «Сириуса». Эти органы признаются объектами федерального значения при решении вопросов строительства, реконструкции и т. д. В то же время объекты «Сириуса» не подлежат включению в схемы территориального планирования Краснодарского края и его муниципалитетов, в том числе генпланы, правила землепользования и застройки: полномочия в этой части отданы самой федеральной территории.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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