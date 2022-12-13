Конфликт воронежских властей с экс-губернатором Гордеевым дошел до федерального уровня

Конфликт воронежских властей с экс-губернатором Гордеевым дошел до федерального уровняЦИК заинтересовался конфликтом во время выборов на местном уровне
Конфликт воронежских властей с экс-губернатором Алексеем Гордеевым дошел до федерального уровня. Заместитель председателя Центризбиркома (ЦИК) России Николай Булаев на последнем заседании комиссии обратил внимание на то, что ТИК Центрального района Воронежа «играл» на стороне одного из кандидатов прошедших в 2022 г. довыборов в гордуму административного центра.
Одна из кандидатов, а ныне депутат Воронежа Марина Бочарова («Единая Россия»), во время кампании обратилась в райсуд с требованием снять кандидата от «Новых людей» Маргариту Кудаеву, которая документально не подтвердила смену фамилии. Иск был подан к избирательной комиссии Советского района, где проходили выборы, а комиссия Центрального района, являющаяся организующей, была привлечена в качестве заинтересованного лица.
«В первом же судебном заседании ТИК Центрального района выступила на стороне истца – она признала иск и в дальнейшем во всех заседаниях занимала активную позицию, выступая на стороне истца, требовала объяснений от ТИК Советского района», – пояснил источник «Ведомостей», близкий к мэрии Воронежа. Булаев на заседании ЦИК заявил, что такие суды – это «нонсенс»: «В практике России это впервые, я такое не помню». Булаев подчеркнул, что избиркомы действуют в правовом поле и если выходят из него и начинают действовать в поле политическом, то региональные избиркомы должны на это реагировать и «искоренять зло». По словам собеседника «Ведомостей», нынешний председатель ТИК Центрального района Сергей Каплин ушел на больничный, от его лица по доверенности действует другой член комиссии – сотрудник управы района Елена Леденева. В связи с произошедшим у избирательной комиссии Воронежской области ЦИК запросил объяснения, рассказал источник. Дальнейшие решения, в том числе кадровые, будут зависеть от позиции ЦИК.