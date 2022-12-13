Конфликт воронежских властей с экс-губернатором Гордеевым дошел до федерального уровня

«В первом же судебном заседании ТИК Центрального района выступила на стороне истца – она признала иск и в дальнейшем во всех заседаниях занимала активную позицию, выступая на стороне истца, требовала объяснений от ТИК Советского района», – пояснил источник «Ведомостей», близкий к мэрии Воронежа. Булаев на заседании ЦИК заявил, что такие суды – это «нонсенс»: «В практике России это впервые, я такое не помню». Булаев подчеркнул, что избиркомы действуют в правовом поле и если выходят из него и начинают действовать в поле политическом, то региональные избиркомы должны на это реагировать и «искоренять зло». По словам собеседника «Ведомостей», нынешний председатель ТИК Центрального района Сергей Каплин ушел на больничный, от его лица по доверенности действует другой член комиссии – сотрудник управы района Елена Леденева. В связи с произошедшим у избирательной комиссии Воронежской области ЦИК запросил объяснения, рассказал источник. Дальнейшие решения, в том числе кадровые, будут зависеть от позиции ЦИК.