Россия стала важным фактором внутренней политики Европы в этом году

Российский вопрос стал важным фактором внутренней политики в ряде европейских стран – к такому выводу пришли эксперты Фонда прогрессивной политики. «Если в предыдущие десятилетия Россия могла претендовать на то, чтобы быть флагманом консервативного интернационала для многих сил в Европе, то после 24 февраля это уже было вряд ли возможно. Но, несмотря на объявленную «отмену» России и ее культуры, мы видим, что удельный вес России во внутренней политике Европы вырос», – считает директор фонда Олег Бондаренко.