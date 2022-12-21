Россия стала важным фактором внутренней политики Европы в этом году

Россия стала важным фактором внутренней политики Европы в этом годуЭксперты рассказали о влиянии российского фактора на отставку Джонсона, энергетический кризис и президентские выборы на Балканах
Российский вопрос стал важным фактором внутренней политики в ряде европейских стран – к такому выводу пришли эксперты Фонда прогрессивной политики. «Если в предыдущие десятилетия Россия могла претендовать на то, чтобы быть флагманом консервативного интернационала для многих сил в Европе, то после 24 февраля это уже было вряд ли возможно. Но, несмотря на объявленную «отмену» России и ее культуры, мы видим, что удельный вес России во внутренней политике Европы вырос», – считает директор фонда Олег Бондаренко.
По словам эксперта, на фоне «отмены» российской культуры заметно, как возобновляется интерес к стране с точки зрения ее изучения: похожая ситуация с СССР, когда во всех мировых университетах была кафедра русистики.
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