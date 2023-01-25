В Госдуме начали работу над вопросами перед встречей с Путиным

Как правило, «Справедливая Россия» готовит для руководителя фракции Сергея Миронова докладную записку, где перечисляются вопросы, которые депутаты не могут решить через министерства, – в основном по тем направлениям, за которые они отвечают в своих комитетах, говорит еще один зампред фракции Елена Драпеко. «Мы пишем Миронову, где просим его обратиться к президенту. Что из этого он выберет, я не знаю», – подчеркнула она. Сама Драпеко предложит решить проблему «строительного лобби», которое, по ее словам, мешает принятию законов по охране культурного наследия.