В Госдуме начали работу над вопросами перед встречей с Путиным

В Госдуме начали работу над вопросами перед встречей с ПутинымСреди них – поддержка новых регионов и вернувшихся с фронта
В феврале Владимир Путин встретится с руководителями фракций Госдумы, сообщил 25 января пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Конкретную дату он не назвал. По словам Пескова, накануне поздно вечером Путин встречался со спикером Госдумы Вячеславом Володиным. Они обсуждали планы работы и приоритетные задачи парламента на 2023 г.
Встречи с руководством фракций проходили даже во время пандемии, отметил зампред ЦК КПРФ, депутат Госдумы Дмитрий Новиков. Он напомнил, что в начале января лидер коммунистов Геннадий Зюганов сообщил о подготовке этого мероприятия, подчеркнув его важность. По его словам, нужно подвести итоги 2022 г. – одного «из самых сложных и ответственных», добавив, что и 2023 г. «носит принципиальный характер».
В КПРФ уже частично обсуждали, какие именно темы выносить на встречу с президентом, этот процесс сейчас продолжается «на уровне руководства партии», говорит Новиков. Он уверен, что кроме общего собрания с главами пяти фракций по дополнительной договоренности Зюганов сможет поговорить с президентом и с глазу на глаз. Такая практика была и она сохраняется, отметил коммунист.
«Я пока ничего не могу вам сообщить [о подготовке встречи]», – заявил «Ведомостям» зампред фракции «Единая Россия» Андрей Исаев, отметив, что в партии тоже ведутся «рабочие обсуждения». Тематику определяют президент и лидеры депутатских объединений, подчеркнул первый замруководителя фракции «Справедливая Россия» Дмитрий Гусев.
Опрошенные «Ведомостями» представители фракций затруднились сказать, может ли встреча пройти близко к 24 февраля – дате начала специальной военной операции в 2022 г. «Я думаю, что задачи приурочить встречу к годовщине СВО нет, она и так является слишком важным сюжетом на данном историческом этапе», – полагает Новиков. Но связанные с СВО темы неизбежно будут обсуждаться, уверен он.
Помощь мобилизованным, их семьям, тем, кто вернулся с фронта – обязательные вопросы на встрече с президентом, считает Гусев. Второй блок – демография как «краеугольный камень», увеличение рождаемости, материнской зарплаты, перечисляет он (Путин в декабре поручил правительству в начале 2023 г. подготовить меры для повышения рождаемости). Третий – экономика и предпринимательство. «Как нам сделать так, чтобы мы могли быть независимым государством, несмотря ни на какие санкции», – отметил Гусев.
Как правило, «Справедливая Россия» готовит для руководителя фракции Сергея Миронова докладную записку, где перечисляются вопросы, которые депутаты не могут решить через министерства, – в основном по тем направлениям, за которые они отвечают в своих комитетах, говорит еще один зампред фракции Елена Драпеко. «Мы пишем Миронову, где просим его обратиться к президенту. Что из этого он выберет, я не знаю», – подчеркнула она. Сама Драпеко предложит решить проблему «строительного лобби», которое, по ее словам, мешает принятию законов по охране культурного наследия.
ЛДПР будет формировать свои предложения к повестке, исходя из обращений, которые поступают от избирателей, сказал «Ведомостям» зампредседателя фракции ЛДПР Ярослав Нилов. Прежде всего, они связаны с поддержкой отдельных категорий граждан, скорейшей интеграцией в правовую среду новых регионов и преференциями для них в виде специальной экономической зоны, защитой прав мобилизованных граждан, поддержкой их семей, поддержкой сельхозпроизводителей, отметил он. Также ЛДПР планирует на встрече с президентом предложить свои идеи по внедрению «народной ипотеки» – льготных кредитов не только для отдельных граждан, а для всех жителей России.
«Ведомости» направили запрос в пресс-службу «Новых людей».
В 2022 г. Путин встречался с главами думских фракций и руководством Госдумы 7 июля, ближе к концу весенней сессии парламента. Он поблагодарил депутатов за поддержку жителей Донбасса и оперативную работу в условиях, сложившихся после начала СВО на Украине.