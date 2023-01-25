В Совфеде не увидели угроз историческому центру Одессы со стороны России

В Совфеде не увидели угроз историческому центру Одессы со стороны РоссииОн включен в перечень мирового наследия ЮНЕСКО под давлением «коллективного Запада», считают в постпредстве РФ
Россия не несет никакой угрозы историческим достопримечательностям Одессы, заявил «Ведомостям» зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов («Единая Россия»). По его словам, признание исторического центра города объектом всемирного культурного наследия ЮНЕСКО будет использовано украинской стороной «для прикрытия».
«Им это нужно для того, чтобы заниматься своими делишками <…> Нет там никакой угрозы с нашей стороны. Они сами снесли памятник Екатерине II, осталось еще поставить памятник Бандере», – сказал сенатор.
ЮНЕСКО внесла исторический центр Одессы в список всемирного наследия «под угрозой» 25 января. Об этом организация сообщила на своей странице в Twitter. Это решение «признает выдающуюся универсальную ценность объекта и обязанность всего человечества защищать его». Новый статус дает украинским властям возможность запросить «усиленную техническую и финансовую международную помощь» для обеспечения его защиты и восстановления в случае нанесения ему ущерба.
Согласно Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия, принятой Генеральной конференцией ЮНЕСКО в 1972 году, такой статус в том числе могут получать группы отдельных или соединенных зданий, которые в силу своей архитектуры, своей однородности или своего места в ландшафте представляют выдающуюся универсальную ценность с точки зрения истории, искусства или науки. Их сохранение и популяризация, по мнению ЮНЕСКО, должны являться приоритетными задачами.
Постпредство России при ЮНЕСКО заявило, что решение принято «под давлением коллективного Запада» с пренебрежением правил процедуры, а досье на исторический центр Одессы не выдерживает критики, так как является топорной компиляцией материалов туристических сайтов.
«Нарушены установленные критерии рассмотрения номинации, Киев утаил от Комитета информацию о варварском сносе памятников монументального искусства в границах объекта, отказался предоставить запрошенные консультативными органами дополнительные сведения, ссылаясь на военную тайну», – отмечается в заявлении российского постпредства. Там также считают, что сохранять исторический облик города Киев не намерен, «иначе не были бы изменены исторические названия улиц и зданий, милитаризован старый порт».
Номинацию Одессы на статус мирового наследия в постпредстве назвали «очередной профанацией».
Климов считает, что Россия в этом вопросе должна вести себя как «цивилизованное государство в сложной ситуации», а не «охать или ахать». «Если были нарушения [при принятии решения ЮНЕСКО], то о них надо говорить, для этого есть правовые механизмы <…> Речь идет о красивом городе, который нравится всем нормальным людям. Если он будет радовать людей, то это хорошо, для этого не нужен никакой ЮНЕСКО», – заявил он.
30 ноября 2022 г. Одесский городской совет проголосовал за демонтаж памятников российской императрице Екатерине II и полководцу Александру Суворову. Решение поддержали 43 депутата, 1 человек не проголосовал. В конце декабря памятник демонтировали. Екатерина II распорядилась основать Одессу в 1794 г. Памятник был создан в 1900 г. по проекту одесского архитектора Юрия Дмитренко.