В Совфеде не увидели угроз историческому центру Одессы со стороны России

Климов считает, что Россия в этом вопросе должна вести себя как «цивилизованное государство в сложной ситуации», а не «охать или ахать». «Если были нарушения [при принятии решения ЮНЕСКО], то о них надо говорить, для этого есть правовые механизмы <…> Речь идет о красивом городе, который нравится всем нормальным людям. Если он будет радовать людей, то это хорошо, для этого не нужен никакой ЮНЕСКО», – заявил он.