В Госдуме предложили не вмешиваться в вопрос о статусе военной спецоперации

26 января депутат от Крыма Михаил Шеремет («Единая Россия») предложил изменить статус СВО в связи с поставкой рядом стран танков Украине. Он не уточнил, какой именно статус имеет в виду. «НАТО в лице США поднимают ставки по Украине, бросая украинский народ в жернова войны. Считаю, что сегодня стоит обсудить вопрос изменения статуса спецоперации на Украине с учетом новых вызовов, стоящих перед нашей страной. Происходящие события уже вышли за рамки обычного военного конфликта», – заявил Шеремет.