Владимир Путин продлил полномочия Сергея Иванова

Владимир Путин продлил полномочия Сергея ИвановаВ качестве спецпредставителя президента по экологии он будет работать и после достижения 70 лет
Сергей Иванов, занимающий с августа 2016 г. пост спецпредставителя президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта, продолжит работать в этой должности год после достижения 70 лет. Соответствующий указ подписал 30 января Владимир Путин, а собеседник «Ведомостей» в госструктурах не исключает, что Иванов будет работать и дальше.
Знакомый Иванова говорит, что сейчас не подходящий момент, чтобы списывать со счетов людей, которые давно работают в команде Путина. А Иванов – один из 12 постоянных членов Совбеза России (не считая главы государства, который руководит этим органом) наряду с руководителями силовых ведомств и другими влиятельными чиновниками, отмечает этот собеседник «Ведомостей», подчеркивая его статус.
Спецпредставителю президента исполнится 70 лет уже 31 января, и в честь этого, отмечает другой источник «Ведомостей», он может встретиться со своим бывшим сослуживцем и руководителем на протяжении многих лет – Путиным. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков не ответил на запрос «Ведомостей» по этому поводу.
В факте продления полномочий этого спецпредставителя нет ничего удивительного ни с юридической, ни с политической точки зрения. Иванов начинал работать в Москве в качестве заместителя Путина в ФСБ (1998-1999 гг.), после чего на протяжении долгого времени его карьера и дальше была связана с силовыми структурами: сначала с Совбезом России (1999-2001 гг.), затем Минобороны (2001-2007 гг.).
Во время неформальной «гонки преемников» Иванов работал уже в правительстве в статусе первого вице-премьера, курирующего ОПК (2007-2008 гг.), а затем, после перехода Путина в правительство, – в статусе обычного вице-премьера (2008-2011 гг.). На фоне рокировки Иванов перешел на главный гражданский пост в Кремль, возглавив администрацию президента: он руководил ей во время передачи дел от Дмитрия Медведева Путину.
На нынешней должности, говорит сотрудник Кроноцкого заповедника, член Общественной палаты Петр Шпиленок, Иванов стал «одним из вдохновителей» назначения 2017 г. годом экологии в России, в числе его инициатив – ужесточение наказания посредством многократного повышения сумм штрафов за поджоги травы, из-за которых ежегодно выгорают огромные площади лесов по всей стране. Спецпредставитель, напомнил эксперт, держит на контроле восстановление численности дальневосточного леопарда в национальном парке «Земля леопарда».
И хотя нынешний пост скорее символический – особенно «в условиях снижения значимости экологии и прочего ESG, он легитимирует членство Сергея Иванова в Совбезе России», говорит политолог Михаил Виноградов. В таком статусе это единственный член этого органа, не представляющий никакой институт и способный давать внешнюю оценку состоянию дел в стране. Впрочем, о реальной функции Иванова в нынешней его роли «знают только он и Владимир Путин», отметил политолог Алексей Чеснаков.
Нынешняя должность, которую с 2016 г. занимает Иванов, поправками в указ президента «О реестре должностей федеральной государственной гражданской службы» была отнесена к категории «помощники (советники)». И хотя предельный возраст пребывания на гражданской службе регулируется статьей 25.1 профильного закона и составляет 65 лет, в отдельных случаях он допускает продление работы. В частности, такая возможность предусмотрена как раз для тех, кто относится к категории «помощник (советник)» и чья работа связана с содействием лицу, замещающему государственную должность (к каковым относится в том числе и президент).
Срок службы таких госслужащих с их согласия может продлеваться до окончания полномочий того лица, для содействия которому создана их должность.