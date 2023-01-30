Владимир Путин продлил полномочия Сергея Иванова

Нынешняя должность, которую с 2016 г. занимает Иванов, поправками в указ президента «О реестре должностей федеральной государственной гражданской службы» была отнесена к категории «помощники (советники)». И хотя предельный возраст пребывания на гражданской службе регулируется статьей 25.1 профильного закона и составляет 65 лет, в отдельных случаях он допускает продление работы. В частности, такая возможность предусмотрена как раз для тех, кто относится к категории «помощник (советник)» и чья работа связана с содействием лицу, замещающему государственную должность (к каковым относится в том числе и президент).