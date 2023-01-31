ФСИН усилила контроль за проносом телефонов на зону

ФСИН усилила контроль за проносом телефонов на зонуЗадерживать за это стали чаще, а телефоны в СИЗО изымаются реже
В 2022 г. за передачу либо попытку передачи подозреваемым, обвиняемым и осужденным мобильных телефонов было задержано 2600 граждан, сообщил «Ведомостям» представитель Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). В 2021 г. таких правонарушителей было задержано значительно меньше – лишь 1600, следует из данных ведомства. Но количество изъятых в СИЗО мобильных телефонов за год сократилось вдвое – с 48 000 до 24 000, уточнил представитель ФСИН.
Чаще всего телефоны пытаются перебросить на охраняемую территорию через основное ограждение, объяснил он. Для этого правонарушители используют различные средства: квадрокоптеры, арбалеты, катапульты, самодельные пневмопушки и другие приспособления, перечислил представитель ФСИН. В большинстве случаев сотрудникам учреждений удается перехватить запрещенные предметы, считает он.