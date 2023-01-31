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ФСИН усилила контроль за проносом телефонов на зону

Задерживать за это стали чаще, а телефоны в СИЗО изымаются реже
Анастасия Курашева
Илья Наймушин / РИА Новости

В 2022 г. за передачу либо попытку передачи подозреваемым, обвиняемым и осужденным мобильных телефонов было задержано 2600 граждан, сообщил «Ведомостям» представитель Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). В 2021 г. таких правонарушителей было задержано значительно меньше – лишь 1600, следует из данных ведомства. Но количество изъятых в СИЗО мобильных телефонов за год сократилось вдвое – с 48 000 до 24 000, уточнил представитель ФСИН.

Чаще всего телефоны пытаются перебросить на охраняемую территорию через основное ограждение, объяснил он. Для этого правонарушители используют различные средства: квадрокоптеры, арбалеты, катапульты, самодельные пневмопушки и другие приспособления, перечислил представитель ФСИН. В большинстве случаев сотрудникам учреждений удается перехватить запрещенные предметы, считает он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных