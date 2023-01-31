НАТО и США сплачивают союзников в Азии перед угрозой Китая и Северной Кореи

НАТО и США сплачивают союзников в Азии перед угрозой Китая и Северной КореиНо создать аналог НАТО в Восточной Азии американцы не смогут
США и НАТО одновременно интенсифицировали активность в Восточной Азии. 30 января министр обороны США Ллойд Остин начал свое турне в Южную Корею и на Филиппины, а генсек НАТО Йенс Столтенберг 28 января прибыл в Сеул. На сайте Пентагона подчеркивается, что ситуация с безопасностью в Индо-Тихоокеанском регионе становится «все более сложной» и в этом контексте Остин встретится с союзниками, чтобы «продолжить усилия по укреплению системы безопасности в регионе».
Китай, с точки зрения американского военного ведомства, остается основным вызовом и продвигает политику, направленную «на изменение международного порядка, основанного на правилах». Поэтому США стремятся укреплять союзы, чтобы «гарантировать, что объединенные силы сдерживания будут сильнее, чем когда-либо прежде».