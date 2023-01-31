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НАТО и США сплачивают союзников в Азии перед угрозой Китая и Северной Кореи

Но создать аналог НАТО в Восточной Азии американцы не смогут
Владимир Кулагин Глеб Мишутин
Генсек НАТО Йенс Столтенберг (на фото слева) с 28 по 30 января находился в Южной Корее, где провел двусторонние встречи с Юн Сок Ёлем и Ли Чен Супом / Kim Min-Hee / Pool via Reuters

США и НАТО одновременно интенсифицировали активность в Восточной Азии. 30 января министр обороны США Ллойд Остин начал свое турне в Южную Корею и на Филиппины, а генсек НАТО Йенс Столтенберг 28 января прибыл в Сеул. На сайте Пентагона подчеркивается, что ситуация с безопасностью в Индо-Тихоокеанском регионе становится «все более сложной» и в этом контексте Остин встретится с союзниками, чтобы «продолжить усилия по укреплению системы безопасности в регионе».

Китай, с точки зрения американского военного ведомства, остается основным вызовом и продвигает политику, направленную «на изменение международного порядка, основанного на правилах». Поэтому США стремятся укреплять союзы, чтобы «гарантировать, что объединенные силы сдерживания будут сильнее, чем когда-либо прежде».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных