НАТО и США сплачивают союзников в Азии перед угрозой Китая и Северной Кореи

США и НАТО одновременно интенсифицировали активность в Восточной Азии. 30 января министр обороны США Ллойд Остин начал свое турне в Южную Корею и на Филиппины, а генсек НАТО Йенс Столтенберг 28 января прибыл в Сеул. На сайте Пентагона подчеркивается, что ситуация с безопасностью в Индо-Тихоокеанском регионе становится «все более сложной» и в этом контексте Остин встретится с союзниками, чтобы «продолжить усилия по укреплению системы безопасности в регионе».