Данные о количестве избирателей в новых регионах по состоянию на 1 января не будут опубликованы

«Я думаю, что возможно [голосование по паспортам Украины или ДНР, ЛНР с местной пропиской] потому, что они есть у большей части населения», – говорит депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский. При этом те, кто массово получал российские паспорта по упрощенной процедуре до присоединения к РФ, не имеют регистрации, говорит он. Доцент кафедры политологии Донецкого национального университета Кирилл Черкашин также считает, что для региона может быть сделано исключение и тогда дадут голосовать не только обладателям российских паспортов. «Сколько у нас граждан с российскими паспортами – будет понятнее позже, потому что у многих, кто получил документы раньше, не стоит прописка, а ее сейчас оформить достаточно затруднительно: это занимает время, а в миграционных службах очереди», – отметил он.