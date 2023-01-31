Данные о количестве избирателей в новых регионах по состоянию на 1 января не будут опубликованы

Данные о количестве избирателей в новых регионах по состоянию на 1 января не будут опубликованыНе решен вопрос о том, можно ли будет голосовать на выборах, если они все же состоятся, по украинским и республиканским паспортам
Центризбирком (ЦИК) пока не будет публиковать информацию о численности избирателей в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях по данным на 1 января 2023 г. Сейчас каждые полгода – 1 июля и 1 января – ЦИК обнародует данные по количеству голосующих граждан по всей стране в разбивке по регионам, а также за пределами России. Но для четырех субъектов Федерации сделано исключение, говорит собеседник «Ведомостей» в системе избирательных комиссий. Он объясняет это тем, что в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях действует военное положение, при котором по российскому законодательству выборы не проводятся. А зампред ЦИК Николай Булаев уточнил, что это было зафиксировано решением ЦИК 21 декабря 2022 г.
Как ранее писали «Ведомости», власти не отказываются от идеи избрать парламенты в новых регионах в 2023 г. Для этого понадобится либо отмена военного положения, либо изменение нормативной базы, говорит политтехнолог Олег Захаров. Как считает собеседник «Ведомостей» в системе избирательных комиссий, в любом случае на этих выборах смогут голосовать только граждане России, а по каким именно документам будет определяться этот статус – зависит от законодателя, поскольку сейчас активным избирательным правом на выборах такого уровня обладает только человек с паспортом.
«Я думаю, что возможно [голосование по паспортам Украины или ДНР, ЛНР с местной пропиской] потому, что они есть у большей части населения», – говорит депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский. При этом те, кто массово получал российские паспорта по упрощенной процедуре до присоединения к РФ, не имеют регистрации, говорит он. Доцент кафедры политологии Донецкого национального университета Кирилл Черкашин также считает, что для региона может быть сделано исключение и тогда дадут голосовать не только обладателям российских паспортов. «Сколько у нас граждан с российскими паспортами – будет понятнее позже, потому что у многих, кто получил документы раньше, не стоит прописка, а ее сейчас оформить достаточно затруднительно: это занимает время, а в миграционных службах очереди», – отметил он.
Впрочем, время для выдачи российских паспортов есть, говорит Захаров. Опыт работы в Крыму показал, что организовать работу по выдаче паспортов не проблема, отметил он: «Уверен, с учетом того, что туда направляют все новых и новых управленцев, работу эту организуют, тем более время есть – сейчас январь, а выборы в сентябре, паспорта можно выдавать до дня голосования».
20 января Булаев говорил журналистам, что у ЦИК есть «база данных граждан, проживающих там, имеющих паспорт РФ»: «Есть точное число и точные реквизиты. ФИО, год рождения, уточняется регистрация». Место регистрации не так принципиально, если речь идет о выборах в заксобрание только по партийным спискам, отмечает собеседник «Ведомостей». Ранее «Ведомости» писали, что выборов депутатов по одномандатным округам в новых регионах не будет.