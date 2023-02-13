Справки об отсутствии судимости и иностранных счетов не будут обязательны для праймериз в Донбассе

Справки об отсутствии судимости и иностранных счетов не будут обязательны для праймериз в ДонбассеЕдинороссы объясняют это особенной ситуацией в регионе
Единороссы начали подготовку к выборам на новых территориях с учетом их специфики. По словам руководителя центрального исполкома «Единой России» Александра Сидякина (со стороны партии отвечает за выборы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях), при подготовке к праймериз в этих регионах к номинантам будут применяться менее жесткие требования, чем в других регионах России. Партия учитывает, что не все правила формальности возможно соблюсти в текущих реалиях.
Кандидатам с территорий, в частности, не потребуется представлять информацию о закрытии счетов в иностранных банках, поскольку они до сих пор существуют и «объективно с этим ничего сделать нельзя», говорится в комментарии Сидякина. Дело в том, что по ст. 4 устава партии в предварительном голосовании при выдвижении на некоторые должности (депутатские и губернаторские к ним не относятся) не могут участвовать кандидаты, которые хранят средства за рубежом. Эта норма устава не случайна – закон запрещает выдвигаться на выборы любого уровня при наличии любых зарубежных финансовых инструментов.
Та же статья главного документа «Единой России» запрещает участвовать в праймериз имеющим судимость (это также калька с закона – нужно декларировать непогашенную судимость). Но, как отметил Сидякин, у кого-то может не быть возможности «представить справку об отсутствии судимости своевременно, поскольку это тоже завязано на украинские органы». Партия должна «с этим научиться работать», отметил единоросс: «Но в любом случае количество людей, которые уже сейчас интересуются предварительным голосованием, довольно большое».
Как писали ранее «Ведомости», с 8 марта по 27 апреля будет проходить выдвижение кандидатов на праймериз, само голосование на праймериз пройдет с 22 по 28 мая. Пока не выбрано, какая именно модель будет применяться при голосовании на праймериз в четырех новых регионах, говорит собеседник в партии, вероятней всего, это будет «гибрид» электронного и живого голосования на участках, в том числе с переносными урнами.
По словам сенатора от главы ЛНР, замсекретаря генсовета «Единой России» Дарьи Лантратовой, при проведении выборов партия все равно будет стремиться к выстраиванию партийной системы по «общефедеральным стандартам» (поэтому в регионах уже создаются местные отделения и т. д.). Работа по интеграции новых территорий должна учитывать реальные обстоятельства, в которых будет проходить избирательная кампания, говорит руководитель Фонда развития гражданского общества Константин Костин. Он добавил, что, по его данным, юридический блок ЦИК партии завершает работу над требованиями к участникам предварительного голосования. «Чтобы они [требования], с одной стороны, соответствовали нормам российского законодательства, а с другой – максимально облегчали прохождение процедуры для участников выборов», – добавил Костин.
По словам Лантратовой, среди кандидатов подавляющее большинство будет из местных кадров. При этом, говорит она, узнаваемость партии в регионе высокая, но обстоятельства также обязывают опираться местную специфику. К примеру, при проведении информационной работы нужно будет учитывать, что людям не хватает информации «об элементарных вещах, которые позволяют адаптироваться в новых условиях с учетом того, что связь работает с перебоями». Это значит, поясняет она, что прямолинейная агитация сейчас теряет смысл. То есть даже агитационные материалы должны быть «прикладного характера» и помогать людям.
В переходный период вряд ли кто-то будет обращать внимание на юридические детали организации выборов, иначе, если действовать по строгим правилам, никого не удастся избрать, говорит политолог Алексей Макаркин: «Когда ситуация стабилизируется, от этого откажутся и будут действовать российские нормы». «В случае с новыми территориями, естественно, нужно делать исключения, иначе там практически не найти местных кандидатов, – говорит политолог Виталий Иванов. – Поэтому нужно подгонять условия [выборов] под ситуацию».
В подготовке статьи участвовал Максим Иванов