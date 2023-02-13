Справки об отсутствии судимости и иностранных счетов не будут обязательны для праймериз в Донбассе

Кандидатам с территорий, в частности, не потребуется представлять информацию о закрытии счетов в иностранных банках, поскольку они до сих пор существуют и «объективно с этим ничего сделать нельзя», говорится в комментарии Сидякина. Дело в том, что по ст. 4 устава партии в предварительном голосовании при выдвижении на некоторые должности (депутатские и губернаторские к ним не относятся) не могут участвовать кандидаты, которые хранят средства за рубежом. Эта норма устава не случайна – закон запрещает выдвигаться на выборы любого уровня при наличии любых зарубежных финансовых инструментов.