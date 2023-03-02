Вячеслав Володин четвертый день обсуждает эффективность работы думских комитетов

Володин также заявил, что «девяти профильным комитетам с наибольшим количеством законопроектов «без движения» необходимо» проделать работу, чтобы в соответствии с установленными процедурами и регламентом инициативы были подготовлены к рассмотрению. Срок для исправления – один месяц. «Ведомости» со ссылкой на собеседника в аппарате Госдумы накануне писали, что среди этих комитетов комитет по госстроительству, по экономполитике, по транспорту, по охране здоровья, по просвещению, по развитию гражданского общества, по международным делам, по развитию Дальнего Востока и по туризму.