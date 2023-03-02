Вячеслав Володин четвертый день обсуждает эффективность работы думских комитетов

Вячеслав Володин четвертый день обсуждает эффективность работы думских комитетовСегодня он вручил благодарности тем, кто работает хорошо
Председатель Госдумы Вячеслав Володин начал пленарное заседание 2 марта с того, что выразил благодарность председателям и руководителям аппаратов десяти комитетов Госдумы за эффективную работу. Об этом «Ведомостям» рассказали четыре депутата и собеседник в Госдуме. Спикер выступил на эту тему в закрытом для журналистов режиме. Он уже четвертый день обсуждает с депутатами эффективность работы комитетов Госдумы.
После этого спикер отдельно встретился с председателями десяти комитетов, чья работа была признана им эффективной. Об этом сообщила пресс-служба Госдумы. Володин поблагодарил их за эффективную работу. «Необходимо делать все для решения вопросов, которые ждут наши граждане. Волокита и ошибки при подготовке законопроектов недопустимы. Речь также идет об открытости законотворческого процесса, чтобы граждане, эксперты, общественные организации участвовали в обсуждении, высказывали свою точку зрения. Итоги мониторинга планируем подводить ежемесячно. По результатам года будет оцениваться деятельность председателей комитетов и руководителей аппаратов», – сказал Володин.
Благодарность Володин объявил председателям десяти комитетов – Дмитрию Свищеву (комитет по спорту), Сергею Гаврилову (комитет по вопросам собственности), Ярославу Нилову (комитет по труду), Алексею Диденко (комитет по региональной политике), Павлу Завальному (комитет по энергетике), Андрею Картаполову (комитет по обороне), Дмитрию Кобылину (комитет по экологии), Василию Пискареву (комитет по безопасности), Елене Ямпольской (комитет по культуре) и Олегу Морозову (комитет по контролю). Благодарности получили и руководители аппаратов этих комитетов.
Володин также заявил, что «девяти профильным комитетам с наибольшим количеством законопроектов «без движения» необходимо» проделать работу, чтобы в соответствии с установленными процедурами и регламентом инициативы были подготовлены к рассмотрению. Срок для исправления – один месяц. «Ведомости» со ссылкой на собеседника в аппарате Госдумы накануне писали, что среди этих комитетов комитет по госстроительству, по экономполитике, по транспорту, по охране здоровья, по просвещению, по развитию гражданского общества, по международным делам, по развитию Дальнего Востока и по туризму.
Эффективность работы комитетов Госдумы Володин обсуждал 27 февраля и 1 марта на совете Госдумы, а также на пленарных заседаниях 28 февраля и 1 марта. Спикер, в частности, говорил, что будет лишать премий руководителей аппаратов думских комитетов за зависшие у них законопроекты. После этого он заявил, что кроме лишения премий будут и поощрения для тех, кто эффективно работает.