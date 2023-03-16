Прокурорам поручили следить за модернизацией ОПК

Прокурорам поручили следить за модернизацией ОПКВладимир Путин и Игорь Краснов обсудили новые задачи надзорного ведомства
Генеральная прокуратура во главе с Игорем Красновым провела расширенное заседание коллегии, посвященное итогам работы за прошлый год и задачам на 2023 г. По традиции коллегию со вступительным словом открыл президент России Владимир Путин.
Его выступление было сообразно нынешней геополитической ситуации. Президент потребовал от прокуратуры жесткой реакции на все попытки дестабилизации общественно-политической обстановки в стране, а также более активно противодействовать экстремизму.
Кроме того, глава государства вновь потребовал расширения экономических свобод и поручил надзорному ведомству содействовать в работе по ликвидации избыточных административных барьеров.
Но приоритетная задача, которую президент поставил перед органами прокуратуры, – это надзор за своевременным выполнением обязательств по поставкам для нужд военной операции. Средства на эти нужды выделяются, по его словам, в достаточном количестве, но не в ущерб другим направлениям деятельности и должны тратиться рационально.
Также президент считает, что прокуроры в настоящий момент обязаны вести надзорное сопровождение модернизации предприятий оборонно промышленного комплекса (ОПК), в том числе наращивание мощностей для дополнительного объема вооружений. Вместе с этим Путин напомнил сотрудникам прокуратуры о борьбе с коррупцией: «Принципиально и жестко прокуроры должны бороться со взяточничеством, разного рода коррупционными схемами. Особое внимание прошу уделить надзору за законностью в сфере оборонно-промышленного комплекса и постоянно держать эти вопросы в поле нашего зрения».
За прошлый год, как доложил Краснов, втрое возросла сумма удовлетворенных судами исковых требований прокуроров к незаконно обогатившимся чиновникам. «В доход государства фактически поступило 7500 объектов имущества на сумму свыше 90 млрд руб.», – сказал генпрокурор.
Он также отметил, что около 700 млн руб. взыскано с лиц, совершивших административные правонарушения коррупционной направленности. По мнению Краснова, в реалиях военной операции любое корыстное злоупотребление властью, особенно взяточничество, «это не просто нарушение уголовно-правовых запретов, а проявление высшей степени пренебрежения ко всему, что нам дорого».
Краснов заявил, что ни в коем случае нельзя допустить даже малейших сомнений у людей, особенно тех, кто участвует в военной операции, в том, что они не останутся без поддержки. В прошлом году по его указанию территориальными и военными прокурорами был введен особый порядок осуществления надзора на предприятиях ОПК.
Такой надзор предусматривает, с одной стороны, всемерное содействие в выполнении гособоронзаказа, помощь в формировании эффективной системы кооперации и импортозамещения, а с другой, по словам Краснова, – оперативное реагирование на факты срыва сроков выпуска продукции и другие проявления недисциплинированности. «По сути, мы сегодня выступаем в роли координаторов. Собираем за одним столом заказчиков и производителей вооружения. Предоставляем каждому возможность высказаться», – резюмировал он.
90 000
нарушений, связанных с использованием на официальных интернет-ресурсах иностранных программных кодов, несертифицированных продуктов, размещением закрытых сведений в социальных сетях выявила Генпрокуратура в 2022 г.
Генпрокурор обратил особое внимание на значительный пласт проблем, которые вскрыла проведенная в стране частичная мобилизация. Но он заверил президента, что устранение недостатков велось в круглосуточном режиме. Принимались меры для обеспечения призванных «вещевым имуществом» и боевой экипировкой, а их семей – «гарантированными законом денежными выплатами и льготами». В 2023 г., по словам Краснова, надо работать над доведением до участников боевых действий денежных средств, выплачиваемых по решению органов исполнительной власти регионов.
В заключение Краснов указал и на ряд других проблем, которые вскрыл 2022 год, – с лекарственным обеспечением. По его данным, за прошлый год почти во всех регионах прокуратурой рассматривались обращения граждан о необоснованных отказах в бесплатной выдаче препаратов или отсутствии их в аптеках.
В результате принятых мер реагирования между субъектами Федерации дополнительно распределены почти 3 млрд руб. на финансирование обеспечения граждан лекарствами и лечебным питанием. Но риск дефицита медикаментов, считает главный прокурор, все равно сохраняется. «Не допускайте случаев искажения территориальными учреждениями здравоохранения реальной потребности в лекарствах, расходных медицинских материалах. Следует жестко реагировать на необоснованный рост цен на препараты», – поручил он.
Но все же вопросы безопасности граждан и государства в условиях проведения специальной военной операции вышли на первый план. В связи с чем за 2022 г. по инициативе прокуратуры были признаны нежелательными 23 иностранные и международные неправительственные организации, помимо этого деятельность еще 17 полностью запрещена. Также сотрудниками надзорного ведомства внесены требования о блокировке 125 000 интернет-страниц, связанных с распространением фейков о военной спецоперации и мобилизации.