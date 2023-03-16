Прокурорам поручили следить за модернизацией ОПК

Краснов заявил, что ни в коем случае нельзя допустить даже малейших сомнений у людей, особенно тех, кто участвует в военной операции, в том, что они не останутся без поддержки. В прошлом году по его указанию территориальными и военными прокурорами был введен особый порядок осуществления надзора на предприятиях ОПК.