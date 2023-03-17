Юрий Ушаков раскрыл подробности визита Си Цзиньпина в Россию

Юрий Ушаков раскрыл подробности визита Си Цзиньпина в РоссиюЭто первая зарубежная поездка лидера Китая после переизбрания на третий срок
Переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина пройдут 20 марта на неформальной закрытой встрече и 21 марта в составе делегаций. Об этом журналистам рассказал помощник президента Юрий Ушаков.
Кремль 17 марта анонсировал государственный визит Си Цзиньпина в Россию, который пройдет 20-22 марта. Ушаков напомнил, что председатель КНР заранее обозначил свое намерение посетить Россию сразу же после своего переизбрания. «Это первый его зарубежный визит [после переизбрания], тем более визит с таким высоким статусом, как государственный. Это важнейшее событие в наших двусторонних отношениях и подтверждается особый характер российско-китайского партнерства. И мы не сомневаемся, что предстоящие переговоры придадут новый мощный импульс развитию всего комплекса двустороннего сотрудничества», – сказал Ушаков.
«Самые чувствительные вопросы»
В «Российской газете» и «Жэньминь жибао» в понедельник, 20 марта, выйдут статьи лидеров двух стран: Владимира Путина в китайском госСМИ и Си Цзиньпина – в российском. В этих материалах лидеры стран затронут различные вопросы, в том числе будет дана оценка двусторонним отношениям. «Эти статьи – важный сигнал именно накануне переговоров», – считает Ушаков. Он отметил, что в статье Путина будет описан подход России и Китая к украинскому вопросу.
Помощник президента рассказал, как будет проходить государственный визит. По его словам, 20 марта во второй половине дня Путин и Си проведут двустороннюю встречу в формате тет-а-тет, поужинают вместе.
«Мы придаем этой неформальной закрытой беседе очень большое значение, потому что в ходе нее будут рассмотрены самые-самые важные, ключевые, самые чувствительные вопросы, которые касаются взаимоотношений двух стран, в том числе ведение дел на международной арене», – сказал Ушаков.
Во вторник, 21 марта, председатель КНР в первой половине дня встретится с председателем правительства России Михаилом Мишустиным.
«Главное – это переговоры, переговоры и переговоры»
Во второй половине дня 21 марта начнется «президентская программа». Поскольку это государственный визит, то в начале в Георгиевском зале Кремля друг другу будут представлены члены делегаций, затем главы государств перейдут в зал переговоров.
Сначала переговоры пройдут в узком составе, с российской стороны в них примут участие первый зампред Совбеза Дмитрий Медведев (он недавно был в Китае), глава МИДа Сергей Лавров, вице-премьер Дмитрий Чернышенко, министр обороны Сергей Шойгу, председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов, директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев и посол России в Китае Игорь Моргулов.
Затем пройдут переговоры в расширенном составе с участием шести вице-премьеров, в том числе Александра Новака и Дмитрия Мантурова, а также помощника президента Максима Орешкина, пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, министра экономического развития Максима Решетникова, министра транспорта Виталия Савельева, министра финансов Антона Силуанова, главы «Росатома» Дмитрия Лихачева.
После переговоров состоится подписание документов. Сами лидеры подпишут два документа – совместное заявление РФ и КНР об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху, и совместное заявление о плане развития ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 г. Совместные заявления будут стимулом для развития торгово-экономических связей между странами по всем направлениям, считает Ушаков. Сейчас в проработке больше десяти документов по различным отраслям сотрудничества, которые планируют подписать на полях визита.
По словам Ушакова, на переговорах будут обсуждаться все основные темы сотрудничества, в том числе энергетическая. «Раз Новак принимает участие, то это значит энергетика. Раз участвует Силуанов, то [это] значит финансовые вопросы. <…> Проблематика военно-технического сотрудничества несомненно будет обсуждаться. Приглашены на переговоры и Шойгу, и Шугаев», – сказал Ушаков.
Владимир Путин и Си Цзиньпин сделают заявления для прессы. А затем в Грановитой палате пройдет государственный обед с участием делегаций и приглашенных деятелей, которые имеют то или иное отношение к развитию двусторонних связей. В этом обеде также примут участие руководитель крупнейших российских госкомпаний. На вопрос, известно ли в Кремле о переговорах Си Цзиньпина с президентом Украины Владимиром Зеленским после переговоров в Москве (о возможной онлайн-встрече писала газета The Wall Street Journal 13 марта. – «Ведомости»), Ушаков сказал, что из Москвы китайский лидер сразу возвращается в Пекин.
«Дополнительных отягчающих протокольных штучек не будет. Главное – это переговоры, переговоры и переговоры. Визит называется государственным, чтобы подчеркнуть его важность, и будет носить исключительно деловой характер», – сказал Ушаков. Обмен подарками предусмотрен, сказал Ушаков. «Не очень дорогостоящими, но символическими», – пошутил он.
«В этих отношениях нет ведущего и ведомого»
Ушаков сказал, что на переговорах будет обсуждаться в том числе китайский план урегулирования ситуации на Украине. «Конечно, конфликт на Украине будет обсуждаться. Мы высоко ценим сдержанную, выверенную позицию китайского руководства по данному вопросу. Мы знаем о китайском плане урегулирования. И я уверен, что и наш руководитель, и китайский лидер обменяются оценками нынешней ситуации именно в контексте развития конфликта на Украине. Какие мысли появятся после этого, посмотрим», – сказал Ушаков
По его словам, и в Москве, и в Пекине состояние двусторонних отношений вызывает удовлетворение, они «вышли на высший за всю историю уровень и, можно сказать, продолжают активно набирать обороты». «В этих отношениях нет ведущего и ведомого, нет каких-либо ограничителей, нет каких-то запретных мер. Речь идет именно о стратегическом взаимодействии двух партнеров, которые друг другу доверяют и во многом разделяют одни и те же цели, одни и те же задачи», – сказал Ушаков. Взаимодействие стран носит «всеобъемлющий характер», а основные принципы и направления отношений отражены в договоре о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между странами от 16 июля 2001 г., который был продлен на пять лет в феврале 2022 г., напомнил Ушаков.
«За последние годы сформировался особый дружеский и доверительный характер в личных отношениях руководителей двух стран. Мы посчитали, что руководители встречались друг с другом в разных форматах около 40 раз», – сказал Ушаков. По его мнению, эти эти контакты «всегда носят плодотворный характер и они весьма полезны для практической работы наших стран в разных областях».
Ушаков напомнил, что Китай является крупнейшим торговым партнером России. Объем торговли по итогам 2022 г. составил $185 млрд. Его ежегодный прирост на протяжении последних двух лет – около 30%. Увеличивается доля расчетов в национальных расчетах, сказал Ушаков. «С учетом таких темпов мы считаем, что поставленная двумя руководителями цель – достичь товарооборота в $200 млрд – будет реализована не в 2024 г., как планировалось, а в 2023 г.», – сказал Ушаков.