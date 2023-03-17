Юрий Ушаков раскрыл подробности визита Си Цзиньпина в Россию

По его словам, и в Москве, и в Пекине состояние двусторонних отношений вызывает удовлетворение, они «вышли на высший за всю историю уровень и, можно сказать, продолжают активно набирать обороты». «В этих отношениях нет ведущего и ведомого, нет каких-либо ограничителей, нет каких-то запретных мер. Речь идет именно о стратегическом взаимодействии двух партнеров, которые друг другу доверяют и во многом разделяют одни и те же цели, одни и те же задачи», – сказал Ушаков. Взаимодействие стран носит «всеобъемлющий характер», а основные принципы и направления отношений отражены в договоре о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между странами от 16 июля 2001 г., который был продлен на пять лет в феврале 2022 г., напомнил Ушаков.