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Юрий Ушаков раскрыл подробности визита Си Цзиньпина в Россию

Это первая зарубежная поездка лидера Китая после переизбрания на третий срок
Елена Мухаметшина
Aleksey Druzhinin / Reuters

Переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина пройдут 20 марта на неформальной закрытой встрече и 21 марта в составе делегаций. Об этом журналистам рассказал помощник президента Юрий Ушаков.

Кремль 17 марта анонсировал государственный визит Си Цзиньпина в Россию, который пройдет 20-22 марта. Ушаков напомнил, что председатель КНР заранее обозначил свое намерение посетить Россию сразу же после своего переизбрания. «Это первый его зарубежный визит [после переизбрания], тем более визит с таким высоким статусом, как государственный. Это важнейшее событие в наших двусторонних отношениях и подтверждается особый характер российско-китайского партнерства. И мы не сомневаемся, что предстоящие переговоры придадут новый мощный импульс развитию всего комплекса двустороннего сотрудничества», – сказал Ушаков.

«Самые чувствительные вопросы»

В «Российской газете» и «Жэньминь жибао» в понедельник, 20 марта, выйдут статьи лидеров двух стран: Владимира Путина в китайском госСМИ и Си Цзиньпина – в российском. В этих материалах лидеры стран затронут различные вопросы, в том числе будет дана оценка двусторонним отношениям. «Эти статьи – важный сигнал именно накануне переговоров», – считает Ушаков. Он отметил, что в статье Путина будет описан подход России и Китая к украинскому вопросу.

Помощник президента рассказал, как будет проходить государственный визит. По его словам, 20 марта во второй половине дня Путин и Си проведут двустороннюю встречу в формате тет-а-тет, поужинают вместе.

«Мы придаем этой неформальной закрытой беседе очень большое значение, потому что в ходе нее будут рассмотрены самые-самые важные, ключевые, самые чувствительные вопросы, которые касаются взаимоотношений двух стран, в том числе ведение дел на международной арене», – сказал Ушаков.

Во вторник, 21 марта, председатель КНР в первой половине дня встретится с председателем правительства России Михаилом Мишустиным.

«Главное – это переговоры, переговоры и переговоры»

Во второй половине дня 21 марта начнется «президентская программа». Поскольку это государственный визит, то в начале в Георгиевском зале Кремля друг другу будут представлены члены делегаций, затем главы государств перейдут в зал переговоров.

Сначала переговоры пройдут в узком составе, с российской стороны в них примут участие первый зампред Совбеза Дмитрий Медведев (он недавно был в Китае), глава МИДа Сергей Лавров, вице-премьер Дмитрий Чернышенко, министр обороны Сергей Шойгу, председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов, директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев и посол России в Китае Игорь Моргулов.

Затем пройдут переговоры в расширенном составе с участием шести вице-премьеров, в том числе Александра Новака и Дмитрия Мантурова, а также помощника президента Максима Орешкина, пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, министра экономического развития Максима Решетникова, министра транспорта Виталия Савельева, министра финансов Антона Силуанова, главы «Росатома» Дмитрия Лихачева.

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После переговоров состоится подписание документов. Сами лидеры подпишут два документа – совместное заявление РФ и КНР об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху, и совместное заявление о плане развития ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 г. Совместные заявления будут стимулом для развития торгово-экономических связей между странами по всем направлениям, считает Ушаков. Сейчас в проработке больше десяти документов по различным отраслям сотрудничества, которые планируют подписать на полях визита.

По словам Ушакова, на переговорах будут обсуждаться все основные темы сотрудничества, в том числе энергетическая. «Раз Новак принимает участие, то это значит энергетика. Раз участвует Силуанов, то [это] значит финансовые вопросы. <…> Проблематика военно-технического сотрудничества несомненно будет обсуждаться. Приглашены на переговоры и Шойгу, и Шугаев», – сказал Ушаков.

Владимир Путин и Си Цзиньпин сделают заявления для прессы. А затем в Грановитой палате пройдет государственный обед с участием делегаций и приглашенных деятелей, которые имеют то или иное отношение к развитию двусторонних связей. В этом обеде также примут участие руководитель крупнейших российских госкомпаний. На вопрос, известно ли в Кремле о переговорах Си Цзиньпина с президентом Украины Владимиром Зеленским после переговоров в Москве (о возможной онлайн-встрече писала газета The Wall Street Journal 13 марта. – «Ведомости»), Ушаков сказал, что из Москвы китайский лидер сразу возвращается в Пекин.

«Дополнительных отягчающих протокольных штучек не будет. Главное – это переговоры, переговоры и переговоры. Визит называется государственным, чтобы подчеркнуть его важность, и будет носить исключительно деловой характер», – сказал Ушаков. Обмен подарками предусмотрен, сказал Ушаков. «Не очень дорогостоящими, но символическими», – пошутил он.

«В этих отношениях нет ведущего и ведомого»

Ушаков сказал, что на переговорах будет обсуждаться в том числе китайский план урегулирования ситуации на Украине. «Конечно, конфликт на Украине будет обсуждаться. Мы высоко ценим сдержанную, выверенную позицию китайского руководства по данному вопросу. Мы знаем о китайском плане урегулирования. И я уверен, что и наш руководитель, и китайский лидер обменяются оценками нынешней ситуации именно в контексте развития конфликта на Украине. Какие мысли появятся после этого, посмотрим», – сказал Ушаков

По его словам, и в Москве, и в Пекине состояние двусторонних отношений вызывает удовлетворение, они «вышли на высший за всю историю уровень и, можно сказать, продолжают активно набирать обороты». «В этих отношениях нет ведущего и ведомого, нет каких-либо ограничителей, нет каких-то запретных мер. Речь идет именно о стратегическом взаимодействии двух партнеров, которые друг другу доверяют и во многом разделяют одни и те же цели, одни и те же задачи», – сказал Ушаков. Взаимодействие стран носит «всеобъемлющий характер», а основные принципы и направления отношений отражены в договоре о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между странами от 16 июля 2001 г., который был продлен на пять лет в феврале 2022 г., напомнил Ушаков.

«За последние годы сформировался особый дружеский и доверительный характер в личных отношениях руководителей двух стран. Мы посчитали, что руководители встречались друг с другом в разных форматах около 40 раз», – сказал Ушаков. По его мнению, эти эти контакты «всегда носят плодотворный характер и они весьма полезны для практической работы наших стран в разных областях».

Ушаков напомнил, что Китай является крупнейшим торговым партнером России. Объем торговли по итогам 2022 г. составил $185 млрд. Его ежегодный прирост на протяжении последних двух лет – около 30%. Увеличивается доля расчетов в национальных расчетах, сказал Ушаков. «С учетом таких темпов мы считаем, что поставленная двумя руководителями цель – достичь товарооборота в $200 млрд – будет реализована не в 2024 г., как планировалось, а в 2023 г.», – сказал Ушаков.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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