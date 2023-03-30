Рост рейтинга «Единой России» развернул к ней лицом губернаторов

Один из источников «Ведомостей» отмечает, что в последние годы самовыдвиженцами на губернаторских выборах кандидаты от власти шли в тех регионах, где были какие-то внутриэлитные или коалиционные договоренности. По словам еще одного собеседника, это связано в том числе и с рейтингами «Единой России»: там, где у партии были нормальные рейтинги, кандидаты шли от нее, а где на выборах были проблемы в прошлые годы и рейтинг был невысокий – самовыдвиженцами.