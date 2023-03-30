Рост рейтинга «Единой России» развернул к ней лицом губернаторов

Рост рейтинга «Единой России» развернул к ней лицом губернаторовБывшие самовыдвиженцы готовы переизбираться от партии власти
Депутаты заксобрания Приморского края 29 марта большинством голосов приняли поправки в региональный избирательный кодекс, запрещающие самовыдвиженцам принимать участие в выборах губернатора. Теперь кандидат на должность главы региона может быть выдвинут только политической партией. В ходе заседания член фракции КПРФ Евгений Ляшенко напомнил, что право самовыдвиженцев баллотироваться в губернаторы было установлено в 2018 г.
Автор новой поправки – глава фракции ЛДПР Андрей Андрейченко ответил коммунисту, что «нужно подчеркивать роль политических партий, увеличивать ее» (цитата по «РИА Новости»).
«Если человек представляет политическую силу, он должен ассоциироваться с этой политической силой, и таким образом здесь политическую систему нужно только развивать <...> Если человек не может договориться с несколькими десятками политических партий, которые у нас существуют и зарегистрированы, то, наверное, и не стоит ему свою кандидатуру подавать», – заявил Андрейченко. Его поправку поддержали 24 депутата, против проголосовали 11.
Собеседник «Ведомостей», близкий к администрации президента (АП), говорит, что изменения в законодательстве в Приморье – инициатива губернатора Приморского края Олега Кожемяко, поскольку он опасается, что против него может выдвинуться сильный самовыдвиженец. При этом он напоминает, что сам Кожемяко на выборы губернатора Приморья шел самовыдвиженцем и именно под него законодательство менялось в 2018 г. Еще один собеседник, близкий к АП, говорит, что поправки – предложение Кожемяко.
«2018 год, когда Кожемяко сам шел самовыдвиженцем, – это уже другая эпоха», – иронизирует он. Тогда он выдвигался в руководители края на повторных выборах, после того как в первых двух турах официально победитель не был установлен (основными кандидатами был губернатор-единоросс Андрей Тарасенко и коммунист Андрей Ищенко).
Один из источников «Ведомостей» отмечает, что в последние годы самовыдвиженцами на губернаторских выборах кандидаты от власти шли в тех регионах, где были какие-то внутриэлитные или коалиционные договоренности. По словам еще одного собеседника, это связано в том числе и с рейтингами «Единой России»: там, где у партии были нормальные рейтинги, кандидаты шли от нее, а где на выборах были проблемы в прошлые годы и рейтинг был невысокий – самовыдвиженцами.
Около 40
губернаторов руководят отделениями «Единой России»
Законодательные изменения в Приморье закрепляют тренд последнего времени на партизацию политического процесса в регионах. Он связан с рейтингом «Единой России», который на протяжении 2022 г. рос вместе с уровнем одобрения всех институтов власти. По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) на конец января 2023 г., электоральный рейтинг партии власти составляет 38%. Резкий подъем (с 30%) произошел после начала специальной военной операции на Украине.
На данный момент из 21 субъекта Федерации, в котором 10 сентября 2023 г. пройдут выборы губернатора, самовыдвижение доступно лишь в трех: в Кемеровской и Омской областях и в Москве. Вопрос о допуске самовыдвиженцев принимается всегда в индивидуальном порядке, рассказал «Ведомостям» политолог Ростислав Туровский. «Но в самое последнее время губернаторы вновь оказались тесно взаимосвязанными с «Единой Россией», так что пик самовыдвижений миновал. Кроме того, самовыдвижение – это риск появления на выборах ресурсных кандидатов из местной элиты, а этого губернаторы опасаются больше всего», – пояснил Туровский.
Политолог Евгений Минченко замечает, что «очень часто те или иные изменения в законодательство принимаются под конкретные фигуры», как в свое время было с Кожемяко. «В целом в последнее время наблюдается тенденция партизации, когда главы регионов, которые раньше дистанцировались от «Единой России», начинают возглавлять региональные отделения (например, в Томской, Кировской и Сахалинской областях. – «Ведомости»). Она будет приводить к тому, что в меньшем количестве регионов эта норма [о праве самовыдвиженцев участвовать в выборах] будет исключением», – считает он.