В Черногории закончилась эпоха 32-летнего правления Джукановича

Несмотря на молодой возраст, выпускника Оксфорда Милатовича нельзя назвать новичком. До прихода в политику в 2020 г. он строил карьеру в банковской сфере. Милатович успел поработать в NLB, Deutsche Bank, а также в структурах ЕБРР, где занимался оценкой рисков применительно, прежде всего, к Балканам. В конце 2020 г. он стал министром экономики в команде премьера Здравко Кривокапича. Однако уже весной 2022 г., после вынесения скупщиной вотума недоверия этому кабинету, он ушел в отставку. Вскоре после этого Милатович вместе с бывшим в этом кабмине министром финансов Милойко Спаичем основали движение «Европа сейчас!». Оно завоевало довольно мощные позиции уже в 2022 г., на первых для себя местных выборах, получив сильные фракции или составив правящие коалиции более чем в половине региональных скупщин страны.