В Черногории закончилась эпоха 32-летнего правления Джукановича

В Черногории закончилась эпоха 32-летнего правления ДжукановичаВыборы у лидера страны с 1991 года выиграл экономист, пришедший в политику три года назад
По итогам состоявшегося 2 апреля второго тура выборов президента Черногории победу одержал 37-летний экономист Яков Милатович из движения «Европа сейчас!». Он набрал 60% голосов против 40% у действующего главы государства Мило Джукановича, в том или ином качестве находившегося у власти с 1991 г. Милатович уже заявил, что победил «последнего диктатора Европы», и пообещал ускорить вступление Черногории в ЕС. Джуканович признал поражение, но намекнул, что борьба еще не закончена.
По данным черногорского Центра мониторинга и исследований (CEMI), осуществляющего контроль за выборами, Яков Милатович получил поддержку 60% избирателей при 40% у Мило Джукановича. Кандидат от движения «Европа сейчас!» выиграл во всех ключевых муниципалитетах Черногории. Самым ощутимым преимущество оказалось в Подгорице, где Милатович набрал больше 68%. Худший результат победитель показал в Никшиче, родном городе Джукановича. Там, по данным CEMI, Милатович набрал 50,3% голосов против 49,7% у действующего главы страны. Явка в стране превысила 70% избирателей.
Сторонники победителя уже ночью праздновали победу в крупных городах Черногории – очевидцы рассказывают о «колоннах гудящих клаксонами машин», пассажиры которых, помимо всей прочей символики, держали в руках флаги Сербии. В Подгорице скандировали: «Холодный дождь пошел – Мило ушел!». Мило Джуканович главным слоганом своей компании сделал короткую фразу: «Если не Мило, то кто?». Милатович в слоганах обещал: «У нас получится».
Милатович уже объявил о своей победе. «Это исторический день. Мы оставляем прошлое позади и двигаемся вперед. Нас больше не разделят, мы будем едины. Спасибо Черногории – справедливой, богатой и свободной, в которой все граждане будут равны», – объявил он, пообещав стране сохранение членства в НАТО и ускорение ее вступления в Евросоюз. Проигравшего соперника он охарактеризовал нелестно. Милатович назвал систему власти Джукановича «устаревшей», а его самого – «последним диктатором Европы».
61-летний Джуканович, выступая перед журналистами, был более дипломатичен: он признал поражение, поздравил Милатовича с победой. «Я принимаю эту оценку общества и надеюсь, что новый президент будет достоин оказанного ему доверия», – заявил Джуканович.
Несмотря на молодой возраст, выпускника Оксфорда Милатовича нельзя назвать новичком. До прихода в политику в 2020 г. он строил карьеру в банковской сфере. Милатович успел поработать в NLB, Deutsche Bank, а также в структурах ЕБРР, где занимался оценкой рисков применительно, прежде всего, к Балканам. В конце 2020 г. он стал министром экономики в команде премьера Здравко Кривокапича. Однако уже весной 2022 г., после вынесения скупщиной вотума недоверия этому кабинету, он ушел в отставку. Вскоре после этого Милатович вместе с бывшим в этом кабмине министром финансов Милойко Спаичем основали движение «Европа сейчас!». Оно завоевало довольно мощные позиции уже в 2022 г., на первых для себя местных выборах, получив сильные фракции или составив правящие коалиции более чем в половине региональных скупщин страны.
Лидером движения стал Спаич, который и выдвинулся в начале 2023 г. в президенты страны. Но в конце февраля избирком Черногории отказал кандидату в участии в выборах главы государства из-за подозрений в наличии у него гражданства Сербии, что, по законодательству, запрещало ему выдвижение. Тогда вместо Спаича движение и выдвинуло Милатовича. В марте в первом туре президентских выборов будущий победитель стал вторым, получив 29,2% голосов при 35,7% у Мило Джукановича.
Власти соседней Сербии уже вечером 2 апреля поздравили Милатовича с победой. Министр экономики страны Раде Баста заявил, что ждет от нового главы Черногории продолжения «стратегического партнерства» двух государств. Местные и сербские аналитики говорят о «назревшей смене поколений» в руководстве Черногории, которая «наконец-то произошла». Но опытный Мило Джуканович даже в момент поражения дал понять, что борьба еще не завершена. На 11 июня в Черногории назначены внеочередные выборы в скупщину страны. Вечером 2 апреля журналисты спросили Джукановича, возглавит ли он список своей партии ДПС на парламентских выборах. Стоявшие рядом соратники действующего президента подняли шум, свист и начали петь песни, а он уклонился от ответа, сказав, что не расслышал вопрос.
По итогам состоявшихся в 2020 г. выборов ДПС сформировала крупнейшую фракцию, получив 30 из 81 мандатов, и сейчас является крупнейшей оппозиционной фракцией в скупщине. У правящей коалиции в парламенте всего 41 мандат, из которых 27 получила фракция «За будущее Черногории!», состоящая из представителей примерно десятка движений – от правоцентристской Демократической народной партии до коммунистов.
Милатович, имея хорошие результаты работы в правительстве на посту минэкономразвития в 2020-2022 гг., реструктурировал долги перед Китаем за строительство автодороги до Белграда, поставил вопрос об отмене «экономического гражданства» для сомнительных иностранцев, смог совместить в своей программе наиболее близкие черногорскому избирателю решения, говорит научный сотрудник Института славяноведения РАН Яков Смирнов.
Вместе с повышением социальных выплат и МРОТа Милатович основал свою платформу как на тесном сотрудничестве с Сербией, где работают многие черногорцы, так и на приверженности евроатлантическому вектору развития страны и желании вступить в ЕС, говорит Смирнов. При этом он ни разу за предвыборную кампанию не упомянул тематику антироссийских санкций или других конфликтных вопросов, очевидно дистанцируясь от «токсичных» тем и придерживаясь максимально дипломатичного подхода. Тем самым ему удалось перехватить электорат своих политических оппонентов: от Джукановича к нему перешли избиратели, уставшие от ожидания подвижек в евроинтеграции страны, от Мандича и других просербских лидеров – сторонники тесной дружбы с Сербией, считает эксперт.
Немалую роль в победе Милатовича сыграло и единство кандидатов – оппонентов Джукановича, объединившихся по принципу «Все против Мило», подчеркивает Смирнов. Он напоминает, что президентские выборы прошлых лет отличались пестротой политических оттенков различных кандидатов, их нежеланием договариваться друг с другом, что даже зачастую порождало подозрения о «техническом» статусе некоторых из них с целью отвлечения внимания электората.
В этот же раз сразу по завершении первого тура, по итогам которого Милатович занял второе место по количеству голосов с 28,9%, некоторые оставшиеся кандидаты, и в частности Мандич, набравший чуть менее 20%, призвали своих сторонников голосовать за кандидата от «Европы сейчас!», указывает Смирнов. Серьезную роль здесь сыграли и национальные меньшинства, в частности бошняки и албанцы, традиционно поддерживавшие Джукановича в обмен на государственные посты для представителей своих общин. Теперь же явка в зонах их компактного проживания (Ульцинь, Бар, община Тузи) была рекордно низкой, не превышая 20-25%. По одной из версий, просьба «не вмешиваться» в избирательный процесс могла поступить из западных посольств, в частности американского, традиционно курирующего бошняков и албанцев в регионе, считает эксперт.