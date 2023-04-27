Здоровье президента Эрдогана резко ухудшилось за две недели до выборов

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 26 апреля отменил по совету врачей участие во всех публичных мероприятиях на неопределенный срок. Вместо него выступать будет вице-президент Фуат Октай, сообщил 69-летний глава государства в своем Telegram без указания подробностей. На 3 мая у Эрдогана назначено выступление в городах Ризе и Трабзон на западе страны, об отмене которых пока президентской пресс-службой на момент сдачи номера не сообщалось. По неподтвержденной информации турецкого издания AVAZTÜRK, у президента Турции мог произойти инфаркт миокарда. Резкое ухудшение здоровья главы государства произошло почти за две недели до президентских выборов в Турции. По данным опросов, ни у Эрдогана, ни у его ключевого соперника от Республиканской народной партии (РНП) 74-летнего Кемаля Кылычдароглу пока нет решающего преимущества.