Здоровье президента Эрдогана резко ухудшилось за две недели до выборов

Здоровье президента Эрдогана резко ухудшилось за две недели до выборовНедомогание лидера Турции может как сыграть в его пользу, так и повлечь перенос выборов
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 26 апреля отменил по совету врачей участие во всех публичных мероприятиях на неопределенный срок. Вместо него выступать будет вице-президент Фуат Октай, сообщил 69-летний глава государства в своем Telegram без указания подробностей. На 3 мая у Эрдогана назначено выступление в городах Ризе и Трабзон на западе страны, об отмене которых пока президентской пресс-службой на момент сдачи номера не сообщалось. По неподтвержденной информации турецкого издания AVAZTÜRK, у президента Турции мог произойти инфаркт миокарда. Резкое ухудшение здоровья главы государства произошло почти за две недели до президентских выборов в Турции. По данным опросов, ни у Эрдогана, ни у его ключевого соперника от Республиканской народной партии (РНП) 74-летнего Кемаля Кылычдароглу пока нет решающего преимущества.
Эрдоган, державший мусульманский пост в священный месяц Рамадан (закончился 21 апреля, запрещает есть и пить до захода солнца), 25 апреля почувствовал недомогание. Это произошло в момент ответов на вопросы журналистов турецких телеканалов Kanal 7 и Ulker в прямом эфире. Трансляция прервалась на 20 минут, а после ее возобновления президент заявил, что «сильно застудил желудок». «Мы много работаем. У меня серьезная простуда. Мы подумали, что если отменим программу, то нас могут неправильно понять», – сказал Эрдоган. Позже представитель президента Турции Ибрагим Калын заверил в Twitter, что здоровье турецкого лидера в порядке. Кылычдароглу и другие лидеры оппозиционного блока в Twitter пожелали своему сопернику на выборах выздоровления.
В 2006 г. Эрдоган, занимая пост премьера, терял сознание на публике во время поста в Рамадан. В 2011 г. он исчез из публичного поля на четыре месяца после операции на кишечнике. В октябре 2021 г. в журнале Foreign Policy вышла статья о якобы имеющихся у турецкого лидера проблемах с памятью, дыханием и сердцем. В ноябре того же года в турецком сегменте Twitter распространялись сообщения об имеющемся у Эрдогана онкологическом заболевании с хэштегом #ölmüş («мертвый»). Власти страны тогда провели судебное расследование по факту «дезинформации». В феврале 2022 г. турецкий президент переболел в легкой форме коронавирусом.
Сторонники Эрдогана часто выражают сомнения в способности Кылычдароглу успешно руководить государством, аргументируя это его преклонным возрастом (ему сейчас 74 года), но оказалось, что у президента, возможно, есть проблемы со здоровьем, сказал «Ведомостям» турецкий политолог Хакан Аксай. «Хотя Кылычдароглу старше своего визави, он ведет энергичную политику, и не похоже, что он испытывает проблемы со здоровьем. И, судя по его заявлениям, политик не рассчитывает долго находиться у власти: после завершения [обещанных оппозицией в случае победы] конституционных реформ он обещает досрочные выборы», – добавил политолог.
Традиционная исламистская риторика турецкого лидера, по словам Аксая, имеет все меньший отклик у избирателей. «Кылычдароглу 19 апреля впервые публично признался в своей принадлежности к этно-конфессиональной общности алевитов (исповедуют соответствующий синкретический культ – прим. «Ведомости»). Его конфессиональная принадлежность была одним из объектов спекуляций оппонентов. Они утверждали, что консервативные сунниты не будут голосовать за несуннита», – рассказал эксперт. «Наша идентичность – это наша сущность. Мы должны заявить об этом с достоинством. Больше мы не будем говорить об идентичностях, о наших различиях, а будем говорить о наших общих мечтах», – прокомментировал Кылычдароглу свою принадлежность к алевитам на своей странице в Twitter. Видеоролик набрал 35 млн просмотров.
Согласно среднему показателю результатов опросов аналитических центров, рассчитанному 24 апреля турецким подразделением Euronews, Эрдоган может рассчитывать на 44% голосов, Кылычдароглу – на 47,5%. Рейтинг кандидата от объединенной оппозиции выше в восьми из 10 использованных опросов. Лишь по данным Gezici Эрдоган побеждает в первом туре с 53,4%.
Оппозиции пока удалось получить небольшой отрыв благодаря объединению сил, привлечению прокурдских партий и умелым заявлениям Кылычдароглу, считает доцент ИСАА Павел Шлыков. Но сторонники Эрдогана еще могут отыграть несколько процентов, используя обновленные данные о снижении инфляции и демонстрируя новинки турецкого ВПК и автомобилестроения, а также мерами по преодолению последствий землетрясения, полагает эксперт.
«Недомогание же президента может сыграть в его пользу. Турецкий избиратель сентиментален, эта ситуация способна вызвать сопереживание лидеру как к самоотверженному руководителю», – говорит Шлыков. Однако в случае тяжелой болезни или смерти главы государства его место займет вице-президент Октай, которому придется назначать уже новые выборы как и начинать заново всю подготовку к ним.