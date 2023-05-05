В Совете Федерации рассказали о работе в 2022 году

Также Оюн отчиталась, что 9 марта 2022 г. «пришла поболеть» за участников в Чемпионате и Первенстве России по Кунг-Фу-2022, прошедшего во Дворце ушу в Москве, а 23 сентября посетила спектакль «Свадьба кочевников» Национального музыкально-драматического театра Республики Тыва им. В. Кок-оола, представленный на сцене Культурного центра ЗИЛ в Москве. Кроме того, сенатор включила в документ количество постов на личной странице «ВКонтакте» и новых подписчиков.