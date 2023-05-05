В Совете Федерации рассказали о работе в 2022 году

В Совете Федерации рассказали о работе в 2022 годуСенаторы отчитались о поддержке спортивных команд, активности в соцсетях и законотворчестве
Члены Совета Федерации отчитались о своей работе в 2022 г. «Ведомости» изучили данные, опубликованные на сайте верхней палаты парламента.
Самый объемный отчет представила член комитета по конституционному законодательству Елена Мизулина, представляющая губернатора Омской области. На 161 странице она рассказала не только о своей работе в Совфеде, но и деятельности как представителя палаты в Верховном суде.
В основной части отчета сообщается, что в 2022 г. Мизулина направила 92 запроса в федеральные органы государственной власти, в том числе в МВД России (25) и в Генпрокуратуру (12). Почти 80% документа составляют приложения. Среди них, например, рекомендации круглых столов, в которых сенатор приняла участие, перечень внесенных Верховным судом законопроектов, стенограмма выступления президента на Всероссийском съезде судей и полный текст Кодекса судейской этики.
Член комитета по бюджету, представитель парламента Тувы Дина Оюн представила отчет о работе на 83 страницах. Ее помощь Донбассу, участникам спецоперации и членам их семей составила 1 059 337 руб., следует из данных на сайте Совфеда.
Также Оюн отчиталась, что 9 марта 2022 г. «пришла поболеть» за участников в Чемпионате и Первенстве России по Кунг-Фу-2022, прошедшего во Дворце ушу в Москве, а 23 сентября посетила спектакль «Свадьба кочевников» Национального музыкально-драматического театра Республики Тыва им. В. Кок-оола, представленный на сцене Культурного центра ЗИЛ в Москве. Кроме того, сенатор включила в документ количество постов на личной странице «ВКонтакте» и новых подписчиков.
Отчет председателя комитета по конституционному законодательству, представитель губернатора Красноярского края Андрея Клишаса занял 81 страницу. 64 из них – приложения, в которые включены его выступления на заседаниях Совфеда и комитета, законопроекты и комментарии СМИ. Так, например, он рассказал, что в марте, сентябре, октябре 2022 г. занял второе место в рейтинге цитируемости «Медиалогии» среди сенаторов.
На сайте верхней палаты не обнаружилось отчетов 12 сенаторов, половина из которых – от новых регионов, они были назначены в конце 2022 г. Кроме них, это председатель Совфеда Валентина Матвиенко, Сулейман Керимов, Сергей Лукин, Людмила Нарусова, Николай Рыжков, Александр Трембицкий.
Отчет Матвиенко был размещен в конце января, документ может быть в открытом доступе на сайте Совфеда в течение месяца, затем он перемещается на портал органа, наделившего сенатора полномочиями, заявил «Ведомостям» глава комитета по регламенту Вячеслав Тимченко. Остальные, по его словам, еще «в работе», комитет проверяет их «на предмет ошибок».