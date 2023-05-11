Лидер боснийских сербов готовится посетить Москву в мае

Додик заявляет и о политической поддержке Путина. Комментируя ситуацию на Украине, он говорил российскому президенту, что «Запад пытается влезть во все сферы» и руководителю РС это хорошо знакомо, ведь его страна «живет так уже 20 лет». Стоит отметить, что во время обоих визитов балканский политик представлял лишь РС: президиум всей Боснии и Герцеговины сейчас возглавляет Желька Цвеянович. Босния и Герцеговина с середины декабря прошлого года официально является кандидатом в члены Евросоюза. Все ключевые руководители властей страны, включая представителей РС, всячески подчеркивают, что их главной задачей является скорейшее вступление в ЕС.