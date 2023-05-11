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Лидер боснийских сербов готовится посетить Москву в мае

Он может обсудить вопрос о ценах на газ для его республики
Николай Сергеев, Белград Глеб Мишутин
Милорад Додик готов проявить себя как союзник Москвы / Dado Ruvic / Reuters

Президент Республики Сербской (РС, составная часть Боснии и Герцеговины) Милорад Додик может посетить Москву и встретиться с Владимиром Путиным 23 мая, сообщают два источника «Ведомостей» в федеральном парламенте. По их словам, приезд Додика готовился с весны. Не исключено, что одной из главных тем переговоров между ним и российским президентом станут цены на поставки природного газа в РС.

«Ведомости» направили запросы в МИД и пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову. Визит Додика в Москву запланирован на 23 мая, говорят собеседники «Ведомостей».

«Предполагается, что его примут на высшем уровне, т. е. будет встреча в том числе и с президентом Путиным», – рассказал один из них. Круг возможных обсуждаемых тем он уточнять не стал. Однако другой источник предположил, что речь может пойти о поставках природного газа в РС, что является «всегда актуальным вопросом» для этой республики.

Визит Додика обсуждается с конца февраля. Тогда в Москву приехал второй человек в структуре власти РС – спикер скупщины республики Ненад Стевандич. С президентом он не встретился, а самым статусным его визави в России стала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. «Стевандич приезжал именно в рамках подготовки визита Додика. Теперь уровень контактов, как и подобает руководителю государства, будет на уровень выше», – сказал собеседник «Ведомостей».

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Додик – один из немногих европейских политиков, остающихся открыто дружественным России. Он дважды приезжал в Россию после начала боевых действий на Украине – в июне и сентябре 2022 г. Мотивацию сохранения тесных взаимоотношений с российскими властями, впрочем, президент РС в прошлом году мотивировал максимально прозрачно.

Во время июньской встречи на ПМЭФе он прямо сообщил, что «несмотря на тяжелый день и тяжелые времена» он очень рад, что Россия согласилась «до конца года сохранить действующую цену на природный газ по предыдущим условиям». Он пообещал содействовать российским инвестициям в РС, а в числе ключевых партнеров республики назвал «Зарубежнефть», которая «сохраняет инвестиции и рабочие места».

Додик заявляет и о политической поддержке Путина. Комментируя ситуацию на Украине, он говорил российскому президенту, что «Запад пытается влезть во все сферы» и руководителю РС это хорошо знакомо, ведь его страна «живет так уже 20 лет». Стоит отметить, что во время обоих визитов балканский политик представлял лишь РС: президиум всей Боснии и Герцеговины сейчас возглавляет Желька Цвеянович. Босния и Герцеговина с середины декабря прошлого года официально является кандидатом в члены Евросоюза. Все ключевые руководители властей страны, включая представителей РС, всячески подчеркивают, что их главной задачей является скорейшее вступление в ЕС.

В начале года в республике обсуждалась возможность введения визового режима с Россией, чего якобы могли потребовать европейские чиновники. Но никаких публичных действий в этом отношении предпринято не было. Додик и официальные лица РС, напротив, совершали символические поступки: называли именно 9 мая «Днем Победы и Днем Европы», а также участвовали в небольшом шествии «Бессмертного полка», которое состоялось в столице РС Бане-Луке именно 9 мая.

Возможно, Милорад Додик оказался в сложной ситуации с высокими рисками политической изоляции и ищет поддержки в Кремле, полагает научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Анастасия Малешевич. В марте были приостановлены контакты РС с посольствами США и Великобритании в Боснии. Западные послы открыто обвиняют Додика в дестабилизации региона, а тот не без оснований утверждает, что западные страны работают на демонтаж Дейтонской системы, т. е. на ограничение полномочий РС и централизацию власти в Боснии.

Наконец, продолжает Малешевич, есть мнение, что Додик может потерять поддержку президента Сербии Александра Вучича. В этих условиях помощь Москвы для него будет иметь решающее значение, но для сохранения нынешней конструкции Боснии по условиям Дейтонского мира 1995 г. просто декларативной поддержки будет недостаточно.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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