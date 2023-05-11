Газета
Политика

Фестиваль молодежи пройдет в конце президентской кампании

Организаторы рассказали об основных ожиданиях от мероприятия
Елена Мухаметшина Анастасия Майер
Евгений Разумный / Ведомости

Всемирный фестиваль молодежи пройдет накануне выборов 2024 г. Первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко заявил на первом заседании организационного комитета по подготовке мероприятия, что фестиваль пройдет с 29 февраля по 7 марта в федеральном центре «Сириус».

Он также сообщил о снижении возраста участников фестиваля, чтобы в нем смогли принять участие представители Российского движения детей и молодежи – с 14 лет.

Вице-премьер Татьяна Голикова сказала, что «2024 г. – особенный», объяснив это тем, что «предыдущий фестиваль был в 2017 г.». «Этот шестилетний период оказался необыкновенно насыщенным всеми событиями как в мировом, так и в геополитическом масштабе», – добавила она.

Руководитель Росмолодежи Ксения Разуваева сообщила, что в фестивале примут участие 10 000 россиян и столько же иностранных гостей. Старт заявочной кампании для участия в фестивале запланирован на 24 июня, когда пройдет презентация фестиваля, сказала она. Презентация состоится также и в иностранных государствах, участие подтвердили 20 стран, в том числе ОАЭ, Турция, Китай, ЮАР, Бразилия.

На первом заседании оргкомитета 11 мая были приняты основные решения по организации подготовки фестиваля, в частности, утверждены место и даты проведения, говорит председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев: «Фестиваль пройдет с 29 февраля по 7 марта в «Сириусе», кроме того, с 10 по 17 марта будет программа для участников в российских регионах. Началось формирование международного и региональных оргкомитетов, подготовка волонтеров, создана архитектура программы».

Метелев напоминает, что Россия «не первый раз принимает фестиваль» – это было в 1957, 1985 и 2017 гг. «В течение недели-двух участники фестиваля знакомятся, вместе учатся, становятся друзьями и даже влюбляются друг в друга, у них рождаются совместные проекты. Все это сближает молодежь по духу, по совместным интересам без оглядки на политику, санкции и международную дезинформацию в отношении России», – считает Метелев.

Ожидается, что в фестивале примут участие представители более 100 стран, что «демонстрирует, что Россия открыта для мира и сознательная часть мира заинтересована в партнерстве с нами», полагает он.

Снижение планки возраста для участников фестиваля – это логичное решение в свете работы государства в области молодежной политики, включению в эту повестку детей уже школьного возраста, сказала Разуваева «Ведомостям». «Такая работа ведется не только в России, например, очень мощный опыт у Китая. Нам будет о чем в этом плане поговорить на предстоящем фестивале с целым рядом стран», – отметила она.

Разуваева считает, что текущая международная обстановка не осложняет, а актуализирует необходимость проведения мероприятия такого уровня. «Наши ожидания от фестиваля не только оправдать надежды участников со всего мира, но и превзойти их, выйти со злободневной повесткой и поддержать международную молодежную инициативу, создать площадку для диалога и поиска решений, трибуну для выработки консолидированных позиций», – заключила она.

Путин предложил ввести в вузах «Основы российской государственности»

Члены Госсовета попросили создать нацпроект по молодежной политике

Мероприятия фестиваля в 2024 г. станут важным этапом работы со странами СНГ и дальнего зарубежья «на годы вперед», сказал «Ведомостям» председатель правления «Движения первых» Григорий Гуров. По его словам, в ходе недавнего визита делегации «Движения первых» в Белоруссию обсуждались перспективы сотрудничества и в сфере молодежного туризма, и в организации фестивальной и проектной деятельности.

«Участие подростков в фестивале – это отличная возможность для детских и юношеских организаций разных стран наладить прямые связи со сверстниками, обменятся опытом, запланировать общие активности и проекты», – добавил он.

Владимир Путин 5 апреля подписал указ о проведении Всемирного фестиваля молодежи в феврале – марте 2024 г. Разуваева стала ответственным секретарем оргкомитета по подготовке фестиваля, а его председателем – Кириенко. Фестиваль станет одним из мероприятий, которые будут встроены в президентскую кампанию, говорили «Ведомостям» собеседники, близкие к администрации президента.

Сами выборы пройдут 17 марта. На президентских выборах 2018 г. тема молодежи также была встроена в кампанию, писали «Ведомости». Тогда также проходил фестиваль молодежи, но за полгода до выборов – с 14 по 22 октября 2017 г. в Сочи.

Фестиваль молодежи 2017 г. проходил за полгода до президентских выборах и не оказал на них сильного влияния, подчеркивает политолог Александр Немцев: «То есть фестиваль 2017 г. начинал президентскую кампанию, фестиваль 2024 г. – ее завершает».

Основной посыл фестиваля 2024 г. состоит в том, что Россия не изолирована, говорит Немцев: «Страну, а также человека, который пойдет на президентский пост, поддерживает огромное количество стран и делегаций. Скорее всего, этим лидером и будет Владимир Путин». Необходимо показать, что весь мир продолжает общаться с Россией, а «элитные разборки» не связаны с реальным настроением народов различных стран, добавляет он.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных