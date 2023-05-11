Фестиваль молодежи пройдет в конце президентской кампании

Фестиваль молодежи пройдет в конце президентской кампанииОрганизаторы рассказали об основных ожиданиях от мероприятия
Всемирный фестиваль молодежи пройдет накануне выборов 2024 г. Первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко заявил на первом заседании организационного комитета по подготовке мероприятия, что фестиваль пройдет с 29 февраля по 7 марта в федеральном центре «Сириус».
Он также сообщил о снижении возраста участников фестиваля, чтобы в нем смогли принять участие представители Российского движения детей и молодежи – с 14 лет.
Вице-премьер Татьяна Голикова сказала, что «2024 г. – особенный», объяснив это тем, что «предыдущий фестиваль был в 2017 г.». «Этот шестилетний период оказался необыкновенно насыщенным всеми событиями как в мировом, так и в геополитическом масштабе», – добавила она.
Руководитель Росмолодежи Ксения Разуваева сообщила, что в фестивале примут участие 10 000 россиян и столько же иностранных гостей. Старт заявочной кампании для участия в фестивале запланирован на 24 июня, когда пройдет презентация фестиваля, сказала она. Презентация состоится также и в иностранных государствах, участие подтвердили 20 стран, в том числе ОАЭ, Турция, Китай, ЮАР, Бразилия.
На первом заседании оргкомитета 11 мая были приняты основные решения по организации подготовки фестиваля, в частности, утверждены место и даты проведения, говорит председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев: «Фестиваль пройдет с 29 февраля по 7 марта в «Сириусе», кроме того, с 10 по 17 марта будет программа для участников в российских регионах. Началось формирование международного и региональных оргкомитетов, подготовка волонтеров, создана архитектура программы».
Метелев напоминает, что Россия «не первый раз принимает фестиваль» – это было в 1957, 1985 и 2017 гг. «В течение недели-двух участники фестиваля знакомятся, вместе учатся, становятся друзьями и даже влюбляются друг в друга, у них рождаются совместные проекты. Все это сближает молодежь по духу, по совместным интересам без оглядки на политику, санкции и международную дезинформацию в отношении России», – считает Метелев.
Ожидается, что в фестивале примут участие представители более 100 стран, что «демонстрирует, что Россия открыта для мира и сознательная часть мира заинтересована в партнерстве с нами», полагает он.
Снижение планки возраста для участников фестиваля – это логичное решение в свете работы государства в области молодежной политики, включению в эту повестку детей уже школьного возраста, сказала Разуваева «Ведомостям». «Такая работа ведется не только в России, например, очень мощный опыт у Китая. Нам будет о чем в этом плане поговорить на предстоящем фестивале с целым рядом стран», – отметила она.
Разуваева считает, что текущая международная обстановка не осложняет, а актуализирует необходимость проведения мероприятия такого уровня. «Наши ожидания от фестиваля не только оправдать надежды участников со всего мира, но и превзойти их, выйти со злободневной повесткой и поддержать международную молодежную инициативу, создать площадку для диалога и поиска решений, трибуну для выработки консолидированных позиций», – заключила она.
Мероприятия фестиваля в 2024 г. станут важным этапом работы со странами СНГ и дальнего зарубежья «на годы вперед», сказал «Ведомостям» председатель правления «Движения первых» Григорий Гуров. По его словам, в ходе недавнего визита делегации «Движения первых» в Белоруссию обсуждались перспективы сотрудничества и в сфере молодежного туризма, и в организации фестивальной и проектной деятельности.
«Участие подростков в фестивале – это отличная возможность для детских и юношеских организаций разных стран наладить прямые связи со сверстниками, обменятся опытом, запланировать общие активности и проекты», – добавил он.
Владимир Путин 5 апреля подписал указ о проведении Всемирного фестиваля молодежи в феврале – марте 2024 г. Разуваева стала ответственным секретарем оргкомитета по подготовке фестиваля, а его председателем – Кириенко. Фестиваль станет одним из мероприятий, которые будут встроены в президентскую кампанию, говорили «Ведомостям» собеседники, близкие к администрации президента.
Сами выборы пройдут 17 марта. На президентских выборах 2018 г. тема молодежи также была встроена в кампанию, писали «Ведомости». Тогда также проходил фестиваль молодежи, но за полгода до выборов – с 14 по 22 октября 2017 г. в Сочи.
Фестиваль молодежи 2017 г. проходил за полгода до президентских выборах и не оказал на них сильного влияния, подчеркивает политолог Александр Немцев: «То есть фестиваль 2017 г. начинал президентскую кампанию, фестиваль 2024 г. – ее завершает».
Основной посыл фестиваля 2024 г. состоит в том, что Россия не изолирована, говорит Немцев: «Страну, а также человека, который пойдет на президентский пост, поддерживает огромное количество стран и делегаций. Скорее всего, этим лидером и будет Владимир Путин». Необходимо показать, что весь мир продолжает общаться с Россией, а «элитные разборки» не связаны с реальным настроением народов различных стран, добавляет он.