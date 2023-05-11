Фестиваль молодежи пройдет в конце президентской кампании

Снижение планки возраста для участников фестиваля – это логичное решение в свете работы государства в области молодежной политики, включению в эту повестку детей уже школьного возраста, сказала Разуваева «Ведомостям». «Такая работа ведется не только в России, например, очень мощный опыт у Китая. Нам будет о чем в этом плане поговорить на предстоящем фестивале с целым рядом стран», – отметила она.