Регионы получат возможность отзывать сенаторов по согласованию с Советом Федерации

Соответствующее представление может быть внесено в СФ через год после назначения сенатора (но не позднее чем за три месяца до окончания его срока полномочий). При этом останется принцип двух ключей: СФ должен принять решение, одобрить ли представление об отзыве сенатора. А если в Москве не согласятся с инициативой региона, то повторно инициативу можно будет выдвинуть только через полгода.