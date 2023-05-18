Регионы получат возможность отзывать сенаторов по согласованию с Советом Федерации

Регионы получат возможность отзывать сенаторов по согласованию с Советом ФедерацииЭто поставит их под контроль субъектов и откроет возможности для ротации в палате
В России будет изменен порядок формирования Совета Федерации (СФ): появившиеся накануне поправки в профильный закон 17 мая приняла во втором чтении Госдума. Одно из самых серьезных изменений касается гарантий незыблемости статуса сенатора: региональным органам власти (губернаторам и заксобраниям) дадут право отзывать делегированных ими в Москву членов СФ.
Соответствующее представление может быть внесено в СФ через год после назначения сенатора (но не позднее чем за три месяца до окончания его срока полномочий). При этом останется принцип двух ключей: СФ должен принять решение, одобрить ли представление об отзыве сенатора. А если в Москве не согласятся с инициативой региона, то повторно инициативу можно будет выдвинуть только через полгода.
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