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Регионы получат возможность отзывать сенаторов по согласованию с Советом Федерации

Это поставит их под контроль субъектов и откроет возможности для ротации в палате
Елена Мухаметшина Александр Тихонов
Теперь в Москве по просьбе регионов будут принимать окончательное решение о том, стоит ли сенаторам продолжать работу в СФ / Денис Вышинский / Коммерсантъ

В России будет изменен порядок формирования Совета Федерации (СФ): появившиеся накануне поправки в профильный закон 17 мая приняла во втором чтении Госдума. Одно из самых серьезных изменений касается гарантий незыблемости статуса сенатора: региональным органам власти (губернаторам и заксобраниям) дадут право отзывать делегированных ими в Москву членов СФ.

Соответствующее представление может быть внесено в СФ через год после назначения сенатора (но не позднее чем за три месяца до окончания его срока полномочий). При этом останется принцип двух ключей: СФ должен принять решение, одобрить ли представление об отзыве сенатора. А если в Москве не согласятся с инициативой региона, то повторно инициативу можно будет выдвинуть только через полгода.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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