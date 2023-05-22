На выборах иркутского заксобрания после смены губернатора активизировался бизнес

Впрочем, в «Русале» ответили, что кандидаты идут на праймериз «как частные лица». «Компания не ставит им никаких задач. В компании почти 60 000 человек разных взглядов и убеждений: среди них много общественников, активистов, участников волонтёрских движений. Тем из них, кто решает участвовать в общественно-политической жизни региона, компания не препятствует при условии, что они так или иначе находят для себя решение вопроса, где они работают и чем непосредственно занимаются. То есть либо вовлекаются в решение актуальных для регионов социальных проблем на общественных началах, либо покидают компанию, чтобы полностью посвятить себя общественно-политической деятельности», – сказали в «Русале».