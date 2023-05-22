На выборах иркутского заксобрания после смены губернатора активизировался бизнес

На выборах иркутского заксобрания после смены губернатора активизировался бизнесПопытка компаний влиять на власть через своих представителей – нормальная практика, считают эксперты
В Иркутской области 10 сентября состоятся первые выборы после смены губернатора (в 2015–2019 гг. им был первый секретарь обкома КПРФ Сергей Левченко). Сейчас идет подготовка к ним. В частности, 22 мая начинается электронное голосование по отбору кандидатов «Единой России». На праймериз заявились 335 человек. В самом заксобрании 45 мест, за которые будут бороться не только единороссы, но и представители других партий, оно избирается по пропорциональной системе: 23 мандата по спискам и 22 – по одномандатным округам.
Предыдущие выборы в заксобрание Иркутской области в 2018 г. «Единая Россия» проиграла КПРФ по спискам, набрав 37,78% (коммунисты получили 40%). Теперь перед единороссами стоит задача получить более двух третей мандатов, говорит собеседник «Ведомостей» в региональном отделении партии (сейчас у них 20 депутатских кресел). «Поскольку на предыдущих выборах проиграли, появилось много «свободных» [для партии] округов», – сказал собеседник.
При этом, судя по составу участников праймериз «Единой России», серьезная ротация в региональном парламенте может произойти за счет кандидатов, в той или иной степени связанных с En+. Некоторые из них, как сказал «Ведомостям» представитель пресс-службы регионального отделения партии, заявились для участия в предварительном голосовании 24–26 апреля (последний день подачи документов был 27 апреля).
«Ведомости» насчитали минимум восемь кандидатов, которые занимают связанные с компанией должности. Все они выдвинулись на праймериз по территориальным группам (на которые разбит партийный список), но некоторые также хотят баллотироваться и в одномандатных округах. К примеру, подавший документы раньше остальных управляющий директор ПАО «Русал Братский алюминиевый завод» Евгений Зенкин.
Также в праймериз участвуют заместитель директора по взаимодействию с государственными органами ООО «Евросибэнерго – распределенная генерация» Алексей Козюра, заместитель генерального директора по развитию и взаимодействию с государственными органами «Компании «Востсибуголь» Владимир Смагин, заместитель начальника производственно-технического отдела Ново-Иркутской ТЭЦ Дмитрий Тутурин, генеральный директор АО «Иркутскэнерго» Олег Причко и начальник службы мониторинга гидротехнических сооружений «Евросибэнерго-гидрогенерации» (филиал Усть-Илимская ГЭС) Андрей Светличный.
Среди других представителей этого бизнеса, заявившихся на праймериз, нет ни одного действующего депутата заксобрания Иркутской области. К примеру, директор департамента по взаимодействию с государственными органами АО «Евросибэнерго» Батор Цыбиков состоит во фракции «Единой России» в народном хурале (парламенте) Бурятии и является членом президиума политсовета иркутского регионального отделения партии власти. Руководитель программ фонда «Русала» «Центр социальных программ» и куратор его грантовых программ в регионе Мария Отченаш заседает в думе города Шелехова (Иркутская обл.).
В ряде территориальных групп, где заявились связанные с компанией люди, действительно, в праймериз не участвуют действующие депутаты заксобрания Иркутской области, что может говорить о компромиссе по поводу выдвижения представителей бизнеса. Депутаты-одномандатники Наталья Дикусарова, Алексей Красноштанов и Ольга Безродных, составляющие конкуренцию в территориальных группах соответственно Цыбикову, Тутурину и Причко, заявлены также в округах, следовательно, прямой конкуренции они могут избежать. Конкурент Светличного депутат заксобрания Артем Лобков, избранный в текущий созыв по списку, в одномандатном округе на праймериз не заявлялся.
Близкий к региональной администрации источник отмечает, что представители компании при таком активном участии в процессе будут «перепредставлены» в заксобрании. «Бизнес устал зависеть от губернатора в вопросах взаимодействия, которые ему выгодны, и пытается ситуацию изменить», – говорит он.
В Иркутской области самый низкий тариф на электроэнергию в России: в 2023 г. жители региона платят 1,41–1,42 руб. за 1 кВт ч. В 2018 г. En+ предлагала перенести часть нагрузки «Русала» на всех потребителей Федеральной сетевой компании, писал «Коммерсантъ». Низкие тарифы на электроэнергию привели в регион майнеров, которые потребляют ее на уровне промышленных объектов.
В связи с этим En+ настаивает на введении дифференцированного тарифа по объемам потребления в Иркутской области. 8 декабря 2022 г. губернатор Игорь Кобзев («Единая Россия») заявил, что власти не будут вводить дифференцированные тарифы для населения.
Впрочем, в «Русале» ответили, что кандидаты идут на праймериз «как частные лица». «Компания не ставит им никаких задач. В компании почти 60 000 человек разных взглядов и убеждений: среди них много общественников, активистов, участников волонтёрских движений. Тем из них, кто решает участвовать в общественно-политической жизни региона, компания не препятствует при условии, что они так или иначе находят для себя решение вопроса, где они работают и чем непосредственно занимаются. То есть либо вовлекаются в решение актуальных для регионов социальных проблем на общественных началах, либо покидают компанию, чтобы полностью посвятить себя общественно-политической деятельности», – сказали в «Русале».
Участие представителей бизнеса в праймериз «Единой России» является неким возвращением к периоду конца 1990-х – начала 2000-х, когда системное участие бизнеса в политике Иркутской области было наиболее заметно, говорит политолог Александр Кынев. По его словам, за последние годы это влияние в регионе существенно упало, а на выборах 2018 г. главными игроками были строительные компании.
«Это тот самый случай, когда новое – это хорошо забытое старое. Все будет зависеть от договоренностей с элитами, прежде всего с региональной администрацией, а также от самой кампании», – сказал он «Ведомостям». «Бизнесу всякий раз приходится выстраивать новую тактику, в том числе продвигать своих людей через разные партии, как это может случиться и сейчас. Такая тактика может приводить к конфликтам, но думаю, что стороны в итоге договорятся между собой», – считает политолог Ростислав Туровский.
«Практика создания пулов лояльных депутатов в законодательных структурах разных уровней в России – абсолютная норма, – говорит политконсультант Василий Дамов. – Обычно для формирования таких пулов компании предпочитают выбирать в депутаты собственный топ-менеджмент».