В населенных сербами районах Косово вновь произошла эскалация насилия

В населенных сербами районах Косово вновь произошла эскалация насилияБелград придвинул войска к админгранице после действий албанских силовиков
Армия Сербии днем 26 мая была приведена в полную боевую готовность и выдвинулась к административной границе с Косово (частично признано независимым рядом западных стран). Приказ об этом отдал сербский президент Александр Вучич на фоне действий косовских силовиков в населенных сербами районах Косово. Министр обороны Сербии Милош Вучевич предупредил об угрозе «полного краха диалога» между Белградом и Приштиной. Об этом сообщает сербский телеканал RTS.
Эскалация в Косово началась перед масштабным митингом в Белграде, на котором Вучич должен уйти с поста правящей партии и объявить о ряде неких важных государственных решений.
25 мая к присяге в сербских муниципалитетах Косово были приведены главы органов местного самоуправления, избранные в рамках формально проведенных Приштиной выборах в апреле. Сербское население этих районов, проигнорировало выборы.
Косовские сербы вышли на протесты в муниципалитетах Звенчан, Лепосавич и Зубин-Поток, начали сооружать баррикады и попытались забаррикадироваться в административных зданиях общин. В ответ прибыл албанский полицейский спецназ Косово – ROSU. Силовики использовали светошумовые гранаты и слезоточивый газ, однако сербам удалось поджечь полицейский автомобиль. Пострадали не менее 10 человек, сообщили в больнице Косовской Митровицы.
В саму Косовскую Митровицу введены миротворцы KFOR, изначально не вмешивавшиеся в ситуацию. В здание администрации муниципалитета Лепосавич при поддержке косовской полиции и ее бронеавтомобилей вошел албанский председатель общины, на крыше был водружен косовский флаг. В здания администраций в Звечане и Зубин-Потоке также ворвались косовские силовики.
Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал премьер-министра Косово Альбина Курти немедленно прекратить насильственные меры на севере Косово и переориентироваться на диалог при посредничестве ЕС.«Мы решительно осуждаем действия правительства Косово, которые ведут к эскалации напряженности на севере и росту нестабильности», — написал Блинкен в Twitter.
Министр иностранных дел Северной Македонии, председатель ОБСЕ Буяр Османи также призвал к разрядке напряженности и деэскалации. А командующий KFOR Анджело Ристука вечером 26 мая встретился с Курти.
В то же время в Белграде напротив здания сербского парламента (скупщины) начался митинг в поддержку Вучича, который обещал уйти с поста правящей Сербской прогрессивной партии. Президент ранее заявил о своем желании создать этим летом широкую надпартийную структуру – «Народное движение за Сербию». В митинге приняли участие министр иностранных дел соседней Венгрии Петер Сийярто и президент Республики Сербской (входит в состав Боснии и Герцеговины) Милорад Додик.
Митинг в поддержку Вучича прошел после оппозиционных митингов, где призывали к отставке министра внутренних дел Братислава Гашича и самого президента после двух массовых расстрелов с человеческими жертвами в начале мая. Вучич отказался удовлетворить требования оппозиции. «Пока я жив, я не подпишу этого. Правительство будет выбрано на выборах и по воле народа», — подчеркнул президент.
С точки зрения косовской политики мало что изменилось, но эскалация, скорее всего, связана с недавними акциями протеста в Сербии и анонсированным Вучичем митингом, который призван продемонстрировать, что президент пользуется поддержкой, считает научный сотрудник ИМИ МГИМО Анастасия Малешевич. Видимо, власти в Приштине пользуются моментом, чтобы оказать дополнительное давление на Белград, полагает она.
Ситуация с действиями Приштины не новая – они пытаются вновь силовым давлением захватить окончательный контроль над сербскими муниципалитетами Косово вразрез с попытками договоренностей, считает политолог, основатель проекта «Балканист» Олег Бондаренко. Кроме того, несмотря на публичные протесты США в связи с эскалацией насилия, на деле Курти не мог действовать без отмашки Запада.
Бондаренко полагает, что нынешняя ситуация – инструмент внешнего давления на Вучича вкупе с давлением изнутри Сербии через оппозицию. Это является следствием того, что сербский лидер отказывается идти полностью в русле политики США и ЕС, в том числе, в вопросе антироссийских санкций, заключает Бондаренко.