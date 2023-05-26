В населенных сербами районах Косово вновь произошла эскалация насилия

Митинг в поддержку Вучича прошел после оппозиционных митингов, где призывали к отставке министра внутренних дел Братислава Гашича и самого президента после двух массовых расстрелов с человеческими жертвами в начале мая. Вучич отказался удовлетворить требования оппозиции. «Пока я жив, я не подпишу этого. Правительство будет выбрано на выборах и по воле народа», — подчеркнул президент.