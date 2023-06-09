Саудовский принц грозил США разорвать отношения

Саудовский принц грозил США разорвать отношенияВсе из-за желания Байдена наказать королевство за сделку в ОПЕК+
Наследный принц Мухаммед бин Салман Аль Сауд угрожал в частном порядке США тяжелыми экономическими последствиями, если администрация Байдена попытается наказать королевство за его ценовую политику на нефть. Об этом сообщила газета The Washington Post.
5 октября 2022 г. страны – участницы ОПЕК+, среди которых Саудовская Аравия и Россия, договорились о самом резком с 2020 г. сокращении добычи нефти на 2 млн барр./сутки. Байден тогда выразил недовольство из-за согласия Саудовской Аравией с условиями сделки, несмотря на и без того высокие цены на сырье.
«Будут некоторые последствия за то, что они сделали вместе с Россией (в рамках сделки ОПЕК+. – “Ведомости”)», – сказал он тогда в интервью телекомпании CNN, добавив, что будет ради этого работать вместе с конгрессом. Журналисты NYT тогда утверждали, что Саудовская Аравия нарушила секретные договоренности с США о планируемом увеличении добычи.
Как пишет WP, саудовский принц после публичных угроз президента США дал понять, что если Вашингтон действительно прибегнет к ответным мерам, то он «больше не будет иметь дела с администрацией США», пригрозив им «крупными экономическими последствиями». При этом неизвестно, была ли угроза кронпринца напрямую передана американским чиновникам, либо же эту информацию перехватила разведка. Но факт, что спустя восемь месяцев США так и не ввели никаких мер против Эр-Рияда.
В Белом доме заявили, что не слышали о подобных угрозах со стороны Саудовской Аравии. Утекшие же документы, по мнению его представителей, «представляют собой эпизод большой истории и не могут дать полного представления о ситуации».
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя 9 июня опубликованные угрозы Эр-Рияда в адрес Вашингтона, связал их с оказываемым США давлением.
«Саудовская Аравия – это суверенное государство, ответственное государство. Очень важный игрок на международных рынках энергоносителей. Конечно, это суверенное государство вполне суверенно может принимать решения, которые касаются собственно экономики. И вряд ли кому-то, даже Соединенным Штатам, можно читать нотации и нравоучения, как быть в том или ином случае», – сказал Песков.
Примечательно, что публикация появилась в американской прессе сразу после того, как 7 июня госсекретарь США Энтони Блинкен провел в Саудовской Аравии переговоры с бин Сальманом по широкому кругу вопросов: от Ирана и региональной безопасности до все той же ценовой политики в нефтяной сфере. Как заявил официальный представитель госдепартамента Мэтью Миллер, стороны «подтвердили общую приверженность укреплению стабильности, безопасности и процветания на Ближнем Востоке» и обсудили вопросы экономического сотрудничества.
Шаги Эр-Рияда периодически удивляют и других экспортеров нефти: как пишет агентство Reuters со ссылкой на источники, решение Саудовской Аравии добровольно сократить добычу нефти в июле 2023 г. (с 10 млн до 9 млн баррелей в сутки) стало сюрпризом для других стран ОПЕК+. На встрече в Вене 4 июня 13 участников этого формата также договорились продлить совместные ограничения на добычу нефти в 2024 г.
Нормализация отношений с Саудовской Аравией была и одной из задач Байдена в ходе его прошлогоднего турне по Ближнему Востоку. Основной причиной их ухудшения стало то, что Байден считает наследного принца виновным в резонансном убийстве оппозиционного журналиста Джамаля Хашогги в Стамбуле в 2018 г. и даже обещал сделать королевство «изгоем».
Согласно информации Al Arabiya, разговор год назад не задался – Аль Сауд в ответ на упреки заявил, что власти КСА уже провели расследование по делу Хашогги и поставили в нем точку, а Вашингтон не должен навязывать свои ценности другим странам.
У рассказанной WP истории есть два разреза – политический и личностный, считает доцент Института общественных наук РАНХиГС Сергей Демиденко. Полный разрыв отношений Саудовской Аравии и США невозможен, так как саудовская элита довольно плотно привязана к Вашингтону как с военно-политической точки зрения, так и с финансово-экономической. Отдельно стоит отметить фактор огромных инвестиций в обе стороны, добавляет Демиденко.
При этом в последнее время Саудовская Аравия действительно демонстрирует, что она готова выйти из орбиты влияния США, о чем говорит недавнее примирение с Ираном, что было невозможно почти полвека, да еще и при посредничестве Китая. Эр-Рияд действует при этом в том контексте, который выстраивает сам Вашингтон: во времена правления Дональда Трампа их отношения были куда лучше, но Байден вновь начал делать акцент на ценностном факторе и правах человека и, как результат, поссорился с наследным принцем. По мнению Демиденко, Байден и Аль Сауд просто невзлюбили друг друга. По совокупности всех озвученных причин напряженность в отношениях двух стран никуда не денется, по крайней мере, до тех пор, пока у власти в США остается нынешняя администрация, заключает эксперт.