Саудовский принц грозил США разорвать отношения

При этом в последнее время Саудовская Аравия действительно демонстрирует, что она готова выйти из орбиты влияния США, о чем говорит недавнее примирение с Ираном, что было невозможно почти полвека, да еще и при посредничестве Китая. Эр-Рияд действует при этом в том контексте, который выстраивает сам Вашингтон: во времена правления Дональда Трампа их отношения были куда лучше, но Байден вновь начал делать акцент на ценностном факторе и правах человека и, как результат, поссорился с наследным принцем. По мнению Демиденко, Байден и Аль Сауд просто невзлюбили друг друга. По совокупности всех озвученных причин напряженность в отношениях двух стран никуда не денется, по крайней мере, до тех пор, пока у власти в США остается нынешняя администрация, заключает эксперт.