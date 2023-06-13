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Глава Управления ФНС по Рязанской области может стать сенатором

Вячеслав Морозов планирует принять участие в довыборах в заксобрание региона
Александр Тихонов
Вячеслав Морозов возглавляет УФНС по Рязанской области с января 2014 г. / nalog.gov.ru/rn62

Руководитель Управления Федеральной налоговой службы (УФНС) по Рязанской области Вячеслав Морозов может принять участие в довыборах депутата регионального парламента по округу ушедшего в отставку после обвинительного приговора Станислава Подоля. Депутатский мандат позволит Морозову стать сенатором от Рязанской областной думы, которая не имеет представителя в Совете Федерации (СФ) с ноября 2022 г.

На этой неделе Морозов может подать документы для участия в праймериз «Единой России» по отбору кандидата в депутаты Рязанской областной думы по одномандатному округу № 10. Об этом «Ведомостям» сообщили собеседник, близкий к органам власти региона, и источник в заксобрании. Оба уверены в том, что в случае избрания Морозов будет делегирован в СФ, где с 16 ноября 2022 г. Рязанская областная дума не имеет своего представителя. Предыдущий сенатор от рязанского парламента Игорь Морозов досрочно сложил полномочия по собственному желанию.

«Ведомости» направили запрос в ФНС.

Вячеслав Морозов родился в Москве в 1970 г., с января 2014 г. возглавляет УФНС по Рязанской области. Государственный советник Российской Федерации 2-го класса, в 2000 г. он окончил Московский государственный университет прикладной биотехнологии, в 2006 г. – Российскую академию государственной службы при президенте РФ, а в 2012 г. – Всероссийскую государственную налоговую академию Минфина. Имеет высшее экономическое и юридическое образование, кандидат юридических наук.

Вакантный мандат в Рязанской областной думе появился 12 апреля, после того как депутаты удовлетворили заявление своего коллеги-единоросса Подоля о досрочном сложении полномочий. Подоль подал в отставку вскоре после вынесения обвинительного приговора Перовским районным судом Москвы по уголовному делу об отравлении учащихся школ и воспитанников детских садов Восточного округа Москвы сливочным маслом производства АМК «Рязанский», где он работает гендиректором. Депутат получил 300 часов обязательных работ и был освобожден от отбывания наказания в связи с истечением срока давности. Он и прокуратура обжаловали обвинительный приговор, в Мосгорсуде сейчас проходит апелляционный процесс.

В соответствии с федеральным законом «О порядке формирования СФ» Рязанская облдума должна была в течение месяца после отставки Игоря Морозова делегировать нового представителя в СФ, но до сих пор этого не было сделано. Желающих получить мандат в верхней палате парламента среди действующих депутатов не нашлось. Ответственности за срыв сроков назначения сенатора закон не предусматривает.

Случаи затягивания назначения сенаторов часто бывают связаны с невозможностью согласования кандидатуры, которая бы устраивала разных политических игроков, говорит политолог Александр Кынев. «Либо для кого-то это место специально берегут. Место в СФ – это всегда площадка для лоббизма, один из ресурсов, который есть у региона. Оно используется либо для привлечения федеральных политиков, либо как разменная монета во внутрирегиональных элитных сделках», – сказал он «Ведомостям».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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