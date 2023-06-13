Глава Управления ФНС по Рязанской области может стать сенатором

На этой неделе Морозов может подать документы для участия в праймериз «Единой России» по отбору кандидата в депутаты Рязанской областной думы по одномандатному округу № 10. Об этом «Ведомостям» сообщили собеседник, близкий к органам власти региона, и источник в заксобрании. Оба уверены в том, что в случае избрания Морозов будет делегирован в СФ, где с 16 ноября 2022 г. Рязанская областная дума не имеет своего представителя. Предыдущий сенатор от рязанского парламента Игорь Морозов досрочно сложил полномочия по собственному желанию.