Какую проблему российские губернаторы считают главной в «новой реальности»Молодым людям нужно дать возможность развиваться в своей стране
Главы регионов, которым предстоят выборы осенью 2023 г., рассказали о том, по каким направлениям развиваются регионы в «новой реальности». Такую дискуссию на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) провел близкий к Кремлю Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ). Основной вывод, к которому пришли сразу несколько глав регионов, заключается в том, что сейчас важно думать о долгосрочных планах развития и дать возможность молодым людям реализовываться в России.
Российские предприниматели оказались способны адаптироваться к новой реальности быстрее, чем все могли подумать, заявил губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский. Он привел в пример компанию, которая работает в регионе (не говоря ее название), у которой выручка в 2022 г. упала на 77%. Но недавно Воскресенский побывал на этом предприятии и ему сказали, что «они идут плюсом к 2021 г.». По словам Воскресенского, как раз один из признаков адаптации к «новой реальности» – «крепкий предпринимательский класс», который пережил несколько крупных кризисов.
«И за последние годы мы примирились с собой. У нас сложная история страны, были «разные страны» – и это все мы: мы – Российская империя, мы – Советский Союз. И сейчас на фоне санкций растет интерес к собственной стране», – заявил губернатор.
Врио губернатора Смоленской области Василий Анохин подчеркнул, что для него важно, чтобы молодые люди не уезжали из региона и для них была возможность развиваться там, где они родились. Поэтому регионы конкурируют между собой за то, чтобы создать лучшие условия, чтобы молодые люди оставались на малой родине, сказал он. По словам Анохина, инвестиции не будут приходить в регионы, если там некому будет работать, поэтому нужно создавать хорошие условия для молодых людей и их развития.
Глава Якутии Айсен Николаев говорил примерно о том же, но зашел с другой стороны. Он сказал, что в Якутии власти работают над тем, чтобы их планы были долгосрочными, и нужно научиться и в стране планировать в долгую. Его поддержал и врио Чукотки Владислав Кузнецов, который также согласился с необходимостью долгосрочного планирования. Он также подчеркнул важность подготовки кадров в регионах. По его словам, кадровый потенциал Чукотки в инвестиционных проектах, которые сейчас есть в регионе, задействован на невысоком уровне, но при этом есть понимание, что везти людей на постоянную работу из других территорий – это дорого и неэффективно: «Поэтому нужно формировать систему подготовки кадров непосредственно в регионах – не просто двухмесячные курсы, а специальные классы в школах, потом колледжи и университеты, потом практика на производстве».
Главная проблема регионов – это не санкции, не отсутствие денег или технологий, а отсутствие людей, сказал губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев. Поэтому надо кардинально менять отношение к людям, увеличивать их численность: «Этот вызов важнее других, в том числе и санкций».