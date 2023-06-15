Какую проблему российские губернаторы считают главной в «новой реальности»

Глава Якутии Айсен Николаев говорил примерно о том же, но зашел с другой стороны. Он сказал, что в Якутии власти работают над тем, чтобы их планы были долгосрочными, и нужно научиться и в стране планировать в долгую. Его поддержал и врио Чукотки Владислав Кузнецов, который также согласился с необходимостью долгосрочного планирования. Он также подчеркнул важность подготовки кадров в регионах. По его словам, кадровый потенциал Чукотки в инвестиционных проектах, которые сейчас есть в регионе, задействован на невысоком уровне, но при этом есть понимание, что везти людей на постоянную работу из других территорий – это дорого и неэффективно: «Поэтому нужно формировать систему подготовки кадров непосредственно в регионах – не просто двухмесячные курсы, а специальные классы в школах, потом колледжи и университеты, потом практика на производстве».