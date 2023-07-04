Израиль начал масштабную операцию в Дженине – основном очаге активности вооруженных палестинцев

Израиль начал масштабную операцию в Дженине – основном очаге активности вооруженных палестинцевПерспектив мирного урегулирования конфликта давно нет
Армия Израиля (ЦАХАЛ) 3 июля объявила о начале масштабной контртеррористической операции в окрестностях города Дженин и одноименном лагере беженцев на Западном берегу реки Иордан – территории, относящейся к Палестинской автономии. По ее данным, военные организовали атаку на штаб-квартиру палестинских группировок, где палестинские боевики создали пункт сбора и планировали свои операции. Кроме того, пресс-служба сообщила, что на этом объекте располагался склад со взрывчаткой и оружием, а разыскиваемые властями палестинцы использовали штаб-квартиру как убежище.
Первые ракетные удары по лагерю беженцев в Дженине израильские военные нанесли в ночь со 2 на 3 июля. По сообщениям телеканала Al Arabiya, в город вошли 200 единиц бронетехники, включая бронетранспортеры и танки. Израильские солдаты окружили лагерь беженцев, обесточив его. Доступ к лагерю был закрыт даже для машин «скорой помощи» – палестинское министерство здравоохранения сообщает о гибели пяти палестинцев и не менее чем о 30 получивших ранения.
В ответ на действия ЦАХАЛа палестинские власти обратились к международному сообществу за помощью. Посол Палестины в Москве Абдель Хафиз Нофаль заявил, что 1 июля палестинский лидер Махмуд Аббас связался с президентом России Владимиром Путиным и предложил созвать «ближневосточный квартет» (ООН, ЕС, США и Россия) для обсуждения ситуации в Дженине, но Брюссель и Вашингтон не выказали интереса к подобной инициативе.
Сам Нофаль назвал происходящее в Дженине «катастрофой». По его словам, заявления других стран о необходимости остановить Израиль не решают ситуацию и никак не останавливают Тель-Авив от создания новых еврейских поселений на палестинских территориях: «Мы не знаем, в каком направлении движется ситуация. Это ужасно. Я думаю, что на международной арене должны предпринимать реальные шаги, а не только ограничиваться призывами», – посетовал посол.
Палестино-израильский конфликт не имеет никакого военно-политического или дипломатического решения, считает заведующий кафедрой Института общественных наук РАНХиГС Сергей Демиденко. Эпизоды, подобные ситуации в Дженине, возникали и будут возникать. Частично ситуацию усугубляет состав правящей коалиции Израиля, где союзниками Нетаньяху стали праворадикальные религиозные партии, занимающие жесткую позицию относительно расширения еврейских поселений. Тем не менее, напоминает Демиденко, конфликт неразрешим в принципе.
Израиль в состоянии добиться тактического успеха военными методами, но это только обозлит достаточно радикальную правящую верхушку Палестины, напряженность накопится и снова прорвется. Причина такого непрекращающегося цикла в наличии некоторых вопросов, консенсус по которым невозможен, и главный из них – проблема Иерусалима. Что же касается холодного отношения мирового сообщества к Палестине, то ЕС и США давно поняли циклическую суть конфликта и потому не собираются тратить силы на то, что изменить нельзя. Кроме того, добавляет эксперт, в условиях противостояния России с Западом Брюссель и Вашингтон точно не будут контактировать с Москвой по проблеме, которую считают недостойной своего внимания.
Дженин – одна из горячих точек на Западном берегу, там находятся лагеря беженцев, которые в последнее время стали очагами скопления боевиков, поясняет израильский востоковед Александра Аппельберг. Возрастающая напряженность на Западном берегу связана с несколькими причинами.
Во-первых, молодое поколение палестинцев, которое окончательно потеряло веру в «мирный процесс» (которого, по сути, и нет), не считает председателя Палестинской автономии Аббаса и его чиновников легитимной властью. В результате это поколение перешло к силовым действиям.
Во-вторых, Аббас стар, а как будет проходить процесс передачи власти, непонятно. Кризис преемственности, по сути, уже начался, и разные силы внутри Палестинской автономии надеются побороться за влияние. При этом апеллировать они должны именно к этой молодой воинственной аудитории. Насильственное сопротивление Израилю перестает быть маргинальным, замечает Аппельберг.
В-третьих, политика нынешнего израильского правительства по расширению поселений и его радикальная воинственная риторика также подливают масла в огонь. Это не только распаляет палестинских боевиков, но и провоцирует насилие со стороны израильских поселенцев на Западном берегу, которые чувствуют, что правительство их, по сути, поощряет.
Все это выливается в бесконечный круг насилия. Операция в Дженине этот круг не разорвет, но, возможно, лишит палестинских боевиков некоторых тактических возможностей – до следующего витка насилия, резюмирует эксперт.