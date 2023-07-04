Израиль начал масштабную операцию в Дженине – основном очаге активности вооруженных палестинцев

Израиль в состоянии добиться тактического успеха военными методами, но это только обозлит достаточно радикальную правящую верхушку Палестины, напряженность накопится и снова прорвется. Причина такого непрекращающегося цикла в наличии некоторых вопросов, консенсус по которым невозможен, и главный из них – проблема Иерусалима. Что же касается холодного отношения мирового сообщества к Палестине, то ЕС и США давно поняли циклическую суть конфликта и потому не собираются тратить силы на то, что изменить нельзя. Кроме того, добавляет эксперт, в условиях противостояния России с Западом Брюссель и Вашингтон точно не будут контактировать с Москвой по проблеме, которую считают недостойной своего внимания.