Правительство Израиля утвердило планы расширения поселений на Западном берегу Иордана

Расширение еврейских поселений на территориях Иудея и Самария, которые принято называть Западным берегом реки Иордан, традиционно является частью политической повестки правых партий Израиля, напоминает израильский политолог Андрей Глоцер. «Так они демонстрируют своим избирателям, что израильские власти обладают достаточной политической волей и суверенитетом для такой деятельности. На это решение также влияет позиция ЕС и США, которые традиционно выражают озабоченность в связи с расширением еврейского присутствия на территориях, на которые претендует также палестинское движение», – говорит эксперт. По словам Глоцера, строительство поселений всегда было камнем преткновения в отношениях между правыми правительствами Израиля и левыми кругами в Европе и в Америке. «Впрочем, израильтяне все равно будут строить в поселениях, потому что это уже не только политический, но и «бытовой» вопрос: там живет еврейское население, численность которого приближается к 500 000 человек. Оно растет и нуждается в строительстве. Речь идет о простой демографии», – добавил эксперт.