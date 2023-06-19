Правительство Израиля утвердило планы расширения поселений на Западном берегу Иордана

Правительство Израиля утвердило планы расширения поселений на Западном берегу ИорданаЭто может привести к эскалации насилия
Израильское правительство утвердило планы строительства более 4500 единиц жилья в поселениях на Западном берегу реки Иордан. Для ускорения темпов строительства кабинет министров предоставил широкие полномочия ультраправому министру финансов Бецалю Смотричу, сообщает The Times of Israel. Это решение вызвало критику со стороны Вашингтона – ближайшего союзника Тель-Авива.
В США также выразили обеспокоенность изменениями в израильской системе управления поселениями, ускоряющими их строительство. «США выступают против таких односторонних действий, которые затрудняют достижение решения о создании двух государств и являются препятствием на пути к миру», – говорится в заявлении, опубликованном на сайте госдепа. Кроме того, Вашингтон напомнил, что решение о строительстве новых поселений на оккупированных территориях нарушает достигнутое в иорданском городе Акаба и египетском Шарм-эш-Шейхе соглашение об избежании Израилем и Палестинской национальной администрацией односторонних шагов и эскалации насилия. Переговоры палестинской и израильской делегаций при участии представителей США, Иордании и Египта прошли в Акабе 26 февраля, а в Шарм-эш-Шейхе – 19 марта.
Планы по строительству 4560 единиц жилья включены в повестку дня Высшего совета по планированию Израиля, который соберется на следующей неделе. Из них более 1300 единиц находятся на утверждении правительством, а остальные проходят предварительную проверку. «Мы будем продолжать политику заселения и укреплять израильский контроль над территорией», – заявил Смотрич. Всего с момента прихода к власти Биньямина Нетаньяху в декабре правое правительство одобрило 7000 единиц жилья. Помимо этого израильский кабинет министров передал контроль над утверждением планов строительства новых поселений на палестинских землях министру финансов Смотричу, что существенно ускорит процесс их расширения. Ранее для утверждения новых проектов требовалось пройти по меньшей мере пять этапов согласования, теперь останется один. Руководители еврейских поселений на Западном берегу похвалили Смотрича и Нетаньяху за эту инициативу, которая сделает утверждение поселенческих проектов на палестинских землях похожим на планирование в самом Израиле.
Палестинская группировка «Хамас», которая управляет сектором Газа с 2007 г., заявила, что строительство новых поселений приведет к эскалации насилия в регионе. «Израильские проекты не придадут легитимности оккупации наших земель, наш народ будет сопротивляться ей всеми доступными средствами», – говорится на официальном сайте организации. Правящая на Западном берегу Палестинская национальная администрация заявила, что все «еврейские поселенцы будут выведены с Западного берега, как они до этого были выселены из сектора Газа».
7000 единиц жилья
были одобрены для строительства на Западном берегу реки Иордан правительством Израиля с момента прихода к власти Биньямина Нетаньяху
Большая часть международного сообщества считает незаконными еврейские поселения на Западном берегу реки Иордан, большинство из которых были построены после оккупации территории Израилем в ходе арабо-израильской войны 1967 г. В разное время Совет Безопасности ООН принимал несколько резолюций с осуждением поселенческой активности Тель-Авива в регионе.
Расширение еврейских поселений на территориях Иудея и Самария, которые принято называть Западным берегом реки Иордан, традиционно является частью политической повестки правых партий Израиля, напоминает израильский политолог Андрей Глоцер. «Так они демонстрируют своим избирателям, что израильские власти обладают достаточной политической волей и суверенитетом для такой деятельности. На это решение также влияет позиция ЕС и США, которые традиционно выражают озабоченность в связи с расширением еврейского присутствия на территориях, на которые претендует также палестинское движение», – говорит эксперт. По словам Глоцера, строительство поселений всегда было камнем преткновения в отношениях между правыми правительствами Израиля и левыми кругами в Европе и в Америке. «Впрочем, израильтяне все равно будут строить в поселениях, потому что это уже не только политический, но и «бытовой» вопрос: там живет еврейское население, численность которого приближается к 500 000 человек. Оно растет и нуждается в строительстве. Речь идет о простой демографии», – добавил эксперт.
19 июня в палестинском городе Дженин после объявления о планах строительства поселений произошли столкновения палестинцев с израильской армией, погибло четверо арабов, 62 получили ранение. С израильской стороны пострадало семь человек. «Волна террора в стране идет по нарастающей, и количество терактов увеличилось задолго до принятия данного решения. Хотя не очевидно, начнется ли массовое строительство, но решение послужит поводом для еще большей эскалации», – заключил эксперт.