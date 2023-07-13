В России могут определить «основу предназначения» казачества для армии

7 июля Долуда на рабочем совещании с представителями казачьих обществ анонсировал поправки. «Я вам уже неоднократно говорил, что вносятся изменения в 154 Федеральный закон, на следующей неделе я этот проект внесу на рассмотрение Госдумы. И думаю, что в сентябре мы его будем принимать. Это разговор о том, что реестровые казачьи общества должны будут формировать мобилизационный резерв. Перед подписанием соглашения о мобрезерве мы с вами обсудим процентное соотношение участников от казачьих обществ», – приводила его слова пресс-служба Всероссийского казачьего общества.