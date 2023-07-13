В России могут определить «основу предназначения» казачества для армии

В России могут определить «основу предназначения» казачества для армииЧленов обществ будут включать в резерв Вооруженных сил по контракту
В Государственную думу внесли законопроект, который определит «основы предназначения» российского казачества при прохождении службы в мобилизационном резерве Вооруженных сил (ВС) России.
Авторами инициативы выступили депутаты-единороссы: атаман Всероссийского казачьего общества и казачий генерал Николай Долуда, певец Денис Майданов, паралимпийский спортсмен Сергей Бурлаков и др.
Из документа следует, что казаки, которые приняли на себя обязательства по несению госслужбы или пребывающие в запасе, поступают в мобилизационный людской резерв российской армии на добровольной основе путем заключения соответствующего контракта. Контроль за соблюдением обязательств по несению службы будет возложен на атаманов хуторских, станичных, городских, районных (юртовых), окружных (отдельских) и войсковых казачьих обществ.
Если атаманами Всероссийского казачьего общества будут зафиксированы «систематические неисполнения» обязательств, которые были возложены на атаманов казачьих обществ, то они будут вправе отстранить их от занимаемой должности – до проведения внеочередного заседания высшего органа управления соответствующего казачьего общества по выборам атамана.
В пояснительной записке уточнили, что члены казачьих сообществ являются «одной из наиболее востребованных категорий граждан, пребывающих в запасе».
7 июля Долуда на рабочем совещании с представителями казачьих обществ анонсировал поправки. «Я вам уже неоднократно говорил, что вносятся изменения в 154 Федеральный закон, на следующей неделе я этот проект внесу на рассмотрение Госдумы. И думаю, что в сентябре мы его будем принимать. Это разговор о том, что реестровые казачьи общества должны будут формировать мобилизационный резерв. Перед подписанием соглашения о мобрезерве мы с вами обсудим процентное соотношение участников от казачьих обществ», – приводила его слова пресс-служба Всероссийского казачьего общества.
Также во время совещания Долуда сообщил, что в военной операции на Украине участвуют свыше 21 000 казаков, среди которых 120 атаманов разных уровней. По его словам, с начала спецоперации было создано 15 добровольческих казачьих отрядов.
Летом прошлого года Долуда на пресс-конференции в штабе Всероссийского казачьего общества заявил, что мобилизационный казачий резерв будет сформирован к концу 2022 г. Он назвал это «важнейшей задачей казаков, потому что казачество всю жизнь прослужило российскому государству».
9 августа 2020 г. президент России Владимир Путин утвердил Стратегию государственной политики РФ в отношении российского казачества на 2021-2030 гг. Целью стратегии была названа консолидация казачества, сохранение и использование его наследия и культуры, а также формирование эффективного механизма привлечения казачества к несению государственной и иной службы. Кроме того, в качестве приоритетов были обозначены участие в мероприятиях по укреплению обороны и безопасности страны, а также профилактика экстремизма.
Раньше включение членов казачьих обществ в резерв путем заключения контракта было не обязательно, поскольку это был вариант альтернативной службы, пояснил юрист, основатель и СЕО консалтинговой группы vvCube Вадим Ткаченко. «Теперь этот процесс будет упорядочен. Возникали вопросы, как правильно позиционировать казачьи войска и членов казачьих обществ, которые находятся на службе, как с ними заключать контракты. Их включение в резерв эту ситуацию разрешает – контракты будут заключаться на общих основаниях», – говорит эксперт. Ткаченко также добавил, что поправки позволят также учесть казачьи войска и подразделения, существовавшие на новых территориях.
В целом и до этого изменения гражданин, находящийся в запасе, в том числе, если он являлся членом казачьего общества, мог на добровольной основе заключить контракт о пребывании в резерве, говорит заведующий бюро адвокатов «Де-юре» Никита Филиппов. «Изменениями предусмотрено, что в целях поступления в резерв его членов казачье общество заключает договор или соглашение с уполномоченным органом обороны и уже в рамках заключенных договоров, члены казачьих обществ заключают контракты о пребывании в резерве», – отмечает юрист.
Закон о казачьих обществах предусматривает регистрацию как добровольного объединения с целью содействия органам власти для поддержания порядка, ликвидации ЧС и патриотическому воспитанию молодежи, но до 2014 г. вопрос так и не был решен, и члены таких обществ проходили службу по общим основаниям, говорит юрист Юрий Капштык. «Включение в резерв позволит призывать их по мере поступления, срочности и необходимости выполнения задач», – считает эксперт.