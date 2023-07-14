Что российский генпрокурор обсуждал с китайскими коллегами

Что российский генпрокурор обсуждал с китайскими коллегамиОн общался с функционерами ЦК, генпрокурором, министрами юстиции, госбезопасности и главой верховного суда
Генпрокурор России Игорь Краснов в ходе своего первого в должности визита в Пекин 12–13 июля встретился с ключевыми правоохранителями КНР. Он провел переговоры со своим китайским коллегой Ин Юном, секретарем политико-юридической комиссии ЦК Компартии Китая (КПК) Чэнь Вэньцином, замглавы государственного контрольного комитета КНР Фу Куем, министром юстиции Хэ Жуном, министром общественной безопасности Ван Сяохуном и председателем верховного народного суда страны Чжан Цзюнем. С китайскими силовиками Краснов активно обсуждал сходство правоприменительных практик и использование цифровых технологий в правоохранительной деятельности, а часть своих собеседников пригласил на запланированный на сентябрь Восточный экономический форум (ВЭФ) во Владивостоке. Об этом сообщает пресс-служба российского ведомства.
Последний год Краснов активно посещает с рабочими визитами страны Азии: в октябре 2022 г. – Саудовскую Аравию и Вьетнам, в ноябре – Турцию, в декабре – Иран, в марте 2023 г. – Мьянму и Таиланд. Из африканских стран в мае генпрокурор России посетил Египет. Завершая визит в Пекин 13 июля, Краснов встретился с председателем верховного народного суда КНР Чжан Цзюнем. Генпрокурор России выразил радость по поводу перенимания китайскими прокурорами российского опыта «предъявления исков в сфере защиты экологии». «Кроме того, в России, как и в Китае, происходит цифровизация судопроизводства, внедряются новые современные формы отправления правосудия, применяется искусственный интеллект», – подчеркнул генпрокурор России.
Об использовании передовых цифровых технологий в правоохранительной деятельности Краснов рассказывал накануне и заместителю секретаря центральной комиссии КПК по проверке дисциплины, замглавы государственного контрольного комитета КНР Фу Кую. Ему генпрокурор России сообщил о «совершенствовании системы контроля за расходами должностных лиц». Он отметил в разговоре с Фу, что в доход российского государства по искам обращается не только имущество, но и криптовалюты чиновников при отсутствии доказательств легальности. «В антикоррупционной работе нами применяются современные технологии», – похвастался Краснов китайскому функционеру, сообщив ему о работе российской информационной системы по профилактике коррупции чиновников «Посейдон». Отметил Краснов и успехи китайских правоохранителей в сфере борьбы с коррупцией, «особенно в возврате активов коррупционеров из-за рубежа». Фу генпрокурор России пригласил на ВЭФ во Владивосток.
Первым, с кем встретился Краснов 12 июля, стал его китайский коллега Ин Юн. В ходе переговоров с китайским прокурором Краснов отметил схожесть «криминальных вызовов» и «подходов к противодействию» им у двух стран. Особо он отметил практики Москвы и Пекина по отношению к цифровым валютам – КНР одной из первых ввела цифровой юань «с целью обезопасить экономику от криминального влияния криптовалют», а 12 июля Госдума приняла закон о цифровом рубле. «Обмен информацией о правовом регулировании цифровых валют и защите их от криминального воздействия также представляет общий интерес для наших прокурорских служб», – сказал Краснов.
Краснов подписал с генпрокуратурой КНР обновленное соглашение о сотрудничестве, предусматривающее обмен опытом «по наиболее актуальным проблемам» и «проведение совместных мероприятий». Сейчас действует пять межведомственных российско-китайских программ. В этом ключе в Пекине 12 июля также состоялись трехсторонние переговоры Генпрокуратуры России с руководством госакадемии прокуроров КНР и национального института теории прокурорской деятельности КНР «по проблематике взаимодействия в сфере обучения прокурорских работников». В июне замгенпрокурора Китая Чжан Чжицзе приезжал на Петербургский международный экономический форум. В Пекине 12 июля Краснов пригласил Ина посетить ВЭФ, где, по его словам, будут затронуты «темы защиты прав предпринимателей и инвесторов».
Кроме того, 13 июля Краснов встретился с членом Политбюро ЦК КПК, секретарем политико-юридической комиссии партии Чэнь Вэньцином. Этот чиновник курирует в КНР законотворческий процесс, административные и правоприменительные органы, полицию, госбезопасность, спецслужбы, суды, пенитенциарную систему и внутренние войска. Российский генпрокурор в разговоре с Чэнем напомнил, что совместная работа с Пекином в сфере надзора за органами власти и их должностными лицами – «один из важнейших элементов реализации договоренностей лидеров России и Китая». Кроме того, генпрокурор России рассказал Чэню о работе по увеличению контактов в трехстороннем формате с участием Монголии в сфере охраны окружающей среды, а также выразил готовность подключиться к трехстороннему взаимодействию по вопросам противодействия коррупции «и по иным направлениям общественной безопасности».
Краснов встретился и с министром юстиции Хэ Жуном, отметив «схожие полномочия» китайского ведомства и российской Генпрокуратуры и также «выразил крайнюю заинтересованность в обмене опытом и лучшими наработками», включая научно-образовательную сферу. «Уверен: проведение совместных исследований, обмен их результатами будут способствовать развитию юридической науки и практики в обеих наших странах», – сказал Краснов Хэ, также пригласив его на ВЭФ.
На встрече с министром общественной безопасности КНР Ван Сяохуном генпрокурор России отметил «схожесть российских и китайских подходов к нейтрализации угроз терроризма и экстремизма, незаконного оборота оружия, наркотиков, нелегальной миграции». Он поделился с Ваном озабоченностью ростом новых видов киберпреступлений, включая распространение «недостоверных сведений с целью вмешательства во внутреннюю политику государств». «Значительные усилия прикладываются странами НАТО для дестабилизации международного правоохранительного сотрудничества и подрыва институтов международного розыска преступников, выдачи и взаимной правовой помощи», – пожаловался Краснов китайскому министру. Вану и сотрудникам министерства юстиции КНР генпрокурор России пожелал «успехов в достижении поставленных целей, а народу Китая – мира и благополучия».
Ранее, 10 июня, Китай посетила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. В Пекине она встретилась с председателем КНР Си Цзиньпином. В столицу КНР она прилетела во главе российской делегации, которая примет участие в работе российско-китайской межпарламентской комиссии по сотрудничеству. Матвиенко также передала Си устное послание от президента России Владимира Путина. По ее словам, российский лидер тепло вспоминает мартовский визит лидера Китая в Москву и длительные переговоры с ним. По сообщению «Синьхуа», Си на встрече с Матвиенко поддержал практику обмена опытом с Россией в области законотворчества и госуправления. В мае в Пекин ездил российский премьер Михаил Мишустин. В марте председатель КНР, посетив Москву первой после переизбрания на посту, в ходе неформальной встречи с Путиным пригласил его посетить с визитом Пекин. Даты визита пока не уточнялись.
В подготовке статьи участвовал Максим Солопов