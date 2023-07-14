Что российский генпрокурор обсуждал с китайскими коллегами

Ранее, 10 июня, Китай посетила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. В Пекине она встретилась с председателем КНР Си Цзиньпином. В столицу КНР она прилетела во главе российской делегации, которая примет участие в работе российско-китайской межпарламентской комиссии по сотрудничеству. Матвиенко также передала Си устное послание от президента России Владимира Путина. По ее словам, российский лидер тепло вспоминает мартовский визит лидера Китая в Москву и длительные переговоры с ним. По сообщению «Синьхуа», Си на встрече с Матвиенко поддержал практику обмена опытом с Россией в области законотворчества и госуправления. В мае в Пекин ездил российский премьер Михаил Мишустин. В марте председатель КНР, посетив Москву первой после переизбрания на посту, в ходе неформальной встречи с Путиным пригласил его посетить с визитом Пекин. Даты визита пока не уточнялись.