Совет нижней палаты парламента начал рассматривать вопросы под грифом «ДСП»Госдума ранее перестала публиковать распоряжения о командировках депутатов
В повестке совета Госдумы впервые появились пометки с грифом «ДСП» («для служебного пользования»), обратили внимание «Ведомости». Три таких пункта были в расписании совета нижней палаты 12 июля.
Раньше, по словам одного из источников «Ведомостей», в повестку совета не ставили вопросы с грифом «ДСП», но «секретить» могли то, что обсуждали в конце заседания под меткой «разное».
Трое собеседников «Ведомостей» говорят, что под грифом «ДСП» на заседании 12 июля фигурировала информация о зарубежных командировках депутатов.
По словам источника в аппарате Госдумы, заграничные командировки могут быть и не в дружественные страны. По его мнению, нет особой ценности в том, чтобы заранее знать, кто из депутатов куда летит. «Все равно узнают об этом – день в день или после», – говорит собеседник «Ведомостей». Прежде обсуждение командировок депутатов (куда и когда они летят) на совете не грифовали.
В расписании предыдущего заседания, которое проходило 10 июля, стоял вопрос о поездке делегации Госдумы в Пекин для участия в восьмом заседании межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального собрания и всекитайского собрания народных представителей 9–12 июля. Кроме того, был вопрос и о командировке делегации партии «Справедливая Россия – За правду» для участия в X Форуме по поддержке малых и средних предприятий России и Китая в Пекин, которая пройдет 15–21 июля.
В июне вопросы о командировках не рассматривались, слеудет из повестки советов палаты. В свою очередь на сайте Думы публиковались распоряжения о командировании депутатов, последние распоряжения датируются маем 2023 г.
Опубликованные распоряжения касаются передвижения депутатов по стране и нужны для оформления командировочных, говорит помощник одного из депутатов Госдумы: «Но в последнее время возникли незапланированные годовой сметой выездные заседания совета и расширенное участие делегаций в крупных мероприятиях, что могло привести к дефициту средств на поездки рядовых депутатов в регионы, и распоряжения перестали временно выпускать».
Сотрудникам аппарата еще в прошлом году запретили ездить в отпуск в другие страны, даже в Белоруссию, писали «Ведомости». При этом сейчас депутаты тоже стали подходить с осторожностью к командировкам или поездкам за границу, говорит один из собеседников в думе. По его словам, весной 2023 г. в поездке в одну из стран Юго-Восточной Азии чуть не был задержан один из высокопоставленных депутатов, попавший под санкции, которого «пришлось экстренно вывозить».
Совет Думы всегда был непубличной площадкой, говорит член комитета по политтехнологиям РАСО Павел Склянчук: «На фоне текущей политической ситуации появление вопросов ДСП вполне естественно».
Что такое Совет Госдумы
Совет Госдумы проходит в закрытом для журналистов режиме. На нем присутствует руководство палаты (спикер, вице-спикеры, главы комитетов или в случае их отсутствия заместители, руководство думских фракций), представители аппарата, президента и правительства. Они планируют работу Госдумы, в том числе принимают решения по повестке будущих заседаний, и решают другие процедурные вопросы.
Депутатским командировкам в парламенте уделяют особое внимание, говорит вице-президент Центра политических технологий Ростислав Туровский. «Парламентарии стремятся усилить влияние во внешней политике и налаживать сотрудничество с дружественными странами. А кроме того, многие депутаты часто выезжают в зону спецоперации и помогают новым регионам. Развивается и практика выездных мероприятий в регионах», – говорит он. Все это может потребовать некоторой реорганизации работы, считает эксперт.
Впрочем, в Госдуме и раньше существовала практика обсуждения чувствительных вопросов в закрытом режиме, отмечает собеседник «Ведомостей» на Охотном ряду. Все участники такого обсуждения обладают достаточным уровнем допуска, и такие решения принимаются точечно, считает он.
В подготовке материала участвовал Максим Иванов