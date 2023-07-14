Совет нижней палаты парламента начал рассматривать вопросы под грифом «ДСП»

Сотрудникам аппарата еще в прошлом году запретили ездить в отпуск в другие страны, даже в Белоруссию, писали «Ведомости». При этом сейчас депутаты тоже стали подходить с осторожностью к командировкам или поездкам за границу, говорит один из собеседников в думе. По его словам, весной 2023 г. в поездке в одну из стран Юго-Восточной Азии чуть не был задержан один из высокопоставленных депутатов, попавший под санкции, которого «пришлось экстренно вывозить».