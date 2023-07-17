«Почта России» сообщила о диалоге с руководством регионов по поводу недостатков работы местных отделений

«Почта России» сообщила о диалоге с руководством регионов по поводу недостатков работы местных отделенийРанее работу компании раскритиковали в Ивановской и Псковской областях
В «Почте России» заявили, что проблемы с местными подразделениями, о которых сообщили на минувшей неделе в Ивановской и Псковской областях, – «застарелые», но они решаются в том числе в диалоге с властями. В обоих регионах в 2023 г. проходят губернаторские выборы, а в Ивановской области также выбирают депутатов заксобрания.
«На сегодняшний день благодаря своевременному диалогу и поиску оптимальных решений в регионах, где местные органы власти ранее озвучивали предложения по улучшению деятельности почты, мы уже договорились о возобновлении работы 168 сельских отделений. Также совместно мы рассматриваем вопрос о переезде отделений, которые находятся в критически изношенных помещениях, в здания из быстровозводимых конструкций», – заявил «Ведомостям» представитель почты.
Начальники региональных филиалов «взяли под личный контроль доставку периодики и находятся на оперативной связи с главами муниципальных образований, чтобы безотлагательно решать возникающие вопросы». При этом сама «Почта России» находится в активном диалоге с руководством Псковской области, «чтобы выработать меры, которые помогут преодолеть застарелые проблемы».
По словам собеседника, почта находилась в критическом состоянии: «Новая руководящая команда разработала план вывода почты на устойчивое развитие. Один из основных фокусов почта делает на повышение качества обслуживания. Число жалоб на работу отделений с начала года сократилось на 21%, на длительное время ожидания обслуживания – в 2 раза».
Реакция последовала после того, как работу отделений раскритиковали власти Ивановской и Псковской областей. Под видом оптимизации работников переводят на полставки и за свой нелегкий труд люди получают менее 10 000 руб., говорится в сообщении пресс-службы отделения партии власти в Ивановской области: «Естественно, сотрудники почты увольняются по всему региону. А страдают от этого все жители, особенно пожилые люди, привыкшие получать пенсию и газеты с помощью почтальонов».
Единороссы обсуждали работу почты на заседании президиума регионального политсовета 12 июля. В региональной «Единой России» утверждают, что в ходе оптимизации почтовых отделений интересы жителей Ивановской области не были учтены.
Секретарь регионального отделения партии Сергей Низов пообещал бороться за интересы работников почты и жителей «самым жестким образом, начиная от требований навести порядок от регионального управления «Почты России» и заканчивая запросом о проведении проверок в контролирующие органы».
Радикально в адрес «Почты России» в тот же день, 12 июля, высказался губернатор Псковской области Михаил Ведерников на встрече с активом Бежаницкого района. «У нас несколько раз терялись тиражи районных газет. Увеличение тарифа на доставку корреспонденции для мировых судей они выставили нам как ультиматум. На ярмарке вакансий кого они хотят заманить на зарплату в 12 000 руб.? Нам не понятна их позиция. Да, это бизнес, но должен быть диалог», – сказал он.
По словам губернатора, в конце июля планируется встреча руководства Псковской области и руководства «Почты России»: «Будем с ними разговаривать, если достучаться не получится, обратимся к председателю правительства».
«Почта России» не принимала решений о сокращениях и закрытии филиалов, а претензии звучат из-за того, что компания решила прекратить практику совмещения сотрудниками нескольких должностей, заявил «Ведомостям» член совета директоров «Почты России», глава думского комитета по информационной политике и единоросс Александр Хинштейн. Люди меньше работают, получают меньшую зарплату, а потому увольняются, поясняет он.
По словам Хинштейна, он поддерживает коллег из регионов в том, что отделения почты не должны закрываться: «Но решений о закрытии филиалов нет, просто найти новых людей проблематично. Мы свою позицию высказывали: система совместительства изначально была непродуманной и повлекла за собой негативные социальные последствия». Государство не сможет решить проблему почты, не найдя источников финансирования, говорит он: «Среди прочего помочь должна инициатива с доставкой пенсий «Почтой России». Мы надеемся, что проблем сейчас не возникнет. И мы не позволим сокращать социальные функции почты».
Недовольство работой «Почты России» проявилось в регионах, где предстоят губернаторские выборы, сказал политолог Ростислав Туровский. «Почта России» выполняет важные социальные функции и властям может быть выгодно выступить с ее критикой, считает он.