«Почта России» сообщила о диалоге с руководством регионов по поводу недостатков работы местных отделений

Радикально в адрес «Почты России» в тот же день, 12 июля, высказался губернатор Псковской области Михаил Ведерников на встрече с активом Бежаницкого района. «У нас несколько раз терялись тиражи районных газет. Увеличение тарифа на доставку корреспонденции для мировых судей они выставили нам как ультиматум. На ярмарке вакансий кого они хотят заманить на зарплату в 12 000 руб.? Нам не понятна их позиция. Да, это бизнес, но должен быть диалог», – сказал он.