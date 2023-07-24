Крайне правые превратились во вторую по популярности политическую силу Германии

Крайне правые превратились во вторую по популярности политическую силу ГерманииНа следующих выборах в парламенты земель игнорировать «Альтернативу» власти страны не смогут
Крайне правая «Альтернатива для Германии» (АдГ) впервые стала второй по популярности партией в стране. Ее рейтинг превысил уровень поддержки у правящей социал-демократической партии, достигнув показателя в 22% при 18% у социал-демократов. Об этом свидетельствуют последние данные опросов INSA от 22 июля. Выше популярность лишь у оппозиционного консервативного блока ХДС/ХСС, который поддерживают 26% избирателей. Другие члены правящей коалиции – «Зеленые» и либералы из Свободной демократической партии – получили 14 и 7% голосов респондентов соответственно.
Резкий рост популярности АдГ, которую остальные партии и СМИ обвиняют в неонацизме и отказываются с ней взаимодействовать, связан с резким недовольством немцев действующим правительством. Основными причинами раздражения являются возросшая миграция, высокая инфляция и дорогостоящие проекты по борьбе с изменением климата. По данным опросов INSA, 70% немцев находят деятельность правительства неудовлетворительной, а 60% недовольны лично канцлером ФРГ Олафом Шольцем и его политикой. Ранее, 21 июля, канцлер уже высказывал свое мнение относительно роста рейтингов АдГ. Характеризуя обстановку в стране, которую он назвал «величайшими переменами со времен промышленной революции», Шольц описал АдГ как политическую силу с «дурным настроением», которая «играет на страхах граждан». «Мне не нужно объяснять, какие риски это несет, особенно для Германии как глобальной открытой сетевой экономики», – подытожил Шольц.
Как сообщает агентство Bloomberg, представители германского бизнеса считают АдГ угрозой своим интересам. Такие настроения у предпринимателей наблюдаются и в Восточной Германии, где позиции АдГ особенно сильны. Например, руководитель Ассоциации семейных бизнесов Саксонии Кристиан Хаасе заявил изданию Der Tagesspiegel, что претворение идей АдГ в жизнь нанесет существенный ущерб экономике. По словам Хаасе, выход из ЕС и жесткий запрет на иммиграцию, за что выступает партия, станут концом ее экономики.
АдГ известна своими правопопулистскими лозунгами: партия выступает за жесткий контроль иммиграции, крайне скептически относится к Евросоюзу и даже призывала к его роспуску. В 2019 г. партия была взята под наблюдение внутренней спецслужбой ФРГ – Федеральным ведомством по охране конституции, под которым остается до настоящего момента. Причиной этого стали «правоэкстремистские высказывания» ее членов. Отдельного внимания спецслужб ранее удостаивалась праворадикальная фракция партии «Крыло», члены которой придерживались неонацистских идей. Руководитель «Крыла», политик из Тюрингии Бьорн Хёке, отметился, в частности, высказыванием, что «репродуктивное поведение» африканцев приведет к перенаселению.
Укрепление АдГ наблюдается уже не только на востоке, где партия традиционно сильна, но и на западе Германии, отмечает научный сотрудник Центра европейских исследований МГИМО Артем Соколов. Усиление недовольства немцев и, как следствие, рост популярности АдГ объясняются тем, что у правительства нет понимания, как выходить из кризиса в экономике, миграционной сфере и внешней политике. По сути, АдГ является единственной политической силой, которая находится в оппозиции по всем направлениям работы правительства Шольца, что и формирует симпатии немцев к ней. По словам эксперта, даже отсутствие у АдГ опыта работы в земельных и федеральном правительствах превращается в плюс, так как из-за изоляции партия не имеет истории неудачных управленческих решений. В следующем году пройдут выборы парламентов в федеральных землях Тюрингия, Саксония и Бранденбург, и вполне возможен сценарий, когда АдГ наберет столько голосов, что игнорировать ее просто не получится. Правительству, добавляет Соколов, остается уповать, что своими действиями или высказываниями члены АдГ навлекут на себя гнев спецслужб, что приведет к запрету партии.
Рост популярности АдГ на востоке действительно объясняется недоверием немцев к правящей коалиции, в том числе из-за поставок оружия Украине и обнищания среднего класса, соглашается старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Камкин. Немцы ищут альтернативу действующему правительству и находят АдГ – политического «тролля» правящего истеблишмента. Берлин, добавляет Камкин, весьма обеспокоен скачком рейтингов АдГ и потому пытается всячески дискредитировать партию. В ближайшем будущем, полагает эксперт, против АдГ возможен ряд провокаций – слишком сильно они давят справа на германский политический класс. Запретить партию тоже могут, но эта процедура займет много сил и времени, ведь по законодательству ФРГ даже откровенно экстремистскую партию запретить быстро не выйдет, резюмирует эксперт.