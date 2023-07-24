Крайне правые превратились во вторую по популярности политическую силу Германии

Укрепление АдГ наблюдается уже не только на востоке, где партия традиционно сильна, но и на западе Германии, отмечает научный сотрудник Центра европейских исследований МГИМО Артем Соколов. Усиление недовольства немцев и, как следствие, рост популярности АдГ объясняются тем, что у правительства нет понимания, как выходить из кризиса в экономике, миграционной сфере и внешней политике. По сути, АдГ является единственной политической силой, которая находится в оппозиции по всем направлениям работы правительства Шольца, что и формирует симпатии немцев к ней. По словам эксперта, даже отсутствие у АдГ опыта работы в земельных и федеральном правительствах превращается в плюс, так как из-за изоляции партия не имеет истории неудачных управленческих решений. В следующем году пройдут выборы парламентов в федеральных землях Тюрингия, Саксония и Бранденбург, и вполне возможен сценарий, когда АдГ наберет столько голосов, что игнорировать ее просто не получится. Правительству, добавляет Соколов, остается уповать, что своими действиями или высказываниями члены АдГ навлекут на себя гнев спецслужб, что приведет к запрету партии.