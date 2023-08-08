Казахстан выступит с инициативой обеспечения безопасности порта Новороссийска

Казахстан выступит с инициативой обеспечения безопасности порта НовороссийскаЧерез порт экспортируется значительный объем казахстанской нефти
Власти Казахстана хотят выступить с дипломатической инициативой об обеспечении безопасности порта в Новороссийске. Об этом заявил министр энергетики страны Алмасадам Саткалиев, поручение рассмотреть вопрос безопасности новороссийского порта исходило от премьер-министра Казахстана Алихана Смаилова. «Что касается обеспечения безопасности работы порта, безусловно, Казахстан выступит с инициативой на политическом уровне по обеспечению стабильной работы данного порта, исходя из того, что выгодоприобретателями от работы именно нефтяного терминала являются крупные мировые потребители, в том числе и из Евросоюза», – отметил Саткалиев. Он также добавил, что соответствующая работа должна проводиться по линии межправительственного диалога и по дипломатическим каналам. Когда инициатива будет объявлена и в чем она будет заключаться, казахстанские чиновники не пояснили.
В Новороссийске находится морской терминал трубопровода Тенгиз - Новороссийск Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Этот трубопровод протяженностью 1 511 км является основной экспортной артерией нефтяной промышленности Казахстана – по нему прокачивается более 80% объемов казахстанской нефти. Казахстан обладает вторым по величине пакетом акций КТК после России – 20,75% против 31%. Другими ационерами КТК являются «Лукойл», Chevron, Rosneft-Shell Caspian Ventures Limited и другие.
Казахстанская инициатива обусловлена инцидентом 4 августа. Как сообщило Минобороны России, акватория Новороссийска была атакована украинскими безэкипажными катерами. В результате атаки одним катером был поврежден большой десантный корабль «Оленегорский горняк», второй был уничтожен противодиверсионным катером ВМФ России «Суворовец». Через сутки, в ночь на 5 августа, в результате атаки такого же украинского катера повреждения получил нефтеналивной танкер «Сиг», судно при этом осталось на плаву, а экипаж не пострадал. Представитель МИД России Мария Захарова назвала атаку на танкер террористической и грозящей экологической катастрофой.
Инфраструктура КТК в ходе этих нападений, как сообщили в компании, повреждена не была. Представители компании также сообщили, что в это время погрузка на пришвартованные танкеры осуществлялась в штатном режиме. При этом 4 августа был введен временный запрет на движение судов в порту Новороссийска, который вскоре был снят.
Для Казахстана вопрос с работой трубопровода КТК и поставками нефти на Запад стоит остро, поясняет старший научный сотрудник сектора Центральной Азии Центра постсоветских исследований ИМЭМО Станислав Притчин. Через новороссийский порт идет порядка 80-90% экспорта казахстанской нефти, и любые проблемы этого канала напрямую сказываются на экспортном потенциале Казахстана. Очевидно, что попытка нанесения ударов по гражданским объектам Новороссийска повлияет на экспорт через нефтепровод Тенгиз – Новороссийск.
Казахстан, добавляет Притчин, боится не санкций Запада, а потери прибыли и поэтому готов выступать с инициативами для обеспечения безопасности новороссийского порта, чтобы максимально демилитаризовать эту зону. Схожая позиция и у западных компаний, которые не хотят превращения Новороссийска в зону атак, так как в основном добычей нефти в Казахстане занимаются западные компании вроде Chevron, заинтересованные в нормальной работе экспортного канала. Но насколько к отказу от атак на Новороссийский порт готова Украина, неясно, резюмирует эксперт.
«Ведомости» направили запрос в МИД.