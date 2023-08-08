Казахстан выступит с инициативой обеспечения безопасности порта Новороссийска

Власти Казахстана хотят выступить с дипломатической инициативой об обеспечении безопасности порта в Новороссийске. Об этом заявил министр энергетики страны Алмасадам Саткалиев, поручение рассмотреть вопрос безопасности новороссийского порта исходило от премьер-министра Казахстана Алихана Смаилова. «Что касается обеспечения безопасности работы порта, безусловно, Казахстан выступит с инициативой на политическом уровне по обеспечению стабильной работы данного порта, исходя из того, что выгодоприобретателями от работы именно нефтяного терминала являются крупные мировые потребители, в том числе и из Евросоюза», – отметил Саткалиев. Он также добавил, что соответствующая работа должна проводиться по линии межправительственного диалога и по дипломатическим каналам. Когда инициатива будет объявлена и в чем она будет заключаться, казахстанские чиновники не пояснили.