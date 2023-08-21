ВОЗ впервые в истории обсуждала народную медицину на отдельном саммите

В ВОЗ был создан специальный департамент по традиционной и комплементарной медицине. Власов называет все это «заигрыванием ВОЗ с Индией и с ее растущим политическим влиянием». Индийский саммит, говорит эксперт, вводит представление о том, что существует некоторая медицина, которая хороша именно тем, что она традиционная: «В лучшем случае от этого саммита не будет большого вреда, пользы ожидать вообще нет оснований. <...> Мы боремся с гомеопатическими лекарствами, объявляем их лженаучными, а теперь мы услышим голоса гомеопатов, что их признала ВОЗ и им нужно дать денег».