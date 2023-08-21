ВОЗ впервые в истории обсуждала народную медицину на отдельном саммите

ВОЗ впервые в истории обсуждала народную медицину на отдельном саммитеЙога, гомеопатия и другие традиционные практики всерьез рассматриваются как возможность обеспечить доступность медицины
В индийском городе Гандинагаре с 17 по 19 августа состоялась встреча министров здравоохранения стран «группы двадцати» (G20, приняли участие 14 ее членов и 7 приглашенных стран). Под эгидой этой встречи прошел ряд связанных с медициной мероприятий. В их числе – первая в истории конференция Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по альтернативной медицине, на которой побывал корреспондент «Ведомостей».
На площадке саммита обсуждались следующие направления традиционной медицины: аюрведа, сиддха, йога, а также гомеопатия, натуропатия, унани. Павильон выставочного центра в Гандинагаре был разделен на шесть зон. А гостей форума встречала презентация йоги – индийские девушки в национальных нарядах, которые затем приглашали к медитации желающих. Рядом расположились образцы растительных лекарств, европейцу в основном не известных.
На полях мероприятия делегатами от ВОЗ, профильных некоммерческих организаций и ассоциаций стран Европы, Индо-Тихоокеанского региона, Ближнего Востока, Африки и Америки разрабатывалась декларация об отношении организации к альтернативной медицине. Легальный оборот в этой отрасли оценивается более чем в $18,1 млрд только в Индии. Сектор называется в стране специальным словом Ayush: одноименное министерство отвечает за практики йоги и контролирует оборот медикаментов. Рынок легальной «фитомедицины» в мире – $136 млрд, отмечали на саммите ВОЗ.
Индийская пресса, в частности The Times of India, оптимистично пророчила «поворот в отношении к альтернативной медицине», ее «интеграцию» в научную в случае принятия «Гуджаратской декларации» на конференции в Гандинагаре. Ободряюще комментировал мероприятие в день его открытия и директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус. Он рассчитывал, что встреча «катализирует потенциал» этой области. Но никакого финального документа на полях встречи публично принято не было.
По словам работавшего на конференции собеседника «Ведомостей», окончательный текст документа и его тезисы будут согласовываться еще некоторое время, как минимум пару недель. Тем не менее размах медийного освещения и организация мероприятия в Гандинагаре красноречиво дали понять, что тема активно продвигается Индией. Тем более что на открытии конференции надежды на повышение статуса традиционной медицины выразил министр здравоохранения страны Мансух Мандавия.
Индия продвигает традиционную медицину на международной арене не первый год. В марте 2022 г. был учрежден Глобальный центр традиционной медицины ВОЗ «в качестве центра знаний, с миссией катализировать древнюю мудрость и современную науку для здоровья и благополучия людей и планеты».
Дели стремится к расширению рынка для своей аюрведической медицины, считает руководитель группы Южной Азии и региона Индийского океана ИМЭМО РАН Алексей Куприянов. Кроме того, такие мероприятия и действия призваны поддержать планы правящей партии по возрождению индийских традиций: «Это необходимо властям Индии, претендующим на лидерство на глобальном Юге, для утверждения себя в глазах мирового сообщества как древнейшей цивилизации».
Альтернативную медицину обсуждает не только ВОЗ, говорит директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович. По ее словам, соответствующая секция всегда работает на встрече министров здравоохранения БРИКС. «Все системы здравоохранения используют наработки народной медицины. В Китае больше 40% в списке лекарственных препаратов – это народная медицина, в Индии еще больше», – указала она. По ее словам, ВОЗ обсуждает такие практики, как рефлексотерапия, лечение травами, гомеопатия, иглоукалывание, массаж, дыхательные практики.
«До последнего времени ВОЗ поддерживала традиционные медицинские практики для того, чтобы улучшить доступ людей к помощи: таких лекарей обозначали как босоногих докторов, они не владели научной медициной, но они помогали людям выживать в случае болезней, хотя бы средствами простого ухода», – говорит профессор ВШЭ Василий Власов. При этом, по его словам, последние 10–15 лет в ВОЗ «стал преобладать такой подход, когда традиционные практики, хоть и основанные на волшебстве, признаются равноправно полезными».
В ВОЗ был создан специальный департамент по традиционной и комплементарной медицине. Власов называет все это «заигрыванием ВОЗ с Индией и с ее растущим политическим влиянием». Индийский саммит, говорит эксперт, вводит представление о том, что существует некоторая медицина, которая хороша именно тем, что она традиционная: «В лучшем случае от этого саммита не будет большого вреда, пользы ожидать вообще нет оснований. <...> Мы боремся с гомеопатическими лекарствами, объявляем их лженаучными, а теперь мы услышим голоса гомеопатов, что их признала ВОЗ и им нужно дать денег».
Что такое гомеопатия и почему она не работает
Гомеопатия основана на принципе лечения подобного подобным, который стал использовать немецкий врач Самуэль Ганеман в конце XVIII в. Для создания гомеопатических препаратов используется действующее вещество, которое якобы вызывает у здоровых людей те же симптомы, что испытывает больной. При этом вещество многократно разбавляется до его практического исчезновения. То есть данные препараты не оказывают на организм человека никаких эффектов, в том числе побочных. Опасаясь того, что пациенты могут использовать только лишь эти препараты при лечении ВИЧ, туберкулеза, малярии и других серьезных заболеваний, ВОЗ высказалась против применения гомеопатии еще в 2009 г.
Одновременно на Международном буддийском форуме, который проходил в Бурятии, тоже была затронута тема традиционной восточной медицины, передает корреспондент «Ведомостей». Она четко не регулируется российским законодательством, как, например, в Китае или Монголии, где она носит государственный статус и является социокультурным и экономическим фактором развития, заявила заместитель председателя правительства республики, министр здравоохранения Евгения Лудупова.
По ее мнению, Россия должна пройти поступательный путь законодательного утверждения традиционной медицины с учетом доказательного подхода. Она видит ее развитие в комплементарном использовании с существующими научными знаниями и практиками при условии выстраивания профессиональной образовательной системы, включающей подготовку преподавателей и специалистов в области традиционной восточной медицины.
Любая традиционная медицина современности должна базироваться на доказательном подходе, принимать на веру вещи, изобретенные в первом тысячелетии, когда была распространена культура поклонения духам (и вера в их обитание в теле человека), нельзя, соглашается с ней президент Фонда содействия буддийскому образованию и исследованиям, директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов. Главная опасность, по его мнению, состоит не столько в неэффективности традиционной медицины, сколько в невозможности ее универсального использования.
В Китае и Индии исследованием восточной медицины занимаются целые научные институты, а эффективность отдельных направлений доказана, но при индивидуальном подходе, сказал он «Ведомостям». В частности, одних медитация приводит к просветлению, а других – к измененному состоянию сознания, вплоть до психических отклонений, говорит Маслов, добавляя в перечень методик с непредсказуемыми результатами фитотерапию и иглоукалывание. Он уверен, что существующее наследие восточной медицины должны анализировать ученые и врачи с современными представлениями о физиологии человека и диагностике заболеваний. Знания травников и знахарей в восточной медицине, по его мнению, должны быть подтверждены, а практика – законодательно отрегулирована.