Минюст будет готовить поправки в Семейный кодекс

Минюст по сложившейся практике рассматривает проведение правовой и антикоррупционной экспертизы изменений в СК, а также реализует полномочия по нормативно-правовому регулированию в сфере госрегистрации актов гражданского состояния в сфере семейных правоотношений, говорится в записке. По указанию президента от 20 сентября 2022 г. Минюстом организована работа, направленная на определение федерального органа власти, который уполномочен осуществлять функции по выработке госполитики в сфере семейных отношений. А в задачах Минюста, которые утверждены указом президента от 13 января 2023 г., прописана «деятельность, направленная на сохранение и укрепление традиционных российских духовно-нравственных, в том числе семейных, ценностей».