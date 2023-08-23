Минюст будет готовить поправки в Семейный кодекс

Минюст будет готовить поправки в Семейный кодексВедомство и сейчас курирует некоторые вопросы, связанные с госполитикой в этой сфере
Поправки, заключения и отзывы правительства на изменения в Семейный кодекс (СК) будет готовить Минюст. Об этом говорится в проекте постановления Белого дома, который вносит изменения в регламент правительства. Проект, разработанный Минюстом, опубликован на сайте проектов нормативных правовых актов, обратили внимание «Ведомости».
Сейчас, согласно п. 98 регламента, головным исполнителем по подготовке заключений и официальных отзывов правительства на изменения в Уголовный кодекс (УК) и Уголовно-процессуальный кодекс (УПК), а также правительственных поправок к ним занимается Минюст. Теперь же предлагается, чтобы Минюст кроме изменений в УК и УПК готовил поправки и отзывы к СК.
В пояснительной записке говорится, что семейное законодательство по Конституции находится в совместном ведении России и ее субъектов: «С учетом современных вызовов и в рамках реализации государственной политики по поддержке, укреплению и защите семьи, материнства, отцовства и детства, сохранения традиционных семейных ценностей СК занимает особое место». Далее в записке говорится, что регулирование семейных отношений на уровне РФ осуществляется разными федеральными органами власти. И «в целях эффективного обеспечения правотворческого процесса» необходимо определить ведомство, ответственное за подготовку заключений, поправок и официальных отзывов правительства на изменения в СК.
Минюст по сложившейся практике рассматривает проведение правовой и антикоррупционной экспертизы изменений в СК, а также реализует полномочия по нормативно-правовому регулированию в сфере госрегистрации актов гражданского состояния в сфере семейных правоотношений, говорится в записке. По указанию президента от 20 сентября 2022 г. Минюстом организована работа, направленная на определение федерального органа власти, который уполномочен осуществлять функции по выработке госполитики в сфере семейных отношений. А в задачах Минюста, которые утверждены указом президента от 13 января 2023 г., прописана «деятельность, направленная на сохранение и укрепление традиционных российских духовно-нравственных, в том числе семейных, ценностей».
«Ведомости» направили запрос в Минюст. Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина говорит, что пока сложно оценивать такую инициативу. При этом она не исключает, что, возможно, теперь какие-то поправки в СК будут шире обсуждаться: «Сейчас действительно темой семейных отношений так или иначе занимаются Минтруд, Минпросвещения, Минздрав, а у семи нянек дитя без глазу».
За разные аспекты семейных отношений отвечают разные министерства, говорит политолог Алексей Макаркин: «К примеру, Минпросвещения [отвечает] – за духовно-нравственное воспитание школьников, Минкульт традиционные ценности продвигает в кино, Минобороны отвечает за военно-патриотическое воспитание, Минстрой – за строительство жилья для молодых семей. Тема демографии касается нескольких ведомств, а отвечает за него [нацпроект по демографии] Минтруд». Видимо, поэтому Минюст считает, что он сможет осуществлять контроль за всеми предложениями, добавляет эксперт.
Приветствует предложение Минюста член президиума Союза отцов, политолог Павел Склянчук: «Минюст максимально деидеологизирован по вопросу изменений семейного законодательства. В этой сфере много эмоций, попыток вынудить государство вмешиваться в институт семьи или, наоборот, отдалиться, а семье нужны баланс интересов и справедливая судебная защита прав». К примеру, «Минздрав смотрит на семью с позиции демографии, Минтруд – с позиции соцзащиты, МВД – с точки зрения домашнего насилия, а Минпросвещения – воспитания родителями подрастающего поколения». Минюст сможет собрать односторонние позиции различных ведомств и дать комплексную оценку в официальном отзыве правительства, считает Склянчук.