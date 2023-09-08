Как прошел первый день выборов в новых регионах

Как прошел первый день выборов в новых регионахИзбиркомы сообщили об активной явке
Первый день выборов в стране прошел в том числе на фоне обстрелов Херсонской области со стороны ВСУ. Об этом стало известно, когда члены Центризбикрома (ЦИК) РФ собирались из информцентра созвониться по видеосвязи с комиссиями новых регионов.
Главе ЦИК Элле Памфиловой и ее заместителю Николаю Булаеву пришлось объявить часовой перерыв в расписании работы центра. «Дело в том, что у нас меняется там ситуация. В Херсонской области пришлось эвакуировать комиссию», – сообщила Памфилова. Булаев, в свою очередь, уточнил, что избирательная комиссия в Херсонской области эвакуирована из-за объявленной ракетной атаки и вынуждена перейти на «запасной аэродром», где нет связи.
Позднее выяснилось, что в Скадовском муниципальном округе системой ПВО были сбиты два дрона в непосредственной близости к избирательным участкам. Председатель избиркома региона Марина Захарова назвала случившееся «диверсионной провокацией» со стороны Киева.
Спустя час членам избиркома из Херсонской области удалось выйти на связь с Памфиловой по ВКС. Они рассказали о предварительных итогах экстерриториального и досрочного голосования, работе общественных наблюдателей и международных экспертов. Члены комиссии отчитались, что избиратели активно принимают участие в голосовании. «Все участки открылись в 8 утра. В момент открытия на участках уже стояла очередь. Люди с энтузиазмом приходят голосовать, они приходят с символикой России – флажки, ленты. Я сама проехалась по нескольким участкам. Явка действительно высокая. Стоят очереди», – поделилась Захарова. После отключения членов комиссии от связи их снова пришлось эвакуировать.
С избирательной комиссией из Луганской народной республики толком не удалось поговорить не из-за проблем со связью: сенатор и заместитель секретаря генсовета «Единой России» Дарья Лантратова с места событий подключалась лишь ненадолго. Памфилова объяснила, что в регионе сейчас очень плохая связь из-за постоянных атак на сайты. Аналогичная ситуация была и с избиркомом Запорожской области: подключиться удалось, но связь прервалась. «У нас все хорошо. Все идет по плану, по графику», – успела сказать глава избиркома Галина Катющенко.
Избиркому из Донецкой народной республики повезло отчитаться без преград. Выборы в регионе проходят без происшествий, а общественные наблюдатели не зафиксировали нарушений процесса голосования, объявил председатель комиссии Владимир Высоцкий. «Наша задача – помочь реализовать право жителей республики проголосовать. За девять лет войны с Украиной произошло многое, и день голосования – это точка бифуркации, в которой сходятся все эмоции и желания нашего народа», – резюмировал он.
Булаев и Памфилова сошлись во мнении о том, что на этих выборах в России голосование именно в новых регионах – самое важное. Сформировать избирательную систему заново – это очень непросто, подчеркнул зампред ЦИК. «Можно с уверенностью сказать, что система доказала свою эффективность – у нас очень неплохо прошло досрочное голосование и голосование на экстерриториальных участках – и сегодня она проходит проверку в, по сути, боевых условиях», – добавил Булаев.
Сколько наблюдателей на выборах 2023
По данным ЦИК, на выборах работают около 219 000 наблюдателей, из них более 90 000 от политических партий и свыше 45 000 наблюдают от кандидатов.
В целом по России уровень атак в первый день голосования пока оценивается как низкий, сообщила Памфилова. По ее сведениям, в рамках защиты периметра ДЭГ от web-атак за период 8 сентября с 8 утра до 12 дня было заблокировано 5024 атаки на ресурсы ДЭГ. 151 атака была совершена на один из ресурсов – stat.vybory.gov.ru; 4583 атак на vybory.gov.ru; 290 атак на edg.gov.ru. Памфилова отметила, что наиболее часто фиксируемые типы web-атак – это запросы не из России.
В ЦИК также пожаловались на появление фейковых сайтов избирательных комиссий. «Образован фейковый сайт Херсонской избирательной комиссии. И мне представляется, что эта работа будет носить системный характер. (...) Но я уверен, что мы справимся и на такие примитивные уловки реагировать не будем», – сказал Булаев. Все избиркомы, по его словам, уже предупреждены о появлении фейковых чатов, где сотрудников избиркомов пытаются спровоцировать. Памфилова отметила, что подобные фейковые сайты используют, когда хотят выманить у граждан деньги. «А тут выманивают голоса, что гораздо важнее даже денег», – заключила председатель ЦИК.
Один из первых случаев фейков был зафиксирован в Воронежской области. Члены комиссии продемонстрировали скрины переписки, на которой якобы глава комиссии Воронежской области пишет своей коллеге из УИК. «Это фейк чистой воды, людей пытаются спровоцировать», – сказала глава ЦИК.