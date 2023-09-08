Как прошел первый день выборов в новых регионах

В ЦИК также пожаловались на появление фейковых сайтов избирательных комиссий. «Образован фейковый сайт Херсонской избирательной комиссии. И мне представляется, что эта работа будет носить системный характер. (...) Но я уверен, что мы справимся и на такие примитивные уловки реагировать не будем», – сказал Булаев. Все избиркомы, по его словам, уже предупреждены о появлении фейковых чатов, где сотрудников избиркомов пытаются спровоцировать. Памфилова отметила, что подобные фейковые сайты используют, когда хотят выманить у граждан деньги. «А тут выманивают голоса, что гораздо важнее даже денег», – заключила председатель ЦИК.