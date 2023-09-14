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В Госдуме поддержали проект об исключении удержанного НДФЛ из размера хищения

Поводом стало постановление Конституционного суда об офицере-контрактнике
Мария Макутина
Максим Стулов / Ведомости

Думский комитет по государственному строительству и законодательству одобрил 14 сентября законопроект об исключении уплаченного НДФЛ из размера суммы, которая ложится в основу обвинения по делам о хищении.

Инициатива, внесенная в Госдуму правительством в июне, была подготовлена во исполнение постановления Конституционного суда, согласно которому обязательным признаком хищения выступает противоправное завладение имуществом в таком размере, в каком возникает возможность распоряжения им.

Поводом для проверки конституционности примечаний к ст. 158 УК («Кража») стало дело офицера-контрактника, который предоставлял должностным лицам воинских частей поддельное удостоверение «Мастер спорта России» по настольному теннису. Это позволяло ему вместо положенной денежной надбавки в 70% за особые достижения на службе получать 100%-ную.

Принятие  законопроекта позволит устранить неопределенность уголовно-правовой нормы о понятии размера хищения, говорится в заключении комитета («Ведомости» с ним ознакомились).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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