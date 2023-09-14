В Госдуме поддержали проект об исключении удержанного НДФЛ из размера хищения

Поводом для проверки конституционности примечаний к ст. 158 УК («Кража») стало дело офицера-контрактника, который предоставлял должностным лицам воинских частей поддельное удостоверение «Мастер спорта России» по настольному теннису. Это позволяло ему вместо положенной денежной надбавки в 70% за особые достижения на службе получать 100%-ную.