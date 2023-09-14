В Госдуме поддержали проект об исключении удержанного НДФЛ из размера хищения

В Госдуме поддержали проект об исключении удержанного НДФЛ из размера хищенияПоводом стало постановление Конституционного суда об офицере-контрактнике
Думский комитет по государственному строительству и законодательству одобрил 14 сентября законопроект об исключении уплаченного НДФЛ из размера суммы, которая ложится в основу обвинения по делам о хищении.
Инициатива, внесенная в Госдуму правительством в июне, была подготовлена во исполнение постановления Конституционного суда, согласно которому обязательным признаком хищения выступает противоправное завладение имуществом в таком размере, в каком возникает возможность распоряжения им.
Поводом для проверки конституционности примечаний к ст. 158 УК («Кража») стало дело офицера-контрактника, который предоставлял должностным лицам воинских частей поддельное удостоверение «Мастер спорта России» по настольному теннису. Это позволяло ему вместо положенной денежной надбавки в 70% за особые достижения на службе получать 100%-ную.
Принятие законопроекта позволит устранить неопределенность уголовно-правовой нормы о понятии размера хищения, говорится в заключении комитета («Ведомости» с ним ознакомились).